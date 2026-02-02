У МЗС РФ заявили, що передали Вашингтону пропозиції для відновлення відносин

РФ передала США пропозиції щодо "відновлення відносин"

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що передали США пропозиції щодо усунення "серйозних бар'єрів" на шляху до повноцінного "оздоровлення" відносин.

Про це йдеться у відповідях МЗС РФ, що надійшли до пресконференції глави МЗС Сергія Лаврова, інформує Цензор.НЕТ.

Що запропонувала РФ 

Зазначається, що російська сторона "вважає важливим перейти до справді значущих питань, включаючи відновлення прямого авіасполучення і повернення нашої конфіскованої дипвласності". 

"Американцям передані пропозиції щодо усунення цих серйозних бар'єрів на шляху до повноцінного оздоровлення відносин між Москвою і Вашингтоном", - заявили у МЗС РФ.

Там заявляють, що якщо США підуть на відновлення відносин з РФ, то "перед американцями відкриються вельми перспективні та вигідні, перш за все, для них самих горизонти співпраці з нами".

Серед напрямків:

  • вуглеводні,
  • критично важливі мінерали та рідкісноземельні елементи,
  • співпраця в Арктиці,
  • штучний інтелект і космос.

"Ми вітали б успіх російсько-американської нормалізації, звичайно, за умови, що цей процес і надалі розвиватиметься на рівноправній та взаємоповажній основі", - заявили у російському зовнішньополітичному відомстві.

Що передувало

Нагадаємо, що у грудні 2025 року повідомлялося, що заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков заявляв, що російські й американські представники провели переговори щодо усунення "подразників" у відносинах, однак - з "мінімальним" прогресом.

02.02.2026 23:45
Неоковирне намагання купити трампонівських бариг.
02.02.2026 23:49
Такий фініш кацапо- американських відносин , очікуваний ,
так як Краснов все робить для цього !
Бізнес сина і зятя Трампівських + Віткоффа
знаходиться в рф і
цим все сказано !!
03.02.2026 00:01
Запропонували взяти заморожені активи.
02.02.2026 23:40
02.02.2026 23:45
02.02.2026 23:49
Вважаєте, мало дають? Можуть ще повій вантажним літаком відправити.
03.02.2026 00:00
Дурні. Трампа все влаштовує, він методично витісняє кацапів з ринку нафти і газу.
03.02.2026 00:01
03.02.2026 00:01
буде постачати дітей, а той віддасть Україну рашці
03.02.2026 00:03
Знову будуть розводити як дітей
03.02.2026 00:05
Цих двох старих маразматиків треба усім пережити.
03.02.2026 00:10
Подавиться Україною і скоро відкине ратиці
03.02.2026 00:27
Пані вже лягли і просють...)))
03.02.2026 00:51
Ну з вуглеводнями у США і без раші порядок, а от штучний інтелект і космос - смішний жарт. І наче ж лютий, а не квітень..
03.02.2026 00:57
В болото загнати упирів,щоб і іржання не чути було!
03.02.2026 07:20
Знов впарювали мильні бульбашки? Де росія і де штучний інтелект? Навіть не на одній планеті.
03.02.2026 08:00
 
 