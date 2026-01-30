Обстріли РФ пошкодили газопостачальну систему в Дружківці, - МВА

У Дружківці на Донеччині внаслідок російських обстрілів пошкоджена газопостачальна система, можливі тимчасові перебої.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дружківську міську військову адміністрацію.

У повідомленні зазначається, що відновлення газопостачання відбудеться після усунення пошкоджень. Про додаткові зміни мешканців поінформують окремо.

Енергетичне перемир'я закінчилося.
30.01.2026 18:00 Відповісти
На морозі це страшне може бути
30.01.2026 18:47 Відповісти
Ну шо ви таке кажете? То москалі стріляють по своєї газової розподільчої системі. Не вірите? Подивиться конституцію Мордора, там Донецька область - москальська територія.
30.01.2026 19:02 Відповісти
 
 