Обстрелы РФ повредили газоснабжающую систему в Дружковке, - ГВА
В Дружковке Донецкой области в результате российских обстрелов повреждена газоснабжающая система, возможны временные перебои.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дружковскую городскую военную администрацию.
В сообщении отмечается, что восстановление газоснабжения произойдет после устранения повреждений. О дополнительных изменениях жителей проинформируют отдельно.
- В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.
