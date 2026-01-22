США хотят возобновления торговли между Украиной и РФ и прекращения войны, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Венс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в интересах Штатов лежит достижение мира между Россией и Украиной. Вашингтон хочет восстановления торговых отношений между странами и инвестиций из Европы.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитирует Clash Report.

Европейские инвестиции

Венс подчеркнул, что США заинтересованы в восстановлении коммерческих связей в Европе и привлечении европейских капиталов в свою экономику.

"Мы хотим торговлю между этими двумя странами. Мы хотим, чтобы Европа была менее сосредоточена на войне и более сосредоточена на инвестировании в США и в Европейский Союз. И лучший способ сделать это — превратить войну в мир, в мирное время", — сказал американский чиновник.

По его словам, главной задачей сейчас является прекращение кровопролития, чтобы "не менять Европу", а дать ей возможность снова стать площадкой для инвестиций и стабильного развития.

Мир в Украине

  • Вэнс отметил, что прекращение этой войны для США оказалось сложнее, чем казалось ранее. В то же время Вашингтон видит положительную динамику в восстановлении диалога между РФ и Украиной.

"То, что они сели за стол переговоров, уже является прогрессом. И я думаю, что мы достигли здесь значительного прогресса, но посмотрите, там два лидера, которые действительно ненавидят друг друга", - считает он.

Вице-президент США отметил, что стратегия страны основана на интересах американского народа и глобальной безопасности, что невозможно без прекращения боевых действий в Украине.

"Мир в лучших интересах Соединенных Штатов Америки. Мы можем остановить убийства и вернуть страну к реальности", - резюмировал Джей Ди Вэнс.

Ипанутым нет покоя.
"І найкращий спосіб зробити це - перетворити війну на мир, у мирний час", - сказав американський посадовець. Джерело: https://censor.net/ua/n3596808
От у середні віки у Європі були такі собі алхіміки, які дотримували абсолютно помилковох теорії, що ртуть можна перетворити на золото, лайно - на мамло і тому подібне. З розвитком наук, зокрема фізики і хімії людство зрозуміло, що попри теоретичну можливість таких перетворень здійснення їх по вакту настільки дороговартісне, що просто не має змісту. Венс застряв у Снредньовіччі і прокурив природничі науки у середній школі.
22.01.2026 22:50 Ответить
Кацапів витравимо з України до жодного. Ніяких економічних і людських стосунків з нелюдами і посібниками фашистів. Якщо людина ще з росії не виїхала - це посібник фашистів.
23.01.2026 07:23 Ответить
Так ***** вы тогда в свое время бомбили Японию?
Хотели побыстрее заняться торговлей?
22.01.2026 21:20 Ответить
Не повіриш - саме так. Це ж американці. 😁 І їм не вперше було примушувати силою Японію до співпраці.

Вони не враховують того, що ми не американці, а кацапи не японці.
Тут конфлікт цивілізаційний, якого не зрозуміти ані європецям, ані американцям.
22.01.2026 21:27 Ответить
Так, Японія зараз - п'ятий найбільший торговий партнер США.
22.01.2026 21:27 Ответить
А Канада який?
23.01.2026 00:16 Ответить
серьозно? безпринципні удоди... це все одно, що сісти бухати з гвалтівником своєї жінки!...
22.01.2026 21:21 Ответить
Пару тисяч тамогавків для ЗСУ і буде прогрес між Україною й РФ в припиненні війни.
22.01.2026 21:21 Ответить
F-16 досі становить майже половину винищувального флоту ВПС США, з 838 одиницями, після того як у 2024 році було списано 60.
У 2025 році списано 11.
Україні - 0
22.01.2026 21:24 Ответить
фламіндічі к бою
22.01.2026 21:31 Ответить
Ну хто буде це давать. Розсуди школяра.
22.01.2026 23:55 Ответить
Про торгівалю на 100 найближчих років можна забути - венс про це навіть не здогадується....
22.01.2026 21:22 Ответить
300 років.
22.01.2026 23:57 Ответить
нажаль ні, знайдуться ті що почнуть торгувати в перший день закінчення війни, але адекватним людям складно буде купувати російське чи працювати на них
24.01.2026 01:01 Ответить
Кого *** що ви хочете? Без відновлення територіальної цілісності України - всі свої хотєлкі можеш засунути собі сам знає куди.
22.01.2026 21:24 Ответить
Вас тільки гроші турбують! Ви вже майже прямо про це говорите.
Але дебіли все одно вважатимуть, що америкосам вигідна ця війна...
22.01.2026 21:24 Ответить
Намальоване безпринципне чувирло
22.01.2026 21:24 Ответить
..ідіот
22.01.2026 21:24 Ответить
Суши весла. Сваливать нада нормальным людям.
Кто не хочет кончить в кативнях имени Шашлычка или под руинами очередного театра с табличкой ДЕТИ
22.01.2026 21:25 Ответить
А що США зараз заважає торгувати з Україною? Ніщо! З кацапами Краснов хоче торгувати.
22.01.2026 21:26 Ответить
туш "лєнінград" контрабасом отримуєш, то схаменись вже, мавпа олігархічна
22.01.2026 21:27 Ответить
між тими двома країнами.
12 років в нас війна , а для них вона така далека , як десь на Місяці ...((
22.01.2026 21:29 Ответить
Тільки після того як в Нью Йорку встановлять пам'ятник Усамі-Бен-Ладену. Мавпа бородата
22.01.2026 21:32 Ответить
З мертвими не торгують
22.01.2026 21:34 Ответить
Ось вам і план Тромба-***** про мір і працветаніє. А ви думали Тромб вам дасть 800лярдів на які ви вже слюні пустили? Все процвєтаніє заключається в тому що Тромб спихне Україну назад під Сосію і скаже що слухайтеся ***** і робіть що він скаже і давайте йому те що він скаже і він вам зробить працвєтаніє. А тим часом Тромб буде доїти Європу і далі її розривати на окремі частини
22.01.2026 21:37 Ответить
Нажаль в цій персоні показово зібрана/показана ступінь деградації ******** США.
22.01.2026 21:45 Ответить
Підфарбований дебіл.
(це був діагноз, не образа)
22.01.2026 21:45 Ответить
Не буду казати поганих слів, бо мене тутзабанили на кілька днів, сьогодні відновили!!! Що до цього дауна венса, казковий довбо.........***!!!!
22.01.2026 21:46 Ответить
Дається взнаки тяжкий спадок мамаши-наркоманки.
22.01.2026 21:46 Ответить
Вони ненормальні

