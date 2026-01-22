США хотят возобновления торговли между Украиной и РФ и прекращения войны, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в интересах Штатов лежит достижение мира между Россией и Украиной. Вашингтон хочет восстановления торговых отношений между странами и инвестиций из Европы.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитирует Clash Report.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Европейские инвестиции

Венс подчеркнул, что США заинтересованы в восстановлении коммерческих связей в Европе и привлечении европейских капиталов в свою экономику.

"Мы хотим торговлю между этими двумя странами. Мы хотим, чтобы Европа была менее сосредоточена на войне и более сосредоточена на инвестировании в США и в Европейский Союз. И лучший способ сделать это — превратить войну в мир, в мирное время", — сказал американский чиновник.

По его словам, главной задачей сейчас является прекращение кровопролития, чтобы "не менять Европу", а дать ей возможность снова стать площадкой для инвестиций и стабильного развития.

Мир в Украине

Вэнс отметил, что прекращение этой войны для США оказалось сложнее, чем казалось ранее. В то же время Вашингтон видит положительную динамику в восстановлении диалога между РФ и Украиной.

"То, что они сели за стол переговоров, уже является прогрессом. И я думаю, что мы достигли здесь значительного прогресса, но посмотрите, там два лидера, которые действительно ненавидят друг друга", - считает он.

Вице-президент США отметил, что стратегия страны основана на интересах американского народа и глобальной безопасности, что невозможно без прекращения боевых действий в Украине.

"Мир в лучших интересах Соединенных Штатов Америки. Мы можем остановить убийства и вернуть страну к реальности", - резюмировал Джей Ди Вэнс.

