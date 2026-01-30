Обстріли РФ пошкодили газопостачальну систему в Дружківці, - МВА

У Дружківці на Донеччині внаслідок російських обстрілів пошкоджена газопостачальна система, можливі тимчасові перебої.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дружківську міську військову адміністрацію.

У повідомленні зазначається, що відновлення газопостачання відбудеться після усунення пошкоджень. Про додаткові зміни мешканців поінформують окремо.

