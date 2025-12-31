США официально поздравили Россию с Новым годом: "Разделяем глубокие традиции"
Временный поверенный в делах США в РФ Дуглас Дайкхаус поздравил Россию с Новым годом, обращаясь на русском языке. Он также упомянул о "глубоких традициях" и "продвижении мира" для завершения войны в Украине.
Об этом 31 декабря сообщило посольство США в РФ на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.
Поздравление россиян от США
Дайкхаус обратился к россиянам от имени американского народа, начав со слов на русском языке "Дорогие друзья, с наступающим Новым годом".
Американский дипломат отметил, что "Новый год — это время для размышлений, надежд и планирования будущего, когда люди оценивают прошлое и задумываются, куда двигаться дальше".
Упоминание о войне РФ против Украины
- Дайкхаус заявил, что, несмотря на сложные последние годы, "конфликты не должны определять будущее", если не позволить этого.
"Наступление Нового года дает возможность двигаться вперед, стремиться к миру как к общей ответственности и всеобщему благу", - сказал он.
Посол отметил усилия администрации президента США Дональда Трампа по поиску путей завершения войны России против Украины
"Его администрация усердно работала над тем, чтобы поощрять диалог и действия, искать путь к миру, который уважает суверенитет государств, одновременно ставя на первое место безопасность и стабильность региона. Его усилия заложили основу для продолжения взаимодействия и переговоров, а его приверженность дипломатии остается маяком надежды для наших стран", - сказал он.
Дайкхаус заявил, что "американцы и россияне разделяют глубокие традиции стойкости, творчества и любви к своей родине", добавив, что "эти общие нити могут служить основой для построения более мирного будущего".
Посол США закончил свою речь на русском языке, пожелав жителям страны-агрессора "здоровья, мира и благополучия в Новом году".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
або як зараз кажуть
трампонобіли
братушкі.
Хто кого переплюне- зедібіли чи трампануті?
Ядерну нам не дадуть зробити, бо потрібні центррифуги, потрібні технології, потрібно 100 % захищені промислові площі ( тобто на глибині 1 км і не просто а під скельним масивом).
Бо все інше буде розбомблено. І Америка перша буде бомбити, як вони зробили зі скелями в Ірані
Ото закупимося в Пакистані!!!
Може б і не отруївся, сказав що сталін бомбить його бункер і вів би переговори про мир....
П.С.
Ми часто дивуємося/глузуємо з наших політиківі, а тут з*ясувалося, що у США є ще аморальніші і тупіші...
Цікаво, як вітатиме українців послиня США.
Дааа пробзділось королівство сполучені штати трампона.
А Європі пора зрозумвти шо сша вже жля них не союзник та дах а вже майже ворог.
..
треба відмінити існуючі підписки на піндосівські сервіси і звести до мінімуму використання всього піндосівського