Обстріли РФ пошкодили газопостачальну систему в Дружківці, - МВА
У Дружківці на Донеччині внаслідок російських обстрілів пошкоджена газопостачальна система, можливі тимчасові перебої.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дружківську міську військову адміністрацію.
У повідомленні зазначається, що відновлення газопостачання відбудеться після усунення пошкоджень. Про додаткові зміни мешканців поінформують окремо.
- Упродовж доби російські війська били по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.
