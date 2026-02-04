Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 3 лютого

Увечері 3 лютого російські війська атакували територію України, використавши ударні безпілотники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Українські захисники вживають усіх необхідних заходів для відбиття повітряної атаки та забезпечення безпеки повітряного простору.

Рух ударних БпЛА

О 19:11 - Повідомлялося про ворожий БпЛА у напрямку Харкова з півночі.

О 19:18 - Відбій ракетної небезпеки по МіГ-31К.

О 19:35 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.

Оновлена інформація

О 20:45 - БпЛА на Харків з півночі.

О 20:54 - Запоріжжя - в районі міста ворожі БпЛА.

О 21:10 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

О 21:37 -  Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:44 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

Оновлена інформація

О 22:27 - БпЛА на Сумщині - курсом на Чернігівщину.

О 22:35 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину та Запоріжжя.

О 22:49 - Група БпЛА на півночі Харківщини - курсом на Полтавщину.

О 22:51 - Суми - в районі міста ворожі БпЛА.

Оновлена інформація

О 23:13 - Група БпЛА у східній частині Полтавщини - курсом на південь.

О 23:19 - Повітряні сили повідомляють пгрупу ворожих дроніву південно-східній частині Дніпропетровщини - курсом на Дніпро.

Оновлена інформація

О 00:14 - Група БпЛА з акваторії Чорного моря на Херсонщину/Миколаївщину.

О 00:15 - Група БпЛА на сході Харківщини - курсом на Донеччину.

О 00:20 - Нова група БпЛА на півночі Сумщини - курсом на Чернігівщину.

О 00:24 - БпЛА в напрямку н.п.Татарбунари (Одещина) з півдня.

О 00:28 - Швидкісна ціль на Харків.

О 01:03 - Нова група БпЛА на Херсонщині - курсом на Миколаївщину.

Оновлена інформація

О 01:41 - БпЛА на Миколаївщині - курсом на Одещину.

Бережіть себе і залишайтеся у безпечних місцях!

+7
гарячий асвальт буде -

бачили очі що вибирали ЗЄльоного, то ж їжте, хоч повилазьте !

дороги та мости це - могили та хрести

04.02.2026 04:46 Відповісти
+4
І що відповідь буде по рашиських злочинцях ,чи терор варварів проти мирного населення буде безкарним ?
03.02.2026 21:41 Відповісти
+4
.......А Макрон каже що треба говорити
А Трамп що Путін миротворець
А італійці що не все так однозначно

......побачите - знищивши один з найбільших етносів світу рузкіе ще вийдуть миротворцями
03.02.2026 21:51 Відповісти
....а ЗЄлєнський каже треба Велике будівництво.

.
04.02.2026 04:48 Відповісти
Летять - кацапам пох ті переговори в арабів
03.02.2026 23:02 Відповісти
Так під переговори і летять
04.02.2026 08:33 Відповісти
Прикро, що Рютте відбув з України, турботи-зустрічі, а так, Мо що і відчув би…
03.02.2026 23:30 Відповісти
Навіщо це йому?? У них є щит європи
04.02.2026 08:35 Відповісти
Чого в вечері? Рашка це робить 24\7 бо налагодила виробництво та постачання необхідного до дронів. Зате ми налагодили виробництво потужних відосіків, теж 24\7.
04.02.2026 00:11 Відповісти
Тьфу, прочитал ядерными...
04.02.2026 00:34 Відповісти
Вважаю , якщо Україна зараз вимушена дотримуватись домовленостей, то треба дати можливість РДК ЛУПИТИ РАКЕТАМИ ПО НПЗ І МАЦКВІ- це ж цім хлопцям надо свою землю від кремлядей визволяти - ДАЙТЕ ЇМ МОЖЛИВІСТЬ ( можно Малюка їм як консультанта назначити)

до речі раша так і діє в Палестині чи в Ірані - усе чужими руками
04.02.2026 02:58 Відповісти
А ракети ЗЄ дупою народить?
04.02.2026 03:17 Відповісти
Да припинить захищати москалів - Україна має ракети і має безпилотники , тількі за 30 років не мала нормальну владу . Усі були куплені перекуплени росіянами . Тобто до вʼязниці треба усіх , а когось і на гиляку
04.02.2026 03:52 Відповісти
Як добре, що навіжені все знають про ядерну зброю та ракети.

Ну починайте...
04.02.2026 04:28 Відповісти
Україна має ракети і має безпилотники ?

серьойзно ?
то чого не використовує ?

.
04.02.2026 04:51 Відповісти
04.02.2026 05:40 Відповісти
Комбінований ракетно-БПЛА удар по території Бєлгородської області - вражено ГТ ТЕЦ "Луч" (Бєлгород РФ), Мічурінської ГТ ТЕЦ, (Бєлгород РФ), Губкинська ТЕЦ (Губкіно РФ), ТЕЦ ТОВ «Русагро - Бєлгород» (Валуйки, РФ), підстанції «Фрунзенська» і «Бєлгород». Зникло світло і опалення в області. ППО ЗС РФ на атаку не реагувало.
04.02.2026 05:49 Відповісти
 
 