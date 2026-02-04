Ворог просунувся у Покровську, Мирнограді та поблизу Сіверська, - DeepState
Війська РФ мають територіальна просування на території Донецької області.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Де просунувся ворог?
"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Покровську (адміністративний центр Покровської міської громади та Покровського району Донецької області), Мирнограді (місто Покровського району в Донецькій області) та поблизу Сіверська (місто у Бахмутському районі Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Карти
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Сили оборони відновили положення в Куп’янську.
