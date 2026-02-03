Росія втратила доступ до ключових міжнародних космічних програм через війну проти України, - СЗР

Через повномасштабну війну проти України та міжнародні санкції Росія втратила можливість брати участь у низці міжнародних космічних програм і фактично вибула зі світових перегонів у сфері освоєння космосу.

Зокрема, Росію фактично усунули з перегонів за колонізацію Місяця, де нині змагаються США та Китай.

За даними СЗРУ, Сполучені Штати планують висадку астронавтів на Місяць не раніше 2027 року, тоді як Китай розглядає власну пілотовану місію до 2030 року. Водночас Росія через нестачу технологій, обладнання та фінансування втратила позиції фаворита й перетворила космічну галузь на тягар для державного бюджету.

Вплив санкцій

Через санкції РФ втратила до 25% доходів від міжнародних комерційних запусків, а співпраця з Європейським космічним агентством у межах проєкту ExoMars була зупинена. Німеччина вийшла зі спільного з Росією проєкту "Спектр-РГ", а запуск ракет з космодрому у Французькій Гвінеї припинили.

У СЗРУ також зазначають, що санкції унеможливили участь NASA у спільному з РФ проєкті "Венера-Д", запуск якого планували на 2029 рік. Нині Росія здатна співпрацювати лише з окремими країнами Азії та Африки, однак і там її поступово витісняють китайські компанії.

Топ коментарі
+3
всьо ..перемога ?

03.02.2026 17:56 Відповісти
+3
Цензор! Повбирайте двійочників від набору тексту!
Космодром знаходиться у Фрацузькій Гвіані, а не Гвінеї. Тьху недоліки...
03.02.2026 18:45 Відповісти
+2
Ну да. Там рулять американці. Окрім деяких кацапськіх модулів, які або закриті або регулярно ламаються.
03.02.2026 18:01 Відповісти
Ще з Банком Ватікана треба вирішити з Папою Римським щодо передачі дєньох ****** на захист Українських Дітей, від убивці-маніяка московського!! Буде точно, по Християським канонам Божим!
03.02.2026 17:57 Відповісти
Тримачів общака табу трогати.
03.02.2026 18:04 Відповісти
Т. Пу обмотав усю планету павутиною і терпеливо очікує коли у ту павутину попадуться. Хто би міг подумати що США, Трамп. Європейські країни приближаються...
03.02.2026 17:58 Відповісти
"усунули з перегонів за колонізацію Місяця"
ооохххх... я думав шо їх усунули трохи раніше. Коли вони "фобос-грунт" замість Фобосу втопили в океані... і коли аварія на МКС сталася через те, що в кацапському модулі дирку скотчем закрили, а він не витримав тиску...
03.02.2026 18:00 Відповісти
треба було синьой изолентою
03.02.2026 18:02 Відповісти
може бути шо в рамках імпортозаміщення вони вже не виробляють скрєпную ізолєнту.
03.02.2026 18:03 Відповісти
Вона зараз йде в 3М, а це вже не та якість
03.02.2026 18:06 Відповісти
Цензор! Повбирайте двійочників від набору тексту!
Космодром знаходиться у Фрацузькій Гвіані, а не Гвінеї. Тьху недоліки...
03.02.2026 18:45 Відповісти
Які надважливі дані добула СЗР, скільки роботи в тилу ворога провела з ризиком для життя, а скільки грошей було списано на здобуття цієї надсекретної інформації. Правда, я її в англомовному гуглі прочитав
03.02.2026 18:57 Відповісти
Іпать,як же їй боляче! А скільки зусиль та ресурсу знадобилося СЗР,щоб це встановити! Оце робота,панове! Вчіться у профі!
04.02.2026 01:09 Відповісти
 
 