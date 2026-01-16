1 283 2
Вночі росіяни атакували критичну інфраструктуру на Житомирщині
У ніч на 16 січня російські війська вдарили по об'єктах критичної інфраструктури в Коростенському районі Житомирської області.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Протягом тижня ворог систематично завдає ударів по критичній інфраструктурі Житомирщини. Цієї ночі під ударами знову опинилися об'єкти в Коростенському районі області", - йдеться в повідомленні.
Жертв немає
Зазначається, що жертв та постраждалих немає.
Усі спеціальні та екстрені служби спрацювали професійно та оперативно. Триває усування наслідків ворожих ударів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
