Орбан запустить "національні консультації" проти фінансової підтримки України

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував запуск "національних консультацій", щоб угорці могли висловити своє "ні" фінансовій підтримці України з боку ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

Орбан пояснив, що Україна оцінює свої потреби у фінансовій підтримці від партнерів у 800 млрд євро протягом десяти років. За його словами, ЄС планує надавати ці кошти за двома каналами: спочатку з бюджетів країн-членів, а потім через кредити.

"Але ми не дозволимо Брюсселю нас оббирати", - заявив прем’єр і додав, що уряд представить свої аргументи громадянам у формі "національних консультацій".

"Усі отримають цю (національну петицію) і матимуть можливість сказати 'ні', і разом з урядом сказати, що ми не платитимемо", - зазначив Орбан.

Нацконсультації в Угорщині

Як нагадує видання, "національні консультації" в Угорщині часто використовуються як пропагандистський інструмент уряду, імітуючи загальнонаціональне опитування, але без гарантій протидії маніпуляціям або зловживанням.

Топ коментарі
Цьому уй*бку вже не допоможе жоден консиліум психіатрів!
16.01.2026 14:13 Відповісти
думка про те що потрібно виробляти свої ракети для ППО прийде в голову зеленої видрісті тільки коли нам перестануть постачати ці ракети зовсім і рейтинг полетить в бездонну ***** безуглої разом із рештками підстанцій
16.01.2026 14:13 Відповісти
"Але ми не дозволимо Брюсселю нас оббирати", - заявив прем'єр"

Угорщина - дотаційна держава, яка спонсорується іншими державами. Схоже, що Жабба вважає, що зменшення дотацій Угорщині - це й є "обббирання" - тільки з чого воно вирішило, що Угорщину постійно мають утримувати інші держави ЄС? Які у Угорщини проблеми, окрім влади Орбана, що вона не може сама себе утримувати?
16.01.2026 14:18 Відповісти
❗️Україна не мала ракет ППО до сьогоднішнього ранку - Зеленський повідомив, що наша країна отримала необхідні ракети.

Проте, за словами президента, кожного разу доводиться «вибивати» пакети допомоги з ракетами для систем ППО у США та Європи.
16.01.2026 14:10 Відповісти
думка про те що потрібно виробляти свої ракети для ППО прийде в голову зеленої видрісті тільки коли нам перестануть постачати ці ракети зовсім і рейтинг полетить в бездонну ***** безуглої разом із рештками підстанцій
16.01.2026 14:13 Відповісти
Та хіба ж він на таке піде за рахунок "міндичів", його ж тоді травануть "мівіною".
16.01.2026 14:25 Відповісти
Міндічі то святе. Але доведеться тоді обирати між гречкосіянням через тисячі зебіленського та виробництвом власного ППО
16.01.2026 14:31 Відповісти
Оце так рівень, блеа! точна!
Хочеш робити ракети, роби, більше нічого не треба, аби хотілося.
16.01.2026 15:11 Відповісти
Скільки типів ракет для ППО виробляє зараз Україна?
Яких саме технологій нам не вистачає для того щоб зробити хоча б найпростіші ракети ППО ближньої дії для захисту від шахедів?
16.01.2026 15:21 Відповісти
це смішно, ракета ппо це не просто тобі якийсь реактивний снаряд а система керування і наведення. І коштувати вона буде на порядок дорожче шахедів. Їх треба виробляти тисячі на день а це сотні мільонів доларів. Ракети ппо потрібні в першу чергу проти крилатих та балістичних ракет.
16.01.2026 16:22 Відповісти
це смішно, Нептун це не просто тобі якийсь реактивний снаряд а система керування і наведення
це смішно, Сапсан це не просто тобі якийсь реактивний снаряд а система керування і наведення
це смішно, Бобер, ФП-1 це не просто тобі якийсь реактивний снаряд а система керування і наведення. І коштувати буде... менше шахеда.
І виробляти треба не тисячі а хоча б сотню-дві - і тоді можна прикрити ключові вузли як Київ чи Дніпро - з гарантією до 90-95% як русня москву.
16.01.2026 17:14 Відповісти
Ракета ппо набагато складніша у розробці та виробництві. І дорожче
16.01.2026 18:00 Відповісти
ніж Нептун? складніша? питань більше не маю.
16.01.2026 22:04 Відповісти
Тоді зелена влада, в Україні вже буде відсутня
16.01.2026 15:27 Відповісти
❗️На форумі в Давосі може бути підписаний документ про виділення Україні від США $800 млрд для процвітання після війни, - Зеленський
16.01.2026 14:11 Відповісти
Трампонутому вірити, себе не поважати, або за це Україну треба продати
16.01.2026 15:26 Відповісти
Не уявляю, що є підставою аби цьому вірити?
16.01.2026 17:17 Відповісти
Цьому уй*бку вже не допоможе жоден консиліум психіатрів!
16.01.2026 14:13 Відповісти
Нейметься цій підстилці кремля
16.01.2026 14:13 Відповісти
Недовго тобі залишилося.
16.01.2026 14:16 Відповісти
кривава жаба...
16.01.2026 14:17 Відповісти
"Але ми не дозволимо Брюсселю нас оббирати", - заявив прем'єр"

