Более 100 тонн имущества предприятия, связанного с резидентами РФ и Беларуси, передано ВСУ, - Офис Генпрокурора

На Черниговщине правоохранители изъяли и передали Вооруженным силам Украины более 100 тонн продукции предприятия, которое было подконтрольно российским и белорусским владельцам и пыталось избежать конфискации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Расследование продолжается по фактам злоупотребления властью и финансирования действий, направленных против конституционного строя и территориальной целостности Украины (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 УКУ).

Руководители фирмы пытались скрыть продукцию и вывезти ее из Украины

По данным следствия, руководители производителя профнастила пытались скрыть продукцию и вывезти ее из Украины, чтобы избежать конфискации. Предприятие поспешно и незаконно "переписали" на подставное лицо, не связанное с его деятельностью.

Более 100 тонн профнастила обнаружили на таможне и направили в воинские части

Попытка провалилась. На Черниговской таможне правоохранители обнаружили более 100 тонн профнастила. Имущество вернули и передали для укрепления оборонительных позиций наших военных. Продукция уже поступила в воинские части Сил обороны.

Отмечается, что это уже не первый эпизод в рамках производства: ранее АРМА получила оборудование предприятия, а часть продукции также направлена на нужды украинской армии.

