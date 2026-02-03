Враг атаковал спальный район Запорожья: в городе зафиксированы пожары, есть погибшие и раненые. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вечером 3 российских военных атаковали Запорожье.
Об этом сообщает Цензор Нет со ссылкой на Суспільне.
В результате атаки зафиксированы пожары, в частности горят автомобили, в зданиях вылетело стекло. На месте работают все экстренные службы и ликвидируют последствия обстрела.
Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о двух раненых в результате обстрела. По его словам, удар пришелся на один из спальных районов Запорожья.
Обновленная информация
Также Суспільне опубликовало первые кадры после российской атаки в Запорожье. Федоров добавил, что количество раненых возросло до семи. Предварительно среди пострадавших есть ребенок.
Обновленная информация
В 18:45 Федоров в телеграмме написал, что вследствие российской атаки два человека погибли, по меньшей мере семь - ранены. Россияне ударили по городу в вечернее время, когда люди добрались до дома.
Среди погибших – 18-летние парень и девушка. Три человека медики направляют в больницу. Одна девушка 15 лет в крайне тяжелом состоянии.
Впоследствии Федоров сообщил, что количество раненых выросло до восьми. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Привлечены все службы и благотворительные организации.
Обновленная информация
В 22:37 Федоров сообщил, что количество пострадавших в Запорожье выросло до 11. Среди них трое детей.
Врачи диагностировали оскольчатые ранения, черепно-мозговые травмы и контузии.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
На всех локациях Запорожья коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий вражеских обстрелов.
За помощью можно обратиться:
Городской колл-центр:
15-80
(050) 414-15-80
(067) 656-15-80
Горячая линия Запорожской ОВА (эвакуация и помощь пострадавшим):
+38 0800 331 63
Ранее сообщалось, что 3 февраля российские оккупанты ударили по Пологовскому району Запорожской области, в результате чего погиб мужчина.
Новость дополняется.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І винних у цьому посадових осіб, усієї ВЕРТИКАЛІ влади, стільки років ніхто не шукає????? Одні зхвилювання ….
Тебе що, ***** давно не посилали?
Ну так і йди собі *****, опудало тупориле)
І зе команду незабудь взяти з собою.
Царство небесне🙏😢💔
Господи, коли ті потвори повиздихають?