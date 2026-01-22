5 378 55

США хочуть відновлення торгівлі між Україною й РФ та припинення війни, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що в інтересах Штатів є досягнення миру між Росією та Україною. Вашингтон хоче відновлення торгівельних відносин між країнами та інвестицій від Європи.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитує Clash Report.

Європейські інвестиції

Венс наголосив, що США зацікавлені у відновленні комерційних зв’язків в Європі та залученні європейських капіталів до своєї економіки.

"Ми хочемо торгівлю між тими двома країнами. Ми хочемо, щоб Європа була менш зосереджена на війні й більше зосереджена на інвестуванні в США і в Європейському Союзі. І найкращий спосіб зробити це — перетворити війну на мир, у мирний час", - сказав американський посадовець.

За його словами, головним завданням зараз є припинення кровопролиття, щоб "не змінювати Європу", а дати їй можливість знову стати майданчиком для інвестицій та стабільного розвитку.

Мир в Україні

  • Венс зазначив, що припинення цієї війни для США виявилося складнішим, ніж здавалося раніше. Водночас Вашингтон бачить позитивну динаміку у відновленні діалогу між РФ та Україною.

"Те, що вони сіли за стіл переговорів, вже є прогресом. І я думаю, що ми досягли тут значного прогресу, але подивіться, там двоє лідерів, які дійсно ненавидять один одного", - вважає він.

Віцепрезидент США зазначив, що стратегія країни базується на інтересах американського народу та глобальній безпеці, що неможливо без припинення бойових дій в Україні.

"Мир є в найкращих інтересах Сполучених Штатів Америки. Ми можемо зупинити вбивства і повернути країну до реальності", - резюмував Джей Ді Венс.

+48
Ипанутым нет покоя.
показати весь коментар
22.01.2026 21:19 Відповісти
+36
Так ***** вы тогда в свое время бомбили Японию?
Хотели побыстрее заняться торговлей?
показати весь коментар
22.01.2026 21:20 Відповісти
+34
серьозно? безпринципні удоди... це все одно, що сісти бухати з гвалтівником своєї жінки!...
показати весь коментар
22.01.2026 21:21 Відповісти
"І найкращий спосіб зробити це - перетворити війну на мир, у мирний час", - сказав американський посадовець. Джерело: https://censor.net/ua/n3596808
От у середні віки у Європі були такі собі алхіміки, які дотримували абсолютно помилковох теорії, що ртуть можна перетворити на золото, лайно - на мамло і тому подібне. З розвитком наук, зокрема фізики і хімії людство зрозуміло, що попри теоретичну можливість таких перетворень здійснення їх по вакту настільки дороговартісне, що просто не має змісту. Венс застряв у Снредньовіччі і прокурив природничі науки у середній школі.
показати весь коментар
22.01.2026 22:50 Відповісти
Кацапів витравимо з України до жодного. Ніяких економічних і людських стосунків з нелюдами і посібниками фашистів. Якщо людина ще з росії не виїхала - це посібник фашистів.
показати весь коментар
23.01.2026 07:23 Відповісти
Не повіриш - саме так. Це ж американці. 😁 І їм не вперше було примушувати силою Японію до співпраці.

