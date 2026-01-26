Смертельное ДТП на блокпосту: судебное заседание по делу экс-судьи Тандыра перенесли из-за неявки адвокатов
Судебное заседание по делу бывшего судьи Алексея Тандыра, обвиняемого в смертельном ДТП, вследствие которого погиб 22-летний военнослужащий, снова не состоялось из-за неявки адвокатов.
Об этом в соцсети Facebook сообщила Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Заседание перенесли
Поскольку двое адвокатов обвиняемого не явились, судебное заседание перенесли на 28 января.
Как продвигается рассмотрение дела
Уголовное производство по обвинению экс-судьи Тандыра было направлено Киевской городской прокуратурой в суд в августе 2023 года.
Подготовительное судебное заседание по делу состоялось 6 сентября 2023 года. Рассмотрение осуществляется Святошинским районным судом Киева, заседания назначаются регулярно с интервалом 10-20 дней, без длительных перерывов.
В то же время, как отметили в прокуратуре, сторона обвинения неоднократно фиксировала попытки затягивания судебного разбирательства со стороны обвиняемого. Большинство судебных заседаний начинались с ходатайств об отводе судьи, запрете присутствия журналистов, многочисленных возражений по формальным основаниям. Кроме того, обвиняемый расторгал договоры с адвокатами и, ссылаясь на их отсутствие, требовал отложить заседания. В таких случаях суд предоставлял ему бесплатного защитника.
"На сегодняшний день в суде допрошено 30 свидетелей стороны обвинения и 4 свидетеля стороны защиты. Защита заявляла ходатайство о допросе 22 свидетелей, однако суд удовлетворил допрос только 9. В связи с неявкой отдельных свидетелей, которых не смогла обеспечить сторона защиты, суд перешел к исследованию письменных доказательств", - рассказали в прокуратуре.
Прокуратура настаивала на безальтернативной мере пресечения в виде содержания под стражей.
- Напомним, что ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека признал, что длительное содержание под стражей бывшего судьи Алексея Тандыра без альтернативных мер пресечения нарушило статью 5 Европейской конвенции по правам человека.
Дело судьи Алексея Тандыра
- Напомним, в ночь на 26 мая 2023 года судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в нетрезвом состоянии насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.
- В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения освидетельствования.
- Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отличился освобождением большого количества водителей, управлявших в нетрезвом состоянии.
- 27 мая Печерский районный суд Киева отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья был в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.
Впоследствии Тандыр попросил отправить его в армию вместо СИЗО.
- В июне 2024 года сообщалось, что Высший совет правосудия уволил судью Макаровского суда Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве.
