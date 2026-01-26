Новости Дело Алексея Тандыра
1 390 19

Смертельное ДТП на блокпосту: судебное заседание по делу экс-судьи Тандыра перенесли из-за неявки адвокатов

Суд по делу экс-судьи Тандыра не состоялся из-за неявки стороны защиты

Судебное заседание по делу бывшего судьи Алексея Тандыра, обвиняемого в смертельном ДТП, вследствие которого погиб 22-летний военнослужащий, снова не состоялось из-за неявки адвокатов.

Об этом в соцсети Facebook сообщила Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Заседание перенесли 

Поскольку двое адвокатов обвиняемого не явились, судебное заседание перенесли на 28 января.

Как продвигается рассмотрение дела

Уголовное производство по обвинению экс-судьи Тандыра было направлено Киевской городской прокуратурой в суд в августе 2023 года.

Подготовительное судебное заседание по делу состоялось 6 сентября 2023 года. Рассмотрение осуществляется Святошинским районным судом Киева, заседания назначаются регулярно с интервалом 10-20 дней, без длительных перерывов.

В то же время, как отметили в прокуратуре, сторона обвинения неоднократно фиксировала попытки затягивания судебного разбирательства со стороны обвиняемого. Большинство судебных заседаний начинались с ходатайств об отводе судьи, запрете присутствия журналистов, многочисленных возражений по формальным основаниям. Кроме того, обвиняемый расторгал договоры с адвокатами и, ссылаясь на их отсутствие, требовал отложить заседания. В таких случаях суд предоставлял ему бесплатного защитника.

"На сегодняшний день в суде допрошено 30 свидетелей стороны обвинения и 4 свидетеля стороны защиты. Защита заявляла ходатайство о допросе 22 свидетелей, однако суд удовлетворил допрос только 9. В связи с неявкой отдельных свидетелей, которых не смогла обеспечить сторона защиты, суд перешел к исследованию письменных доказательств", - рассказали в прокуратуре.

Прокуратура настаивала на безальтернативной мере пресечения в виде содержания под стражей.

  • Напомним, что ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека признал, что длительное содержание под стражей бывшего судьи Алексея Тандыра без альтернативных мер пресечения нарушило статью 5 Европейской конвенции по правам человека.

Дело судьи Алексея Тандыра

історія від Zельоних Гнид - як вбити військослужбовця під час воєнного стану в стані алкогольного сп'яніння і тобі за це нічого не буде.
26.01.2026 19:53 Ответить
Класс,сколько там осталось до срока давности?
26.01.2026 19:54 Ответить
Паралічна судова система портновських вертухаїв на посадах, недієздатна і становить загрозу Національним інтересам України в часи московської війни!!
26.01.2026 20:07 Ответить
А компенсацію , йому , вже виплатили ?
26.01.2026 19:35 Ответить
26.01.2026 20:07 Ответить
26.01.2026 19:53 Ответить
військовослужбовця*
26.01.2026 19:59 Ответить
У нас такое при всех "гнидах", было, есть, и похоже что и дальше будет
26.01.2026 19:59 Ответить
тіхо тіхо..такої ницості як при Оманських Zельоних гнидах ніколи не було

повертайся в подоляковську ботоферму. зебіл.
26.01.2026 20:02 Ответить
Усю оту групу адвокатів-суддів-прокурорських, на гілляку повісити, щоб не повторилася ВРАДІЄВКА 2 в Україні!!
26.01.2026 20:08 Ответить
26.01.2026 19:54 Ответить
Бідний тандирчик. Йому ще компенсацію за страдінія призначать. Коштом сім'ї вбитого ним.
26.01.2026 19:58 Ответить
Ви мабуть пропустили новину про те що перед новим роком Європейський суд з прав людини вже присудив виплатити йому компенсацію за рахунок бюджету України і відшкодувати понесені ним судові витрати, наскільки памʼятаю він отримав приблизно 3000 Євро. Аргументація та, що він довго перебуває в СІЗО без вироку суду. Тому на виконання цього рішення його скоро випустять під заставу а далі…
26.01.2026 21:51 Ответить
ще ця гідота собі пенсіі відсудить з допомогою коріфанів.
26.01.2026 19:59 Ответить
Наверно адвокаты прислали медсправки, что у них групповая диарея случилась.
26.01.2026 20:00 Ответить
така пройде 10 років і справу закриють за сплином термінів. Слава українському КПК, написаному портновим-ківаловим
26.01.2026 20:05 Ответить
Свіжозпечений адвокат дєрьмак не з'явився?
26.01.2026 20:22 Ответить
Якби в єспл краще розуміли особливості нашої судово-правової системи, вони б не присудили тандиру компенсації.
26.01.2026 20:47 Ответить
Напевно слизько, от гниди-адвокати і переживають за своє здоров'я...
26.01.2026 20:55 Ответить
 
 