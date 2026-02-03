РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9494 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 635 14

Россия потеряла доступ к ключевым международным космическим программам из-за войны против Украины, - СВР

космос

Из-за полномасштабной войны против Украины и международных санкций Россия потеряла возможность участвовать в ряде международных космических программ и фактически выбыла из мировой гонки в сфере освоения космоса.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В частности, Россию фактически устранили из гонки за колонизацию Луны, где сейчас соревнуются США и Китай.

По данным СВРУ, Соединенные Штаты планируют высадку астронавтов на Луну не ранее 2027 года, тогда как Китай рассматривает собственную пилотируемую миссию к 2030 году. В то же время Россия из-за нехватки технологий, оборудования и финансирования потеряла позиции фаворита и превратила космическую отрасль в обузу для государственного бюджета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уровень открытия новых бизнесов в России упал до минимума за 14 лет, - СВР

Влияние санкций

Из-за санкций РФ потеряла до 25% доходов от международных коммерческих запусков, а сотрудничество с Европейским космическим агентством в рамках проекта ExoMars было остановлено. Германия вышла из совместного с Россией проекта "Спектр-РГ", а запуск ракет с космодрома во Французской Гвинее прекратили.

В СВРУ также отмечают, что санкции сделали невозможным участие NASA в совместном с РФ проекте "Венера-Д", запуск которого планировали на 2029 год. Сейчас Россия способна сотрудничать только с отдельными странами Азии и Африки, однако и там ее постепенно вытесняют китайские компании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военная и политическая зависимость Минска от Москвы растет, – отчет SAB

Автор: 

космос (771) россия (97493) СВР (233)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
всьо ..перемога ?

показать весь комментарий
03.02.2026 17:56 Ответить
+3
Цензор! Повбирайте двійочників від набору тексту!
Космодром знаходиться у Фрацузькій Гвіані, а не Гвінеї. Тьху недоліки...
показать весь комментарий
03.02.2026 18:45 Ответить
+2
Ну да. Там рулять американці. Окрім деяких кацапськіх модулів, які або закриті або регулярно ламаються.
показать весь комментарий
03.02.2026 18:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну да. Там рулять американці. Окрім деяких кацапськіх модулів, які або закриті або регулярно ламаються.
показать весь комментарий
03.02.2026 18:01 Ответить
всьо ..перемога ?

показать весь комментарий
03.02.2026 17:56 Ответить
Ще з Банком Ватікана треба вирішити з Папою Римським щодо передачі дєньох ****** на захист Українських Дітей, від убивці-маніяка московського!! Буде точно, по Християським канонам Божим!
показать весь комментарий
03.02.2026 17:57 Ответить
Тримачів общака табу трогати.
показать весь комментарий
03.02.2026 18:04 Ответить
Т. Пу обмотав усю планету павутиною і терпеливо очікує коли у ту павутину попадуться. Хто би міг подумати що США, Трамп. Європейські країни приближаються...
показать весь комментарий
03.02.2026 17:58 Ответить
"усунули з перегонів за колонізацію Місяця"
ооохххх... я думав шо їх усунули трохи раніше. Коли вони "фобос-грунт" замість Фобосу втопили в океані... і коли аварія на МКС сталася через те, що в кацапському модулі дирку скотчем закрили, а він не витримав тиску...
показать весь комментарий
03.02.2026 18:00 Ответить
треба було синьой изолентою
показать весь комментарий
03.02.2026 18:02 Ответить
може бути шо в рамках імпортозаміщення вони вже не виробляють скрєпную ізолєнту.
показать весь комментарий
03.02.2026 18:03 Ответить
Вона зараз йде в 3М, а це вже не та якість
показать весь комментарий
03.02.2026 18:06 Ответить
Цензор! Повбирайте двійочників від набору тексту!
Космодром знаходиться у Фрацузькій Гвіані, а не Гвінеї. Тьху недоліки...
показать весь комментарий
03.02.2026 18:45 Ответить
Які надважливі дані добула СЗР, скільки роботи в тилу ворога провела з ризиком для життя, а скільки грошей було списано на здобуття цієї надсекретної інформації. Правда, я її в англомовному гуглі прочитав
показать весь комментарий
03.02.2026 18:57 Ответить
Іпать,як же їй боляче! А скільки зусиль та ресурсу знадобилося СЗР,щоб це встановити! Оце робота,панове! Вчіться у профі!
показать весь комментарий
04.02.2026 01:09 Ответить
 
 