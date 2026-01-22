США хочуть відновлення торгівлі між Україною й РФ та припинення війни, - Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що в інтересах Штатів є досягнення миру між Росією та Україною. Вашингтон хоче відновлення торгівельних відносин між країнами та інвестицій від Європи.
Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитує Clash Report.
Європейські інвестиції
Венс наголосив, що США зацікавлені у відновленні комерційних зв’язків в Європі та залученні європейських капіталів до своєї економіки.
"Ми хочемо торгівлю між тими двома країнами. Ми хочемо, щоб Європа була менш зосереджена на війні й більше зосереджена на інвестуванні в США і в Європейському Союзі. І найкращий спосіб зробити це — перетворити війну на мир, у мирний час", - сказав американський посадовець.
За його словами, головним завданням зараз є припинення кровопролиття, щоб "не змінювати Європу", а дати їй можливість знову стати майданчиком для інвестицій та стабільного розвитку.
Мир в Україні
- Венс зазначив, що припинення цієї війни для США виявилося складнішим, ніж здавалося раніше. Водночас Вашингтон бачить позитивну динаміку у відновленні діалогу між РФ та Україною.
"Те, що вони сіли за стіл переговорів, вже є прогресом. І я думаю, що ми досягли тут значного прогресу, але подивіться, там двоє лідерів, які дійсно ненавидять один одного", - вважає він.
Віцепрезидент США зазначив, що стратегія країни базується на інтересах американського народу та глобальній безпеці, що неможливо без припинення бойових дій в Україні.
"Мир є в найкращих інтересах Сполучених Штатів Америки. Ми можемо зупинити вбивства і повернути країну до реальності", - резюмував Джей Ді Венс.
От у середні віки у Європі були такі собі алхіміки, які дотримували абсолютно помилковох теорії, що ртуть можна перетворити на золото, лайно - на мамло і тому подібне. З розвитком наук, зокрема фізики і хімії людство зрозуміло, що попри теоретичну можливість таких перетворень здійснення їх по вакту настільки дороговартісне, що просто не має змісту. Венс застряв у Снредньовіччі і прокурив природничі науки у середній школі.
Хотели побыстрее заняться торговлей?
Вони не враховують того, що ми не американці, а кацапи не японці.
Тут конфлікт цивілізаційний, якого не зрозуміти ані європецям, ані американцям.
У 2025 році списано 11.
Україні - 0
Але дебіли все одно вважатимуть, що америкосам вигідна ця війна...
Кто не хочет кончить в кативнях имени Шашлычка или под руинами очередного театра с табличкой ДЕТИ
12 років в нас війна , а для них вона така далека , як десь на Місяці ...((
(це був діагноз, не образа)
- Трамп педофіг, мажор, з дитинства балуваний і багатий, 3 рази розлучений і 6 банкрутств - ІДІОТ
- Венс здається бі, дурко, такий собі клоун при Королі який торочить за ним
НІХТО З НИХ не бував в реальному житті.
Згадайте, як венс волав що його дочуру налякали протестувальники, які захищали інтереси України.
От якби на цю дочуру напав кацап, ось тоді б венс вимагав застосування ядерної зброї, а не торгівлі з гвалтівником.
Щойно уб'ємо останнього з 88 млн кацапідарів, які ще лишилися -- от відразу відновимо торгівлю.