Угорщина - дотаційна держава, яка спонсорується іншими державами. Схоже, що Жабба вважає, що зменшення дотацій Угорщині - це й є "обббирання" - тільки з чого воно вирішило, що Угорщину постійно мають утримувати інші держави ЄС? Які у Угорщини проблеми, окрім влади Орбана, що вона не може сама себе утримувати?
16.01.2026 14:18 Відповісти
А навіщо, Угорщину утримує ЄС, орбанутий смокче ху....лу, все його влаштовує
16.01.2026 15:24 Відповісти
Коли вже перекриют нафтопровід що транспортує російську нафту в Угорщину ? ось так клоун боїтся криве слово сказати проти орбана як і проти кривавого терориста.
16.01.2026 14:46 Відповісти
Цей же нафтопровід транспортує нафту до Словаччини і Чехії. І я вам відкрию страшну таємницю - ми залежимо від поставок бензину та дизпалива з цих країн. Бажаєте відтрелити собі ногу і залишити Україну без бензина?
16.01.2026 15:46 Відповісти
Але кацапську нафту , йому , ми все одно не перекриємо ! Молодці
16.01.2026 14:53 Відповісти
:...........уй ти вгадав, **** ти драна!!!! тИ чмо готуйся на нари, тебе весною скинуть з твого теплого місця і маю надію новий прем'єр тебе і твоє оточення посадять, якщо правда ти не встигнеш ****....ть до своїх предків на болота мокшанськи!!!!
16.01.2026 14:57 Відповісти
Мабуть гроші закінчуються, а ху....ло на халяву не дає, ось і треба знову працювати. Почало скиглити випрошуючи гроші. Бо смоктати вже не виходить
16.01.2026 15:19 Відповісти
Ну то треба у ЄС запустити такуж саме мульку, щоб Європейці висловились, чи бажають вони фінансувати орбанську Угорщину...
16.01.2026 15:29 Відповісти
Да пофиг что там скажет Орбан . Если коллективной Европе выгодно будет финансировать Украину, то она это будет делать даже в обход Орбан и прочих. Это они могут легко. Если вдруг станет не выгодно, то внезапно Орбан станет непреодолимым препятствием. Где-то так оно у них работает. При чем последние лет 15.
16.01.2026 16:02 Відповісти
Загнати б цього Орбана на історичну батьківщину десь у район Уральских гір!
16.01.2026 17:33 Відповісти
Тобто, угорці будуть диктувати іншим країнам ЄС, куди ті інші країни мають витрачати свої власні гроші?
Типу "досить давати їх Україні, краще віддайте нам"?
Приїхали...
16.01.2026 18:21 Відповісти
 
 