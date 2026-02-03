Росія втратила доступ до ключових міжнародних космічних програм через війну проти України, - СЗР

Через повномасштабну війну проти України та міжнародні санкції Росія втратила можливість брати участь у низці міжнародних космічних програм і фактично вибула зі світових перегонів у сфері освоєння космосу.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зокрема, Росію фактично усунули з перегонів за колонізацію Місяця, де нині змагаються США та Китай.

За даними СЗРУ, Сполучені Штати планують висадку астронавтів на Місяць не раніше 2027 року, тоді як Китай розглядає власну пілотовану місію до 2030 року. Водночас Росія через нестачу технологій, обладнання та фінансування втратила позиції фаворита й перетворила космічну галузь на тягар для державного бюджету.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рівень відкриття нових бізнесів у Росії впав до мінімуму за 14 років, - СЗР

Вплив санкцій

Через санкції РФ втратила до 25% доходів від міжнародних комерційних запусків, а співпраця з Європейським космічним агентством у межах проєкту ExoMars була зупинена. Німеччина вийшла зі спільного з Росією проєкту "Спектр-РГ", а запуск ракет з космодрому у Французькій Гвінеї припинили.

У СЗРУ також зазначають, що санкції унеможливили участь NASA у спільному з РФ проєкті "Венера-Д", запуск якого планували на 2029 рік. Нині Росія здатна співпрацювати лише з окремими країнами Азії та Африки, однак і там її поступово витісняють китайські компанії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військова та політична залежність Мінська від Москви зростає, – звіт SAB