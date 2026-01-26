Справа Олексія Тандира
Смертельне ДТП на блокпосту: судове засідання у справі екссудді Тандира перенесли через неявку адвокатів

Суд у справі екссудді Тандира не відбувся через неявку сторони захисту

Судове засідання у справі колишнього судді Олексія Тандира, обвинуваченого у смертельній ДТП унаслідок якої загинув 22-річний військовослужбовець, знову не відбулося через неявку адвокатів.

Про це у соцмережі фейсбук повідомила Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Засідання перенесли 

Оскільки двоє адвокатів обвинуваченого не з’явилися, судове засідання перенесли на 28 січня.

Як просувається розгляд справи

Кримінальне провадження за обвинуваченням екссудді Тандира було скеровано Київською міською прокуратурою до суду у серпні 2023 року.

Підготовче судове засідання у справі відбулося 6 вересня 2023 року.  Розгляд здійснюється Святошинським районним судом Києва, засідання призначаються регулярно з інтервалом 10–20 днів, без тривалих перерв.

Водночас, як зазначили у прокуратурі, сторона обвинувачення неодноразово фіксувала спроби затягування судового розгляду з боку обвинуваченого. Більшість судових засідань розпочиналися з клопотань про відвід судді, заборону присутності журналістів, численних заперечень з формальних підстав. Крім того, обвинувачений розривав договори з адвокатами та, посилаючись на їх відсутність, вимагав відкладення засідань. У таких випадках суд забезпечував йому безоплатного захисника.

"Станом на сьогодні в суді допитано 30 свідків сторони обвинувачення та 4 свідки сторони захисту. Захист заявляв клопотання про допит 22 свідків, однак суд задовольнив допит лише 9. У зв’язку з неявкою окремих свідків, яких не змогла забезпечити сторона захисту, суд перейшов до дослідження письмових доказів", - розповіли у прокуратурі.

Прокуратура наполягала на безальтернативному запобіжному заході у вигляді тримання під вартою.

  • Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що європейський суд з прав людини визнав, що тривале тримання під вартою колишнього судді Олексія Тандира без альтернативних запобіжних заходів порушило статтю 5 Європейської конвенції з прав людини.

Справа судді Олексія Тандира

історія від Zельоних Гнид - як вбити військослужбовця під час воєнного стану в стані алкогольного сп'яніння і тобі за це нічого не буде.
26.01.2026 19:53 Відповісти
Класс,сколько там осталось до срока давности?
26.01.2026 19:54 Відповісти
Паралічна судова система портновських вертухаїв на посадах, недієздатна і становить загрозу Національним інтересам України в часи московської війни!!
26.01.2026 20:07 Відповісти
А компенсацію , йому , вже виплатили ?
26.01.2026 19:35 Відповісти
26.01.2026 20:07 Відповісти
26.01.2026 19:53 Відповісти
військовослужбовця*
26.01.2026 19:59 Відповісти
У нас такое при всех "гнидах", было, есть, и похоже что и дальше будет
26.01.2026 19:59 Відповісти
тіхо тіхо..такої ницості як при Оманських Zельоних гнидах ніколи не було

повертайся в подоляковську ботоферму. зебіл.
26.01.2026 20:02 Відповісти
Усю оту групу адвокатів-суддів-прокурорських, на гілляку повісити, щоб не повторилася ВРАДІЄВКА 2 в Україні!!
26.01.2026 20:08 Відповісти
26.01.2026 19:54 Відповісти
Бідний тандирчик. Йому ще компенсацію за страдінія призначать. Коштом сім'ї вбитого ним.
26.01.2026 19:58 Відповісти
Ви мабуть пропустили новину про те що перед новим роком Європейський суд з прав людини вже присудив виплатити йому компенсацію за рахунок бюджету України і відшкодувати понесені ним судові витрати, наскільки памʼятаю він отримав приблизно 3000 Євро. Аргументація та, що він довго перебуває в СІЗО без вироку суду. Тому на виконання цього рішення його скоро випустять під заставу а далі…
26.01.2026 21:51 Відповісти
ще ця гідота собі пенсіі відсудить з допомогою коріфанів.
26.01.2026 19:59 Відповісти
Наверно адвокаты прислали медсправки, что у них групповая диарея случилась.
26.01.2026 20:00 Відповісти
така пройде 10 років і справу закриють за сплином термінів. Слава українському КПК, написаному портновим-ківаловим
26.01.2026 20:05 Відповісти
Свіжозпечений адвокат дєрьмак не з'явився?
26.01.2026 20:22 Відповісти
Якби в єспл краще розуміли особливості нашої судово-правової системи, вони б не присудили тандиру компенсації.
26.01.2026 20:47 Відповісти
Напевно слизько, от гниди-адвокати і переживають за своє здоров'я...
26.01.2026 20:55 Відповісти
 
 