Вони не враховують того, що ми не американці, а кацапи не японці.
Тут конфлікт цивілізаційний, якого не зрозуміти ані європецям, ані американцям.
показати весь коментар
22.01.2026 21:27 Відповісти
Так, Японія зараз - п'ятий найбільший торговий партнер США.
показати весь коментар
22.01.2026 21:27 Відповісти
А Канада який?
показати весь коментар
23.01.2026 00:16 Відповісти
Пару тисяч тамогавків для ЗСУ і буде прогрес між Україною й РФ в припиненні війни.
показати весь коментар
22.01.2026 21:21 Відповісти
F-16 досі становить майже половину винищувального флоту ВПС США, з 838 одиницями, після того як у 2024 році було списано 60.
У 2025 році списано 11.
Україні - 0
показати весь коментар
22.01.2026 21:24 Відповісти
фламіндічі к бою
показати весь коментар
22.01.2026 21:31 Відповісти
Ну хто буде це давать. Розсуди школяра.
показати весь коментар
22.01.2026 23:55 Відповісти
Про торгівалю на 100 найближчих років можна забути - венс про це навіть не здогадується....
показати весь коментар
22.01.2026 21:22 Відповісти
300 років.
показати весь коментар
22.01.2026 23:57 Відповісти
нажаль ні, знайдуться ті що почнуть торгувати в перший день закінчення війни, але адекватним людям складно буде купувати російське чи працювати на них
показати весь коментар
24.01.2026 01:01 Відповісти
Кого *** що ви хочете? Без відновлення територіальної цілісності України - всі свої хотєлкі можеш засунути собі сам знає куди.
показати весь коментар
22.01.2026 21:24 Відповісти
Вас тільки гроші турбують! Ви вже майже прямо про це говорите.
Але дебіли все одно вважатимуть, що америкосам вигідна ця війна...
показати весь коментар
22.01.2026 21:24 Відповісти
Намальоване безпринципне чувирло
показати весь коментар
22.01.2026 21:24 Відповісти
..ідіот
показати весь коментар
22.01.2026 21:24 Відповісти
Суши весла. Сваливать нада нормальным людям.
Кто не хочет кончить в кативнях имени Шашлычка или под руинами очередного театра с табличкой ДЕТИ
показати весь коментар
22.01.2026 21:25 Відповісти
А що США зараз заважає торгувати з Україною? Ніщо! З кацапами Краснов хоче торгувати.
показати весь коментар
22.01.2026 21:26 Відповісти
туш "лєнінград" контрабасом отримуєш, то схаменись вже, мавпа олігархічна
показати весь коментар
22.01.2026 21:27 Відповісти
між тими двома країнами.
12 років в нас війна , а для них вона така далека , як десь на Місяці ...((
показати весь коментар
22.01.2026 21:29 Відповісти
Тільки після того як в Нью Йорку встановлять пам'ятник Усамі-Бен-Ладену. Мавпа бородата
показати весь коментар
22.01.2026 21:32 Відповісти
З мертвими не торгують
показати весь коментар
22.01.2026 21:34 Відповісти
Ось вам і план Тромба-***** про мір і працветаніє. А ви думали Тромб вам дасть 800лярдів на які ви вже слюні пустили? Все процвєтаніє заключається в тому що Тромб спихне Україну назад під Сосію і скаже що слухайтеся ***** і робіть що він скаже і давайте йому те що він скаже і він вам зробить працвєтаніє. А тим часом Тромб буде доїти Європу і далі її розривати на окремі частини
показати весь коментар
22.01.2026 21:37 Відповісти
Нажаль в цій персоні показово зібрана/показана ступінь деградації ******** США.
показати весь коментар
22.01.2026 21:45 Відповісти
Підфарбований дебіл.
(це був діагноз, не образа)
показати весь коментар
22.01.2026 21:45 Відповісти
Не буду казати поганих слів, бо мене тутзабанили на кілька днів, сьогодні відновили!!! Що до цього дауна венса, казковий довбо.........***!!!!
показати весь коментар
22.01.2026 21:46 Відповісти
Дається взнаки тяжкий спадок мамаши-наркоманки.
показати весь коментар
22.01.2026 21:46 Відповісти
Вони ненормальні

- Трамп педофіг, мажор, з дитинства балуваний і багатий, 3 рази розлучений і 6 банкрутств - ІДІОТ
- Венс здається бі, дурко, такий собі клоун при Королі який торочить за ним

