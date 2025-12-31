США офіційно привітали Росію з Новим роком: "Поділяємо глибокі традиції"

Тимчасовий повірений у справах США у РФ Дуглас Дайкхаус привітав Росію з Новим роком, звертаючись російською мовою. Він також згадав про "глибокі традиції" та "просування миру" для завершення війни в Україні.

Про це 31 грудня повідомило посольство США у РФ на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Привітання росіян від США

Дайкхаус звернувся до росіян від імені американського народу, розпочавши зі слів російською "Дорогі друзі, з прийдешнім Новим роком".

Американський дипломат зазначив, що "Новий рік — це час для роздумів, надії та планування майбутнього, коли люди оцінюють минуле і замислюються, куди рухатися далі".

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Згадка про війну РФ проти України

Дайкхаус заявив, що, попри складні останні роки, "конфлікти не повинні визначати майбутнє", якщо не дозволити цього.

"Настання Нового року дає можливість рухатися вперед, прагнути миру як спільної відповідальності та загального блага", - сказав він.

Посол відзначив зусилля адміністрації президента США Дональда Трампа щодо пошуку шляхів завершення війни Росії проти України,

"Його адміністрація старанно працювала над тим, щоб заохочувати діалог і дії, шукати шлях до миру, який поважає суверенітет держав, одночасно ставлячи на перше місце безпеку і стабільність регіону. Його зусилля заклали основу для продовження взаємодії та переговорів, а його прихильність дипломатії залишається маяком надії для наших країн", - сказав він,

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Дайкхаус заявив, що "американці та росіяни поділяють глибокі традиції стійкості, творчості та любові до своєї батьківщини", додавши, що "ці спільні нитки можуть слугувати основою для побудови більш мирного майбутнього".

Посол США закінчив свою промову російською, побажавши мешканцям країни-агресора "здоров’я, миру та добробуту у Новому році".

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