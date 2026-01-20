РФ окупувала Рибне на Запоріжжі. Просувається біля Солодкого, Родинського та Покровська, - DeepState

Російські війська окупували Рибне на Запоріжжі, а також мають просування в Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Окупація

Загарбники окупували Рибне у Запорізькій області.

Просування

Російські війська просунулися поблизу Солодкого на Запоріжжі, а також біля Родинського та Покровська на Донеччині.

