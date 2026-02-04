Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 3 лютого

Увечері 3 лютого російські війська атакували територію України, використавши ударні безпілотники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Українські захисники вживають усіх необхідних заходів для відбиття повітряної атаки та забезпечення безпеки повітряного простору.

Рух ударних БпЛА

О 19:11 - Повідомлялося про ворожий БпЛА у напрямку Харкова з півночі.

О 19:18 - Відбій ракетної небезпеки по МіГ-31К.

О 19:35 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.

О 20:45 - БпЛА на Харків з півночі.

О 20:54 - Запоріжжя - в районі міста ворожі БпЛА.

О 21:10 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

О 21:37 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:44 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

О 22:27 - БпЛА на Сумщині - курсом на Чернігівщину.

О 22:35 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину та Запоріжжя.

О 22:49 - Група БпЛА на півночі Харківщини - курсом на Полтавщину.

О 22:51 - Суми - в районі міста ворожі БпЛА.

О 23:13 - Група БпЛА у східній частині Полтавщини - курсом на південь.

О 23:19 - Повітряні сили повідомляють пгрупу ворожих дроніву південно-східній частині Дніпропетровщини - курсом на Дніпро.

О 00:14 - Група БпЛА з акваторії Чорного моря на Херсонщину/Миколаївщину.

О 00:15 - Група БпЛА на сході Харківщини - курсом на Донеччину.

О 00:20 - Нова група БпЛА на півночі Сумщини - курсом на Чернігівщину.

О 00:24 - БпЛА в напрямку н.п.Татарбунари (Одещина) з півдня.

О 00:28 - Швидкісна ціль на Харків.

О 01:03 - Нова група БпЛА на Херсонщині - курсом на Миколаївщину.

О 01:41 - БпЛА на Миколаївщині - курсом на Одещину.

