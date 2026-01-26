Смертельне ДТП на блокпосту: судове засідання у справі екссудді Тандира перенесли через неявку адвокатів

Судове засідання у справі колишнього судді Олексія Тандира, обвинуваченого у смертельній ДТП унаслідок якої загинув 22-річний військовослужбовець, знову не відбулося через неявку адвокатів.

Про це у соцмережі фейсбук повідомила Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Засідання перенесли

Оскільки двоє адвокатів обвинуваченого не з’явилися, судове засідання перенесли на 28 січня.

Як просувається розгляд справи

Кримінальне провадження за обвинуваченням екссудді Тандира було скеровано Київською міською прокуратурою до суду у серпні 2023 року.

Підготовче судове засідання у справі відбулося 6 вересня 2023 року. Розгляд здійснюється Святошинським районним судом Києва, засідання призначаються регулярно з інтервалом 10–20 днів, без тривалих перерв.

Водночас, як зазначили у прокуратурі, сторона обвинувачення неодноразово фіксувала спроби затягування судового розгляду з боку обвинуваченого. Більшість судових засідань розпочиналися з клопотань про відвід судді, заборону присутності журналістів, численних заперечень з формальних підстав. Крім того, обвинувачений розривав договори з адвокатами та, посилаючись на їх відсутність, вимагав відкладення засідань. У таких випадках суд забезпечував йому безоплатного захисника.

"Станом на сьогодні в суді допитано 30 свідків сторони обвинувачення та 4 свідки сторони захисту. Захист заявляв клопотання про допит 22 свідків, однак суд задовольнив допит лише 9. У зв’язку з неявкою окремих свідків, яких не змогла забезпечити сторона захисту, суд перейшов до дослідження письмових доказів", - розповіли у прокуратурі.

Прокуратура наполягала на безальтернативному запобіжному заході у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що європейський суд з прав людини визнав, що тривале тримання під вартою колишнього судді Олексія Тандира без альтернативних запобіжних заходів порушило статтю 5 Європейської конвенції з прав людини.

Справа судді Олексія Тандира

