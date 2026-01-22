США хотят возобновления торговли между Украиной и РФ и прекращения войны, - Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в интересах Штатов лежит достижение мира между Россией и Украиной. Вашингтон хочет восстановления торговых отношений между странами и инвестиций из Европы.
Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитирует Clash Report.
Европейские инвестиции
Венс подчеркнул, что США заинтересованы в восстановлении коммерческих связей в Европе и привлечении европейских капиталов в свою экономику.
"Мы хотим торговлю между этими двумя странами. Мы хотим, чтобы Европа была менее сосредоточена на войне и более сосредоточена на инвестировании в США и в Европейский Союз. И лучший способ сделать это — превратить войну в мир, в мирное время", — сказал американский чиновник.
По его словам, главной задачей сейчас является прекращение кровопролития, чтобы "не менять Европу", а дать ей возможность снова стать площадкой для инвестиций и стабильного развития.
Мир в Украине
- Вэнс отметил, что прекращение этой войны для США оказалось сложнее, чем казалось ранее. В то же время Вашингтон видит положительную динамику в восстановлении диалога между РФ и Украиной.
"То, что они сели за стол переговоров, уже является прогрессом. И я думаю, что мы достигли здесь значительного прогресса, но посмотрите, там два лидера, которые действительно ненавидят друг друга", - считает он.
Вице-президент США отметил, что стратегия страны основана на интересах американского народа и глобальной безопасности, что невозможно без прекращения боевых действий в Украине.
"Мир в лучших интересах Соединенных Штатов Америки. Мы можем остановить убийства и вернуть страну к реальности", - резюмировал Джей Ди Вэнс.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От у середні віки у Європі були такі собі алхіміки, які дотримували абсолютно помилковох теорії, що ртуть можна перетворити на золото, лайно - на мамло і тому подібне. З розвитком наук, зокрема фізики і хімії людство зрозуміло, що попри теоретичну можливість таких перетворень здійснення їх по вакту настільки дороговартісне, що просто не має змісту. Венс застряв у Снредньовіччі і прокурив природничі науки у середній школі.
Хотели побыстрее заняться торговлей?
Вони не враховують того, що ми не американці, а кацапи не японці.
Тут конфлікт цивілізаційний, якого не зрозуміти ані європецям, ані американцям.
У 2025 році списано 11.
Україні - 0
Але дебіли все одно вважатимуть, що америкосам вигідна ця війна...
Кто не хочет кончить в кативнях имени Шашлычка или под руинами очередного театра с табличкой ДЕТИ
12 років в нас війна , а для них вона така далека , як десь на Місяці ...((
(це був діагноз, не образа)
- Трамп педофіг, мажор, з дитинства балуваний і багатий, 3 рази розлучений і 6 банкрутств - ІДІОТ
- Венс здається бі, дурко, такий собі клоун при Королі який торочить за ним
НІХТО З НИХ не бував в реальному житті.
Згадайте, як венс волав що його дочуру налякали протестувальники, які захищали інтереси України.
От якби на цю дочуру напав кацап, ось тоді б венс вимагав застосування ядерної зброї, а не торгівлі з гвалтівником.
Щойно уб'ємо останнього з 88 млн кацапідарів, які ще лишилися -- от відразу відновимо торгівлю.