Обстрелы РФ повредили газоснабжающую систему в Дружковке, - ГВА

В Дружковке Донецкой области в результате российских обстрелов повреждена газоснабжающая система, возможны временные перебои.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дружковскую городскую военную администрацию.

В сообщении отмечается, что восстановление газоснабжения произойдет после устранения повреждений. О дополнительных изменениях жителей проинформируют отдельно.

