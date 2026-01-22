США хочуть відновлення торгівлі між Україною й РФ та припинення війни, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що в інтересах Штатів є досягнення миру між Росією та Україною. Вашингтон хоче відновлення торгівельних відносин між країнами та інвестицій від Європи.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитує Clash Report.

Європейські інвестиції

Венс наголосив, що США зацікавлені у відновленні комерційних зв’язків в Європі та залученні європейських капіталів до своєї економіки.

"Ми хочемо торгівлю між тими двома країнами. Ми хочемо, щоб Європа була менш зосереджена на війні й більше зосереджена на інвестуванні в США і в Європейському Союзі. І найкращий спосіб зробити це — перетворити війну на мир, у мирний час", - сказав американський посадовець.

За його словами, головним завданням зараз є припинення кровопролиття, щоб "не змінювати Європу", а дати їй можливість знову стати майданчиком для інвестицій та стабільного розвитку.

Мир в Україні

Венс зазначив, що припинення цієї війни для США виявилося складнішим, ніж здавалося раніше. Водночас Вашингтон бачить позитивну динаміку у відновленні діалогу між РФ та Україною.

"Те, що вони сіли за стіл переговорів, вже є прогресом. І я думаю, що ми досягли тут значного прогресу, але подивіться, там двоє лідерів, які дійсно ненавидять один одного", - вважає він.

Віцепрезидент США зазначив, що стратегія країни базується на інтересах американського народу та глобальній безпеці, що неможливо без припинення бойових дій в Україні.

"Мир є в найкращих інтересах Сполучених Штатів Америки. Ми можемо зупинити вбивства і повернути країну до реальності", - резюмував Джей Ді Венс.