НІХТО З НИХ не бував в реальному житті.
показати весь коментар
22.01.2026 21:50 Відповісти
Свої шкурні інтереси вони розуміють, ще й як.
Згадайте, як венс волав що його дочуру налякали протестувальники, які захищали інтереси України.
От якби на цю дочуру напав кацап, ось тоді б венс вимагав застосування ядерної зброї, а не торгівлі з гвалтівником.
показати весь коментар
22.01.2026 22:01 Відповісти
С алкашами бизнес не робимо
показати весь коментар
22.01.2026 21:54 Відповісти
Ну хоч у їб*нутих усе стабільно...
показати весь коментар
22.01.2026 21:57 Відповісти
Виженуть трампа- про цього діяча венса всі забудуть як про обісрану ганчірку яку викинули на смітник.
показати весь коментар
22.01.2026 21:57 Відповісти
їпан* тий венс !!! ти хто такий ,шоб вказувати українцям торгувати з вбивцями , де репарації віслюк з серпом та кувалдою ?!!!!...
показати весь коментар
22.01.2026 22:03 Відповісти
Мені цікаво як що завтра трумп його дочку зґвалтує на його спині,він завтра вийде на роботу з такою ж завзятістю?
показати весь коментар
22.01.2026 22:04 Відповісти
Схоже в Штатах дурнуваті дурні дураки надовго при владі...
показати весь коментар
22.01.2026 22:07 Відповісти
Та звичайно, зразу після того як США разом з парашинцями воскресять наших дітей, воїнів і цивільних, яких вони вбили. Як тільки це станеться, зразу будемо торгувати чим скажите
показати весь коментар
22.01.2026 22:12 Відповісти
Человек который готовь ради денег продать родную мать дает советы миру...как мирно жить. Слава Украине! Все будет Украина!
показати весь коментар
22.01.2026 22:16 Відповісти
Яка може бути торгівля з ***********?!
показати весь коментар
22.01.2026 23:03 Відповісти
Ще один ідіот від народження, хто ти, хлопчик, коли когось цікавитиме твоя "високоекспертна думка" - тебе запитають...
показати весь коментар
22.01.2026 23:14 Відповісти
трампонутий дЕбіл
показати весь коментар
22.01.2026 23:22 Відповісти
Всі в Україні тільки про це і мріють!
Щойно уб'ємо останнього з 88 млн кацапідарів, які ще лишилися -- от відразу відновимо торгівлю.
показати весь коментар
23.01.2026 00:37 Відповісти
Серйозно? Ну хоч цілуватися не треба? 🤬
показати весь коментар
23.01.2026 00:49 Відповісти
Шо вони курять?
показати весь коментар
23.01.2026 00:57 Відповісти
Йди лайна поїж
показати весь коментар
23.01.2026 01:16 Відповісти
Навіщо це опудало підмальовує собі очі?
показати весь коментар
23.01.2026 01:29 Відповісти
коли він вже сдохне
показати весь коментар
23.01.2026 03:10 Відповісти
Дешево купляти електрику з ЗАЕС ?
показати весь коментар
23.01.2026 07:56 Відповісти
Він таки дійсно дебіл.
показати весь коментар
23.01.2026 08:21 Відповісти
Що??????? Торгівля??? Поїздочки в гості??? не дай Бог.... не дай БОг... завтра самого венса згвалтують на очах у його сімї, а потім венс буде торгувати з кцпами
показати весь коментар
23.01.2026 09:20 Відповісти
Та яке може бути відновлення торгівлі та любих зв'язків з дикунами, котрі стільки шкоди і горя принесли Україні? Навіть, після війни московія назавжди залишиться ворогом Україні! Тож і родичі в московії для українців померли! Тому що малороси ні краплю не кращі від москалів (крім мізерної кількості дійсно українців в московії)! Ястверджую так тому, що в мокшанських болотах багато бувших земляків! Та й родичі не кращі! Коротше дикий москаль є дикий москаль любої національності!
показати весь коментар
23.01.2026 13:41 Відповісти
 
 