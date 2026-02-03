БпЛА вдарив по Харкову: у Салтівському районі 7 постраждалих, виникла пожежа (оновлено)

Унаслідок ворожого удару БпЛА по Салтівському району Харкова 3 лютого загорілися квартири в багатоповерхівці. Кількість постраждалих зростає, на місці працюють рятувальники та бригади екстреної медичної допомоги.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

У пʼятиповерхівці, в яку влучив ворожий "шахед" - пожежа. Вже вигоріло три верхні поверхи. Мешканці верхніх поверхів врятувалися.

На місце влучання прямують підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.

Є постраждалі

57-річний чоловік постраждав внаслідок ворожого удару. Медики надають всю необхідну допомогу.

Ще двоє постраждалих наразі отримують медичну допомогу.

Як зазначив очільник ОДА, кількість постраждалих зростає.

Оновлення

"Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Салтівці зросла до 5 людей. До медиків також звернулися троє жінок: 90, 84 і 57 років. Вони зазнали сильного стресу. Отримали допомогу лікарів на місці", - написав пізніше Синєгубов.

Станом на 17:00 відомо про 7 постраждалих: 5 жінок і 2 чоловіків – усі в стані середньої тяжкості, зазнали вибухових поранень і стресової реакції.

Одна 85-річна жінка потребувала госпіталізації, їй надають усю необхідну допомогу в лікарні.

