Орбан запустить "національні консультації" проти фінансової підтримки України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував запуск "національних консультацій", щоб угорці могли висловити своє "ні" фінансовій підтримці України з боку ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Орбан пояснив, що Україна оцінює свої потреби у фінансовій підтримці від партнерів у 800 млрд євро протягом десяти років. За його словами, ЄС планує надавати ці кошти за двома каналами: спочатку з бюджетів країн-членів, а потім через кредити.

"Але ми не дозволимо Брюсселю нас оббирати", - заявив прем’єр і додав, що уряд представить свої аргументи громадянам у формі "національних консультацій".

"Усі отримають цю (національну петицію) і матимуть можливість сказати 'ні', і разом з урядом сказати, що ми не платитимемо", - зазначив Орбан.

Нацконсультації в Угорщині

Як нагадує видання, "національні консультації" в Угорщині часто використовуються як пропагандистський інструмент уряду, імітуючи загальнонаціональне опитування, але без гарантій протидії маніпуляціям або зловживанням.

