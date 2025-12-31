США официально поздравили Россию с Новым годом: "Разделяем глубокие традиции"

Временный поверенный в делах США в РФ Дуглас Дайкхаус поздравил Россию с Новым годом, обращаясь на русском языке. Он также упомянул о "глубоких традициях" и "продвижении мира" для завершения войны в Украине.

Об этом 31 декабря сообщило посольство США в РФ на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Поздравление россиян от США

Дайкхаус обратился к россиянам от имени американского народа, начав со слов на русском языке "Дорогие друзья, с наступающим Новым годом".

Американский дипломат отметил, что "Новый год — это время для размышлений, надежд и планирования будущего, когда люди оценивают прошлое и задумываются, куда двигаться дальше".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп назвал Келлога "идиотом", потому что тот поддерживал Зеленского, - NYT

Упоминание о войне РФ против Украины

Дайкхаус заявил, что, несмотря на сложные последние годы, "конфликты не должны определять будущее", если не позволить этого.

"Наступление Нового года дает возможность двигаться вперед, стремиться к миру как к общей ответственности и всеобщему благу", - сказал он.

Посол отметил усилия администрации президента США Дональда Трампа по поиску путей завершения войны России против Украины

"Его администрация усердно работала над тем, чтобы поощрять диалог и действия, искать путь к миру, который уважает суверенитет государств, одновременно ставя на первое место безопасность и стабильность региона. Его усилия заложили основу для продолжения взаимодействия и переговоров, а его приверженность дипломатии остается маяком надежды для наших стран", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США приостановили штурм танкера Bella 1 после того, как на его борту появился флаг РФ, - NYT

Дайкхаус заявил, что "американцы и россияне разделяют глубокие традиции стойкости, творчества и любви к своей родине", добавив, что "эти общие нити могут служить основой для построения более мирного будущего".

Посол США закончил свою речь на русском языке, пожелав жителям страны-агрессора "здоровья, мира и благополучия в Новом году".

Читайте: Россия и США обсудили устранение "раздражителей" в отношениях: прогресс - минимальный, - МИД РФ