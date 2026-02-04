Кредит на €90 млрд робить Україну сильнішою за столом перемовин, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський подякував Раді Європейського Союзу за рішення щодо фінансової підтримки нашої держави.
Як повідомляє Цензор Нет, про це йдеться у його дописі в мережі X.
Йдеться про погодження правових рамок для надання Україні допомоги обсягом 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки. Глава держави наголосив, що це рішення має ключове значення для безпеки країни.
Фінансова підтримка та безпека
Зеленський висловив сподівання, що всі наступні етапи реалізації рішення будуть ухвалені максимально швидко. За його словами, ці кошти є фінансовою гарантією стабільності України.
Президент підкреслив важливість підтримки на тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
"Європа демонструє, що Україна матиме довгострокову підтримку", — зазначив він.
Значення рішення для Європи
За словами Зеленського, допомога ЄС посилює Україну в різних напрямах та зміцнює її позиції під час переговорів. Він також наголосив, що це внесок у безпеку всієї Європи.
Рішення Ради ЄС створює правову основу для імплементації угоди Європейської Ради. Фінансування передбачене у форматі кредитної підтримки на два роки.
- Раніше ми повідомляли, що Франція надасть Україні додаткові 70 мільйонів євро на підтримку критичної інфраструктури.
За столом переговоров делает сильней армия и логистика / линии обороны или наступательное вооружение ( ракеты, самолеты )
Вовка пам"ятаєш клятву Трампу- "зараз мій прокурор я тобі здам сина Байдена"
Ну там пішли зустрічі Єрмака з Джуліані, приїзд до Києва Панрнаса ...
от тільки незадача - ьпарнас видсидів своє за показання в СЕНАТІ й зараз розповідає ще й про це ,окрім того, що раніше повідав про свою роботу на перший термін Трампа.
Та шо там ловушки кремля для Трампа ,а для тебе з Бакановим?на сцеені маслякова з ****** у першому ряді - "Владімір Владіміріч вазьмітє украіну к себє за далгі хатя би"
грошей не тільки онукам вистачить, а й цілим 12-ти колінам ізраілевим
Дайте ссилку на цю фразу
також допомогти РДК зруйнувати енергопостачання до МАЦКВИ ракетами беспилотниками і іншими методами
а Україна буде соблюдати енергетичне перемірья
Це не кадр з фільму про Апокаліпсис, це (на фото) Генсек НАТО Марк Рютте стурбовано розглядає вщент зруйновану Дарницьку ТЕЦ у Києві.
А потім у своїй промові у Верховній Раді заявляє, що як тільки буде підписана мирна угода, в Україні з'являться літаки та інша військова підтримка від країн НАТО, які згодні (!) надавати цю підтримку. Точного списку цих країн, звісно немає.
Політична заява - це не юридичний контракт.
Тобто вельми шановний пан Рютте пропонує спочатку підписати документ, а потім хто надумає, хто передумає... Все з'ясується потім.
Це що?
Існує величезна прірва між "ми розгорнемо війська після миру" і ...ми не даємо достатньо зброї зараз, щоб виграти, бо... (боїмося путіна)
А де гарантія, що потім ви його боятись не будете?
Якщо Захід боїться ескалації зараз, немає 100% впевненості ні в яких угодах.
Тобто, пан Рютте хоче сказати, що підписання "мирної угоди" зробить країни НАТО сміливими?