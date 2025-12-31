РУС
2 075 47

США официально поздравили Россию с Новым годом: "Разделяем глубокие традиции"

Посол США в России Дуглас Дайкхаус

Временный поверенный в делах США в РФ Дуглас Дайкхаус поздравил Россию с Новым годом, обращаясь на русском языке. Он также упомянул о "глубоких традициях" и "продвижении мира" для завершения войны в Украине.

Об этом 31 декабря сообщило посольство США в РФ на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

Поздравление россиян от США

Дайкхаус обратился к россиянам от имени американского народа, начав со слов на русском языке "Дорогие друзья, с наступающим Новым годом".

Американский дипломат отметил, что "Новый год — это время для размышлений, надежд и планирования будущего, когда люди оценивают прошлое и задумываются, куда двигаться дальше".

Упоминание о войне РФ против Украины

  • Дайкхаус заявил, что, несмотря на сложные последние годы, "конфликты не должны определять будущее", если не позволить этого.

"Наступление Нового года дает возможность двигаться вперед, стремиться к миру как к общей ответственности и всеобщему благу", - сказал он.

Посол отметил усилия администрации президента США Дональда Трампа по поиску путей завершения войны России против Украины

"Его администрация усердно работала над тем, чтобы поощрять диалог и действия, искать путь к миру, который уважает суверенитет государств, одновременно ставя на первое место безопасность и стабильность региона. Его усилия заложили основу для продолжения взаимодействия и переговоров, а его приверженность дипломатии остается маяком надежды для наших стран", - сказал он.

Дайкхаус заявил, что "американцы и россияне разделяют глубокие традиции стойкости, творчества и любви к своей родине", добавив, что "эти общие нити могут служить основой для построения более мирного будущего".

Посол США закончил свою речь на русском языке, пожелав жителям страны-агрессора "здоровья, мира и благополучия в Новом году".

Автор: 

+22
кончені виродки вітають вбивцю
31.12.2025 15:43 Ответить
+17
Це в нас такі гаранти.
31.12.2025 15:45 Ответить
+15
"чума, чума на оба ваши дома"
31.12.2025 15:43 Ответить
Схожий на Трампа, мабуть такий же ідіот.
31.12.2025 15:41 Ответить
Існує тільки три міста, де люди не відповідають за свої вчинки: дитячий садочок, дурдом і адміністрація Трампа.
31.12.2025 15:47 Ответить
А в яких країнах знаходяться ці "міста"?)))
31.12.2025 16:17 Ответить
В країні мрій де вчителі получають $4000
31.12.2025 16:21 Ответить
Там мудрих не тримають !
31.12.2025 16:26 Ответить
довбойоби
або як зараз кажуть
трампонобіли
31.12.2025 15:42 Ответить
кончені виродки вітають вбивцю
31.12.2025 15:43 Ответить
"чума, чума на оба ваши дома"
31.12.2025 15:43 Ответить
обидві країни окуповували території сусідів, тиснуть на менші, без'ядерні країни, атакують менші, без'ядерні країни, на фоні величезних доходів столиці, мають проблеми в провінціях, займаються тероризмом чи його підтримкою, одна одній допомагають, коли треба

