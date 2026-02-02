У МЗС РФ заявили, що передали Вашингтону пропозиції для відновлення відносин
У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що передали США пропозиції щодо усунення "серйозних бар'єрів" на шляху до повноцінного "оздоровлення" відносин.
Про це йдеться у відповідях МЗС РФ, що надійшли до пресконференції глави МЗС Сергія Лаврова, інформує Цензор.НЕТ.
Що запропонувала РФ
Зазначається, що російська сторона "вважає важливим перейти до справді значущих питань, включаючи відновлення прямого авіасполучення і повернення нашої конфіскованої дипвласності".
"Американцям передані пропозиції щодо усунення цих серйозних бар'єрів на шляху до повноцінного оздоровлення відносин між Москвою і Вашингтоном", - заявили у МЗС РФ.
Там заявляють, що якщо США підуть на відновлення відносин з РФ, то "перед американцями відкриються вельми перспективні та вигідні, перш за все, для них самих горизонти співпраці з нами".
Серед напрямків:
- вуглеводні,
- критично важливі мінерали та рідкісноземельні елементи,
- співпраця в Арктиці,
- штучний інтелект і космос.
"Ми вітали б успіх російсько-американської нормалізації, звичайно, за умови, що цей процес і надалі розвиватиметься на рівноправній та взаємоповажній основі", - заявили у російському зовнішньополітичному відомстві.
Що передувало
Нагадаємо, що у грудні 2025 року повідомлялося, що заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков заявляв, що російські й американські представники провели переговори щодо усунення "подразників" у відносинах, однак - з "мінімальним" прогресом.
так як Краснов все робить для цього !
Бізнес сина і зятя Трампівських + Віткоффа
знаходиться в рф і
цим все сказано !!
Ну з вуглеводнями у США і без раші порядок, а от штучний інтелект і космос - смішний жарт. І наче ж лютий, а не квітень..