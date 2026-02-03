РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9593 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Запорожья Атака на Запорожье
8 925 14

Враг атаковал спальный район Запорожья: в городе зафиксированы пожары, есть погибшие и раненые. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

 Вечером 3 российских военных атаковали Запорожье

Об этом сообщает Цензор Нет со ссылкой на Суспільне

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В результате атаки зафиксированы пожары, в частности горят автомобили, в зданиях вылетело стекло. На месте работают все экстренные службы и ликвидируют последствия обстрела.

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о двух раненых в результате обстрела. По его словам, удар пришелся на один из спальных районов Запорожья.

Обновленная информация

Также Суспільне опубликовало первые кадры после российской атаки в Запорожье. Федоров добавил, что количество раненых возросло до семи. Предварительно среди пострадавших есть ребенок.

Удар по Запоріжжю 3 лютого

Обновленная информация

В 18:45 Федоров в телеграмме написал, что вследствие российской атаки два человека погибли, по меньшей мере семь - ранены. Россияне ударили по городу в вечернее время, когда люди добрались до дома.

Атака на Запоріжжя 3 лютого

Атака на Запоріжжя 3 лютого

Среди погибших – 18-летние парень и девушка. Три человека медики направляют в больницу. Одна девушка 15 лет в крайне тяжелом состоянии.

Атака на Запоріжжя 3 лютого

Атака на Запоріжжя 3 лютого

Впоследствии Федоров сообщил, что количество раненых выросло до восьми. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Привлечены все службы и благотворительные организации.

Атака на Запоріжжя 3 лютого

Атака на Запоріжжя 3 лютого

Обновленная информация

В 22:37 Федоров сообщил, что количество пострадавших в Запорожье выросло до 11. Среди них трое детей.
Врачи диагностировали оскольчатые ранения, черепно-мозговые травмы и контузии.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Обстріл Запоріжжя 3 лютого

Обстріл Запоріжжя 3 лютого

Обстріл Запоріжжя 3 лютого

На всех локациях Запорожья коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий вражеских обстрелов.

За помощью можно обратиться:

Городской колл-центр:
15-80
(050) 414-15-80
(067) 656-15-80

Горячая линия Запорожской ОВА (эвакуация и помощь пострадавшим):
+38 0800 331 63

Ранее сообщалось, что 3 февраля российские оккупанты ударили по Пологовскому району Запорожской области, в результате чего погиб мужчина.

Новость дополняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский готов заключить соглашение с россиянами, но оно должно быть приемлемым для всех, - Рютте

Автор: 

Запорожье (2897) обстрел (32529) атака (1379)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
почекайте ...я скоро висру потужний відосик

показать весь комментарий
03.02.2026 20:14 Ответить
+14
Горіти всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
показать весь комментарий
03.02.2026 19:06 Ответить
+10
Зелену плісняву, усю, під суд!
показать весь комментарий
03.02.2026 19:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Екс-голова ОДА Бриль, яценюк, аваків, наливайченко, дубілєт, гройсман та купа держсекретарів з КМУ і ЦОВВ, мабуть глибоко зхвильований з 2014 року, такою неготовність ОДА до забезпечення захисту населення упродовж 11 років, в Особливий період !?!?
І винних у цьому посадових осіб, усієї ВЕРТИКАЛІ влади, стільки років ніхто не шукає????? Одні зхвилювання ….
показать весь комментарий
03.02.2026 18:41 Ответить
показать весь комментарий
03.02.2026 19:05 Ответить
Зелену плісняву, усю, під суд!
показать весь комментарий
03.02.2026 19:20 Ответить
Те що робить твоя країна терорист має пряме відношення до обстрілів міст України а зеленський зі слугами навіть якби дуже постаралися то кацапи всерівно напалиб при кучмі тузла притурчинові крим при порошенко донбас імперські замашки пуйла всерівно не дають спокою не тількі українцям а і половині світу воно як короста ********* смердюча падаль
показать весь комментарий
03.02.2026 21:26 Ответить
А що означає - "твоя країна терорист"?
Тебе що, ***** давно не посилали?
Ну так і йди собі *****, опудало тупориле)
І зе команду незабудь взяти з собою.
показать весь комментарий
04.02.2026 00:41 Ответить
Горіти всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
показать весь комментарий
03.02.2026 19:06 Ответить
І люта смерть міндічам/скумбріям/кагал95 🙏🙏🙏🙏
показать весь комментарий
03.02.2026 23:26 Ответить
почекайте ...я скоро висру потужний відосик

показать весь комментарий
03.02.2026 20:14 Ответить
Ти вже просрасрався кацапсятина
показать весь комментарий
03.02.2026 21:28 Ответить
Ввечері? Весь день, десь з 10 ранку майже без перерви ППО працювало, вибухи постійні!
показать весь комментарий
03.02.2026 21:16 Ответить
Будь ти проклята навіки рашиська орда ,щоб ви виздихали кацапи варвари ,смерть кривавому убивці путіну.
показать весь комментарий
03.02.2026 21:37 Ответить
Бачила в мережі відео, як батько кричить над тілом вбитого 18-річного сина...
Царство небесне🙏😢💔
Господи, коли ті потвори повиздихають?
показать весь комментарий
04.02.2026 00:04 Ответить
там ще поряд лежить дівчина того хлопця...
показать весь комментарий
09.02.2026 18:23 Ответить
 
 