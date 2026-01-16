РУС
Ночью россияне атаковали критическую инфраструктуру в Житомирской области

РФ нанесла удар по критической инфраструктуре в Житомирской области

В ночь на 16 января российские войска нанесли удар по объектам критической инфраструктуры в Коростенском районе Житомирской области.

Об этом сообщил глава ОГА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"В течение недели враг систематически наносит удары по критической инфраструктуре Житомирщины. Этой ночью под ударами снова оказались объекты в Коростенском районе области", - говорится в сообщении.

Жертв нет

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Все специальные и экстренные службы сработали профессионально и оперативно. Продолжается устранение последствий вражеских ударов.

