Орбан запустить "національні консультації" проти фінансової підтримки України
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував запуск "національних консультацій", щоб угорці могли висловити своє "ні" фінансовій підтримці України з боку ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.
Орбан пояснив, що Україна оцінює свої потреби у фінансовій підтримці від партнерів у 800 млрд євро протягом десяти років. За його словами, ЄС планує надавати ці кошти за двома каналами: спочатку з бюджетів країн-членів, а потім через кредити.
"Але ми не дозволимо Брюсселю нас оббирати", - заявив прем’єр і додав, що уряд представить свої аргументи громадянам у формі "національних консультацій".
"Усі отримають цю (національну петицію) і матимуть можливість сказати 'ні', і разом з урядом сказати, що ми не платитимемо", - зазначив Орбан.
Нацконсультації в Угорщині
Як нагадує видання, "національні консультації" в Угорщині часто використовуються як пропагандистський інструмент уряду, імітуючи загальнонаціональне опитування, але без гарантій протидії маніпуляціям або зловживанням.
Проте, за словами президента, кожного разу доводиться «вибивати» пакети допомоги з ракетами для систем ППО у США та Європи.
Хочеш робити ракети, роби, більше нічого не треба, аби хотілося.
Яких саме технологій нам не вистачає для того щоб зробити хоча б найпростіші ракети ППО ближньої дії для захисту від шахедів?
це смішно, Сапсан це не просто тобі якийсь реактивний снаряд а система керування і наведення
це смішно, Бобер, ФП-1 це не просто тобі якийсь реактивний снаряд а система керування і наведення. І коштувати буде... менше шахеда.
І виробляти треба не тисячі а хоча б сотню-дві - і тоді можна прикрити ключові вузли як Київ чи Дніпро - з гарантією до 90-95% як русня москву.
Угорщина - дотаційна держава, яка спонсорується іншими державами. Схоже, що Жабба вважає, що зменшення дотацій Угорщині - це й є "обббирання" - тільки з чого воно вирішило, що Угорщину постійно мають утримувати інші держави ЄС? Які у Угорщини проблеми, окрім влади Орбана, що вона не може сама себе утримувати?
Типу "досить давати їх Україні, краще віддайте нам"?
Приїхали...