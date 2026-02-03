Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 3 февраля
Вечером 3 февраля российские войска атаковали территорию Украины, используя ударные беспилотники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Украинские защитники принимают все необходимые меры для отражения воздушной атаки и обеспечения безопасности воздушного пространства.
Движение ударных БПЛА
В 19:11 - сообщалось о вражеском БПЛА в направлении Харькова с севера.
В 19:18 - отбой ракетной опасности по МиГ-31К.
В 19:35 - БПЛА на Запорожье с юга.
Обновленная информация
В 20:45 – БпЛА на Харьков с севера.
В 20:54 – Запорожье – в районе города вражеские БпЛА.
В 21:10 - пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Донецкую область.
В 21:37 – активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.
В 21:44 – пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.
Обновленная информация
В 22:27 – БпЛА на Сумщине – курсом на Черниговщину.
В 22:35 – пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину и Запорожье.
В 22:49 – группа БпЛА на севере Харьковщины – курсом на Полтавщину.
В 22:51 – Сумы – в районе города вражеские БпЛА.
Обновленная информация
В 23:13 – Группа БпЛА в восточной части Полтавщины – курсом на юг.
В 23:19 – Воздушные силы сообщают группу вражеских дронов в юго-восточной части Днепропетровщины – курсом на Днепр.
Берегите себя и оставайтесь в безопасных местах!
бачили очі що вибирали ЗЄльоного, то ж їжте, хоч повилазьте !
дороги та мости це - могили та хрести
А Трамп що Путін миротворець
А італійці що не все так однозначно
......побачите - знищивши один з найбільших етносів світу рузкіе ще вийдуть миротворцями
до речі раша так і діє в Палестині чи в Ірані - усе чужими руками
Ну починайте...
серьойзно ?
то чого не використовує ?