- Трамп педофіг, мажор, з дитинства балуваний і багатий, 3 рази розлучений і 6 банкрутств - ІДІОТ
- Венс здається бі, дурко, такий собі клоун при Королі який торочить за ним

НІХТО З НИХ не бував в реальному житті.
22.01.2026 21:50 Ответить
Свої шкурні інтереси вони розуміють, ще й як.
Згадайте, як венс волав що його дочуру налякали протестувальники, які захищали інтереси України.
От якби на цю дочуру напав кацап, ось тоді б венс вимагав застосування ядерної зброї, а не торгівлі з гвалтівником.
22.01.2026 22:01 Ответить
22.01.2026 21:53 Ответить
С алкашами бизнес не робимо
22.01.2026 21:54 Ответить
Ну хоч у їб*нутих усе стабільно...
22.01.2026 21:57 Ответить
Виженуть трампа- про цього діяча венса всі забудуть як про обісрану ганчірку яку викинули на смітник.
22.01.2026 21:57 Ответить
їпан* тий венс !!! ти хто такий ,шоб вказувати українцям торгувати з вбивцями , де репарації віслюк з серпом та кувалдою ?!!!!...
22.01.2026 22:03 Ответить
Мені цікаво як що завтра трумп його дочку зґвалтує на його спині,він завтра вийде на роботу з такою ж завзятістю?
22.01.2026 22:04 Ответить
Схоже в Штатах дурнуваті дурні дураки надовго при владі...
22.01.2026 22:07 Ответить
Та звичайно, зразу після того як США разом з парашинцями воскресять наших дітей, воїнів і цивільних, яких вони вбили. Як тільки це станеться, зразу будемо торгувати чим скажите
22.01.2026 22:12 Ответить
Человек который готовь ради денег продать родную мать дает советы миру...как мирно жить. Слава Украине! Все будет Украина!
22.01.2026 22:16 Ответить
Яка може бути торгівля з ***********?!
22.01.2026 23:03 Ответить
Ще один ідіот від народження, хто ти, хлопчик, коли когось цікавитиме твоя "високоекспертна думка" - тебе запитають...
22.01.2026 23:14 Ответить
трампонутий дЕбіл
22.01.2026 23:22 Ответить
Всі в Україні тільки про це і мріють!
Щойно уб'ємо останнього з 88 млн кацапідарів, які ще лишилися -- от відразу відновимо торгівлю.
23.01.2026 00:37 Ответить
Серйозно? Ну хоч цілуватися не треба? 🤬
23.01.2026 00:49 Ответить
Шо вони курять?
23.01.2026 00:57 Ответить
Йди лайна поїж
23.01.2026 01:16 Ответить
Навіщо це опудало підмальовує собі очі?
23.01.2026 01:29 Ответить
коли він вже сдохне
23.01.2026 03:10 Ответить
Дешево купляти електрику з ЗАЕС ?
23.01.2026 07:56 Ответить
Він таки дійсно дебіл.
23.01.2026 08:21 Ответить
Що??????? Торгівля??? Поїздочки в гості??? не дай Бог.... не дай БОг... завтра самого венса згвалтують на очах у його сімї, а потім венс буде торгувати з кцпами
23.01.2026 09:20 Ответить
Та яке може бути відновлення торгівлі та любих зв'язків з дикунами, котрі стільки шкоди і горя принесли Україні? Навіть, після війни московія назавжди залишиться ворогом Україні! Тож і родичі в московії для українців померли! Тому що малороси ні краплю не кращі від москалів (крім мізерної кількості дійсно українців в московії)! Ястверджую так тому, що в мокшанських болотах багато бувших земляків! Та й родичі не кращі! Коротше дикий москаль є дикий москаль любої національності!
23.01.2026 13:41 Ответить
 
 