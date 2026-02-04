Ворог просунувся у Покровську, Мирнограді та поблизу Сіверська, - DeepState

Війська РФ мають територіальна просування на території Донецької області.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Покровську (адміністративний центр Покровської міської громади та Покровського району Донецької області), Мирнограді (місто Покровського району в Донецькій області) та поблизу Сіверська (місто у Бахмутському районі Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Покровськ 

Мирноград 

Сіверськ

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Сили оборони відновили положення в Куп’янську.

DeepState - не контролюється українською владою. Це не українська влада "малює" "Довжелезні сірі коридори" на карті.
04.02.2026 16:43 Відповісти
Тобто Сирський та його керівник бажають поразки своїй армії та країні? Ну-ну . А рядові бійці це все терплять та мовчки віддають свої життя виконуючи накази
04.02.2026 13:26 Відповісти
Рівень довіри до Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського протягом останнього року залишається відносно стабільним, хоча цифри різняться залежно від методології опитувань (зокрема, чи враховують соціологи тих, хто не знає генерала).

​Ось актуальні дані згідно з останніми соціологічними дослідженнями:

Показники довіри (станом на січень 2026 року)

​За даними опитування КМІС, проведеного наприкінці січня 2026 року:

46% - загальний рівень довіри серед усіх опитаних. ​40% - не довіряють.
05.02.2026 14:39 Відповісти
Та пішли ви зі своїми опитуваннями
Ви кого опитуєте??
05.02.2026 18:30 Відповісти
Тебе.
05.02.2026 22:53 Відповісти
Ці падлюки здають Україну.
05.02.2026 11:41 Відповісти
Зато перемовини йдуть конструктивно, як сказав Буданов
05.02.2026 18:27 Відповісти
 
 