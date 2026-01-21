Баканов і Наумов за кілька годин до вторгнення на 6 автомобілях, наповнених готівкою, покинули Україну, - розслідування

За кілька годин до повномасштабного російського вторгнення тодішній керівник СБУ Іван Баканов та його заступник Андрій Наумов покинули територію України.

Про це розповів бізнесмен Сергій Ваганян в другій частині інтерв’ю для народного депутата VIII скликання Борислава Берези, повідомляє Цензор.НЕТ.

Виїзд з України керівництва СБУ

Бізнесмен стверджує, що Наумов з Бакановим за кілька годин до повномасштабного вторгнення на шести автомобілях покинули Україну.

"Баканов з Наумовим напередодні повномасштабного вторгнення, за декілька годин, на шести автомобілях перетинали державний кордон України в напрямку Європейського Союзу. На шести автомобілях повністю запакованих готівкою. Їх не було в країні", - говорить Ваганян.

На запитання, як вдалося повернути Баканова в Україну, бізнесмен відповів, що йому про це нічого не відомо.

"Здача" територій 

Ваганян також стверджує, що Баканов та Наумов отримали через треті країни від російських спецслужб значні суми грошей, щоб фактично здати українські території.

"Вони через Німеччину, ми зараз не втягуємо сюди європейських партнерів, отримали від російських спецслужб за допомогою Акста (Олександр Акст - підприємець, - ред), так як в Акста є юридичні особи на території Німеччини, вони через Німеччину та через Кіпр отримали дуже круглу суму грошей за те, щоб здати частину територій України. Ні для кого не секрет, що відбулося в перші дні війни на території Чорнобиля, ні для кого не секрет, як вони (росіяни, - ред.) заходили на територію Харківської області, на територію Миколаївської області", - заявив підприємець.

На уточнююче запитання, чи входила Запорізька АЕС в ці умови, бізнесмен відповів, що "так".

"Кришування" контрабандних схем 

Окрім цього, бізнесмен стверджує, що СБУ під керівництвом Баканова займалося "кришуванням" контрабанди товарів широкого вжитку та електроніки. 

"Підприємство "Преміум пакет" (власник Акст), яке було гаманцем Наумова та Баканова, воно в Україні було монополістом на так званому ринку поштових операторів. Вони завозили контрабандою всі товари широкого вжитку - від одягу до цигарок та кальянного табаку. Навіть були і наркотичні засоби... Вся техніка, всі айфони, які продавались на території нашої держави, були завезені через підприємство "Преміум пакет". Коли були певні сигнали до президента України, то Баканов ці сигнали просто нівелював. Розповідав, що Наумов ефективний правоохоронний менеджер", - сказав Ваганян.

За його словами, через ці схеми повз державний бюджет йшли мільярди гривень - кошти "осідали" в кишенях Акста і тодішнього керівництва СБУ. 

Роль Акста у запровадженні санкцій РНБО 

Ваганян також розповів, що контрабандист Акст запропонував Наумову усувати конкурентів за допомогою санкцій РНБО.

"Акст розумів, що конкуренти так звані наступають і він запропонував на офісі на зустрічі з Наумовим запровадити проти всіх цих людей санкції. Для того, щоб той (Наумов, - ред.) переадресував цю інформацію Баканову, щоб він з ним це узгодив. Всі санкції були написані в Акста на офісі. Всі санкції, метою яких була мотивація Акста забрати велику долю ринку та стати монополістом в контрабандній системі України. Мотивація була дуже простою - більше грошей, більша доля ринку і щоб все їхало через нього", - говорить бізнесмен.

Окрім цього, за словами підприємця, санкції РНБО використовувались також і як інструмент для "заробітку". Зокрема, як розповів Ваганян, бізнесмен Вадим Єрмолаєв "відкупився" від санкцій мільйонами доларів та квартирами.

"Він Наумову передав 5 мільйонів доларів кешем та купив Наумову і Баканову дві квартири в будинку біля Маріїнського парку біля Міністерства охорони здоров'я, там, де славнозвісна квартира Міндіча. Всі знають цей будинок. Далі Єрмолаєв не потрапив до санкційного списку. Це було навесні 2021 року", - розповів підприємець. 

Що передувало?

  • Нагадаємо, що напередодні бізнесмен Сергій Ваганян в інтерв’ю нардепу VIII скликання Бориславу Березі розповів, що під час перебування Івана Баканова на посаді голови СБУ служба була перетворена на інструмент системного рекету.
  • Баканов разом із тодішнім генералом СБУ Андрієм Наумовим, підозрюваним у передачі конфіденційної інформації Росії, побудували в СБУ систему неформальних платежів із бізнесу та торгівлі санкціями РНБО.
  • Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо можливого одержання незаконної вигоди колишніми топпосадовцями Служби безпеки України після публічних заяв у медіа українського бізнесмена Сергія Ваганяна.

