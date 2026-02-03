Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 3 февраля

Вечером 3 февраля российские войска атаковали территорию Украины, используя ударные беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Украинские защитники принимают все необходимые меры для отражения воздушной атаки и обеспечения безопасности воздушного пространства.

Движение ударных БПЛА

В 19:11 - сообщалось о вражеском БПЛА в направлении Харькова с севера.

В 19:18 - отбой ракетной опасности по МиГ-31К.

В 19:35 - БПЛА на Запорожье с юга.

Обновленная информация

В 20:45 – БпЛА на Харьков с севера.

В 20:54 – Запорожье – в районе города вражеские БпЛА.

В 21:10 - пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Донецкую область.

В 21:37 – активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

В 21:44 – пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.

В 22:27 – БпЛА на Сумщине – курсом на Черниговщину.

В 22:35 – пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину и Запорожье.

В 22:49 – группа БпЛА на севере Харьковщины – курсом на Полтавщину.

В 22:51 – Сумы – в районе города вражеские БпЛА.

В 23:13 – Группа БпЛА в восточной части Полтавщины – курсом на юг.

В 23:19 – Воздушные силы сообщают группу вражеских дронов в юго-восточной части Днепропетровщины – курсом на Днепр.

Ранее враг атаковал спальный район Запорожья: в городе зафиксированы пожары, есть погибшие и раненые.