братушкі.
31.12.2025 15:44 Ответить
Ахахаха, краще продовжуй про ядерну зброю, там в тебе краще виходить🤣
31.12.2025 16:18 Ответить
Сша навіть не змогли знищити ядерну програму ірану. Так що міндіч в небезпеці!
31.12.2025 16:30 Ответить
"спільні нитки".. Кажить вже "спільна лишня хромосома".
31.12.2025 15:44 Ответить
Це в нас такі гаранти.
31.12.2025 15:45 Ответить
Крім Матюків Нічого на Думку не приходить Тому *****************
31.12.2025 15:45 Ответить
А цей Дайкхаус бачив у житті хоч одного кацапа, який не ненавидів би США?
31.12.2025 15:48 Ответить
Гребьонний Іспанський сором.
31.12.2025 15:48 Ответить
ну єто разве что трамп и его администрация "Поділяють глибокі традиції" с московией. А в целом же Штаты никогда не поделяли традиции с мордором
31.12.2025 15:49 Ответить
їпанутися - кричали гості на весіллі (с)
31.12.2025 15:50 Ответить
В Америці американці геть зійшли з розуму.
Хто кого переплюне- зедібіли чи трампануті?
31.12.2025 15:51 Ответить
Знову "загадочная русская душа" Толстого і Достоєвського? "Мішька,, пєрєстройка, балалайка, водька, ікра, матрьошька, ушанка?" Вестерни невиліковні...
31.12.2025 15:51 Ответить
а як привітало посольство США в України ?
31.12.2025 15:51 Ответить
Лише ядерна зброя - гарантія безпеки ☢️☢️☢️
31.12.2025 15:52 Ответить
Будь яка массового ураження. Навіть АЕС та Брудна Бімба.
Ядерну нам не дадуть зробити, бо потрібні центррифуги, потрібні технології, потрібно 100 % захищені промислові площі ( тобто на глибині 1 км і не просто а під скельним масивом).
Бо все інше буде розбомблено. І Америка перша буде бомбити, як вони зробили зі скелями в Ірані
31.12.2025 16:12 Ответить
Купити готову в Пакістану.
31.12.2025 16:17 Ответить
Так і зробимо! Купимо на репарації від рашки!!!
31.12.2025 16:21 Ответить
Купимо на конфісковані в міндіча коли ізраіль нам його видасть. Видасть же? Так?
31.12.2025 16:27 Ответить
Звичайно видасть, а як по іншому! І не тільки ту діч видасть, всіх видасть!
Ото закупимося в Пакистані!!!
31.12.2025 16:31 Ответить
Гаррі Трумен так і не додумався привітати адольфа з новим 1945 роком !
Може б і не отруївся, сказав що сталін бомбить його бункер і вів би переговори про мир....
П.С.
Ми часто дивуємося/глузуємо з наших політиківі, а тут з*ясувалося, що у США є ще аморальніші і тупіші...
31.12.2025 15:53 Ответить
Ці "традиціі" добре описано в роботі Павла Штепи "Мафія та Україна", ця істота могла би й послатися цю книгу, для кращого розуміння - що воно меле, про які традиціі.
31.12.2025 15:56 Ответить
Це - дно. США намагаються взаємодіяти з вбивцями та терористами. Трамп любить лаптєстан і касапів. Відразу після заморозки війни між нами і агресором Трамп і ***** відновлять бізнес-проекти на сотні мільярдів доларів. Більше того, сьогодні це офіційна міжнародна політика США, оскільки США змінили свою Доктрину національної безпеки, де тепер офіційно ставлять собі завдання відновити дружні відносини з рф. Нагадаю кілька днів тому Трамп назвав соромом і ганьбою факт того, що американці воюють і гинуть за Україну.

Цікаво, як вітатиме українців послиня США.
31.12.2025 15:57 Ответить
Шось я не пом'ятаю шоб Рузвельт колись привітав гитліривців з Новим роком. А ці готові рашистів у сраку цилувати.
Дааа пробзділось королівство сполучені штати трампона.
А Європі пора зрозумвти шо сша вже жля них не союзник та дах а вже майже ворог.
31.12.2025 15:58 Ответить
А що, хтось думав що США і рашка вороги? Ой,наївні люди. Як би так було, рашка ніколи б не напала на Україну,от звідки пуйло знало що за Україну ні Європа ні США не вступиться, а кацапи це точно знали.
31.12.2025 15:58 Ответить
Так це звернення до рядових кацапів, що потрібно усувати кремльовського крисюка, інакше майбутнього не має. Американці просто не усвідомлюють, що кацапи це вже не люди
31.12.2025 16:00 Ответить
..С Новим годом Амєріка !!
..
31.12.2025 16:00 Ответить
скільки США заробляє від продажу зброї згідно програми PURL? То ж говорити вони можуть дозволити собі щозавгодно, навіть вітати росію, якщо путін не сприймає це як насмішку, то це його проблеми
31.12.2025 16:01 Ответить
Это так смешно . Вашингтон шаг в шаг повторяет действия Америки в канун второй мировой . Тогда они подлизывали адику.
31.12.2025 16:03 Ответить
Залишилось тільки заспівати про спільні "скрєпи".
31.12.2025 16:03 Ответить
А також поділяємо любов до дітей наших президентів-педофілів та Гренландій з Україною.
31.12.2025 16:06 Ответить
31.12.2025 16:08 Ответить
Мразота ліво-хазарzька
31.12.2025 16:08 Ответить
бажаю, аби до адміністрації сша завітав новорічний дід мороз замість Санти... венс гратиме роль снігуроньки...
31.12.2025 16:15 Ответить
Пустологові сцикливі підстилки🤢
треба відмінити існуючі підписки на піндосівські сервіси і звести до мінімуму використання всього піндосівського
31.12.2025 16:16 Ответить
Мразоти, Які традиції ви поділяєте з людоїдами?
31.12.2025 16:17 Ответить
Пост на платформі Х, яка забанена на рассії, вважається офіційним зверненням🤣 Журналіст Валерія така ж розумна, як наш потужний Лідор
31.12.2025 16:17 Ответить
Адольфе гітлер-путін ... Дональд Пиз...юк вітає тебе з Новими вбити українцями???? Так?? Виходить так!! І баажає вийти "сухим з води" мимо Гаагського трибуналу... Кончений пі..рас... у ВРаду хтось там хоче запросити цього конченого
31.12.2025 16:22 Ответить
Традиції адміністрації Тромпа співпадають з традиціями росіян?
31.12.2025 16:24 Ответить
Тепер достеменно зрозуміло, з ким,і про що саме веде переговори "зрадник України "ЗЕЛЬЦМАН" ."АМЕРИКАНСЬКИЙ ДРУГ ВОРОГА УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ - Є ВОРОГОМ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ"
31.12.2025 16:32 Ответить
 
 