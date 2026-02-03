Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 3 февраля

Вечером 3 февраля российские войска атаковали территорию Украины, используя ударные беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Украинские защитники принимают все необходимые меры для отражения воздушной атаки и обеспечения безопасности воздушного пространства.

Движение ударных БПЛА

В 19:11 - сообщалось о вражеском БПЛА в направлении Харькова с севера.

В 19:18 - отбой ракетной опасности по МиГ-31К.

В 19:35 - БПЛА на Запорожье с юга.

Обновленная информация

В 20:45 – БпЛА на Харьков с севера.

В 20:54 – Запорожье – в районе города вражеские БпЛА.

В 21:10 - пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Донецкую область.

В 21:37 – активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

В 21:44 – пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.

Обновленная информация

В 22:27 – БпЛА на Сумщине – курсом на Черниговщину.

В 22:35 – пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину и Запорожье.

В 22:49 – группа БпЛА на севере Харьковщины – курсом на Полтавщину.

В 22:51 – Сумы – в районе города вражеские БпЛА.

Обновленная информация

В 23:13 – Группа БпЛА в восточной части Полтавщины – курсом на юг.

В 23:19 – Воздушные силы сообщают группу вражеских дронов в юго-восточной части Днепропетровщины – курсом на Днепр.

Берегите себя и оставайтесь в безопасных местах!

Топ комментарии
+7
гарячий асвальт буде -

бачили очі що вибирали ЗЄльоного, то ж їжте, хоч повилазьте !

дороги та мости це - могили та хрести

04.02.2026 04:46 Ответить
+4
І що відповідь буде по рашиських злочинцях ,чи терор варварів проти мирного населення буде безкарним ?
03.02.2026 21:41 Ответить
+4
.......А Макрон каже що треба говорити
А Трамп що Путін миротворець
А італійці що не все так однозначно

......побачите - знищивши один з найбільших етносів світу рузкіе ще вийдуть миротворцями
03.02.2026 21:51 Ответить
....а ЗЄлєнський каже треба Велике будівництво.

.
04.02.2026 04:48 Ответить
Летять - кацапам пох ті переговори в арабів
03.02.2026 23:02 Ответить
Так під переговори і летять
04.02.2026 08:33 Ответить
Прикро, що Рютте відбув з України, турботи-зустрічі, а так, Мо що і відчув би…
03.02.2026 23:30 Ответить
Навіщо це йому?? У них є щит європи
04.02.2026 08:35 Ответить
Чого в вечері? Рашка це робить 24\7 бо налагодила виробництво та постачання необхідного до дронів. Зате ми налагодили виробництво потужних відосіків, теж 24\7.
04.02.2026 00:11 Ответить
Тьфу, прочитал ядерными...
04.02.2026 00:34 Ответить
Вважаю , якщо Україна зараз вимушена дотримуватись домовленостей, то треба дати можливість РДК ЛУПИТИ РАКЕТАМИ ПО НПЗ І МАЦКВІ- це ж цім хлопцям надо свою землю від кремлядей визволяти - ДАЙТЕ ЇМ МОЖЛИВІСТЬ ( можно Малюка їм як консультанта назначити)

до речі раша так і діє в Палестині чи в Ірані - усе чужими руками
04.02.2026 02:58 Ответить
А ракети ЗЄ дупою народить?
04.02.2026 03:17 Ответить
Да припинить захищати москалів - Україна має ракети і має безпилотники , тількі за 30 років не мала нормальну владу . Усі були куплені перекуплени росіянами . Тобто до вʼязниці треба усіх , а когось і на гиляку
04.02.2026 03:52 Ответить
Як добре, що навіжені все знають про ядерну зброю та ракети.

Ну починайте...
04.02.2026 04:28 Ответить
Україна має ракети і має безпилотники ?

серьойзно ?
то чого не використовує ?

.
04.02.2026 04:51 Ответить
04.02.2026 05:40 Ответить
Комбінований ракетно-БПЛА удар по території Бєлгородської області - вражено ГТ ТЕЦ "Луч" (Бєлгород РФ), Мічурінської ГТ ТЕЦ, (Бєлгород РФ), Губкинська ТЕЦ (Губкіно РФ), ТЕЦ ТОВ «Русагро - Бєлгород» (Валуйки, РФ), підстанції «Фрунзенська» і «Бєлгород». Зникло світло і опалення в області. ППО ЗС РФ на атаку не реагувало.
04.02.2026 05:49 Ответить
 
 