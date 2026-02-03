Россия потеряла доступ к ключевым международным космическим программам из-за войны против Украины, - СВР

Из-за полномасштабной войны против Украины и международных санкций Россия потеряла возможность участвовать в ряде международных космических программ и фактически выбыла из мировой гонки в сфере освоения космоса.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Россию фактически устранили из гонки за колонизацию Луны, где сейчас соревнуются США и Китай.

По данным СВРУ, Соединенные Штаты планируют высадку астронавтов на Луну не ранее 2027 года, тогда как Китай рассматривает собственную пилотируемую миссию к 2030 году. В то же время Россия из-за нехватки технологий, оборудования и финансирования потеряла позиции фаворита и превратила космическую отрасль в обузу для государственного бюджета.

Влияние санкций

Из-за санкций РФ потеряла до 25% доходов от международных коммерческих запусков, а сотрудничество с Европейским космическим агентством в рамках проекта ExoMars было остановлено. Германия вышла из совместного с Россией проекта "Спектр-РГ", а запуск ракет с космодрома во Французской Гвинее прекратили.

В СВРУ также отмечают, что санкции сделали невозможным участие NASA в совместном с РФ проекте "Венера-Д", запуск которого планировали на 2029 год. Сейчас Россия способна сотрудничать только с отдельными странами Азии и Африки, однако и там ее постепенно вытесняют китайские компании.

