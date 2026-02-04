Кредит на €90 млрд робить Україну сильнішою за столом перемовин, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував Раді Європейського Союзу за рішення щодо фінансової підтримки нашої держави.

Йдеться про погодження правових рамок для надання Україні допомоги обсягом 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки. Глава держави наголосив, що це рішення має ключове значення для безпеки країни.

Фінансова підтримка та безпека

Зеленський висловив сподівання, що всі наступні етапи реалізації рішення будуть ухвалені максимально швидко. За його словами, ці кошти є фінансовою гарантією стабільності України.

Президент підкреслив важливість підтримки на тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Європа демонструє, що Україна матиме довгострокову підтримку", — зазначив він.

Значення рішення для Європи

За словами Зеленського, допомога ЄС посилює Україну в різних напрямах та зміцнює її позиції під час переговорів. Він також наголосив, що це внесок у безпеку всієї Європи.

Рішення Ради ЄС створює правову основу для імплементації угоди Європейської Ради. Фінансування передбачене у форматі кредитної підтримки на два роки.

Раніше ми повідомляли, що Франція надасть Україні додаткові 70 мільйонів євро на підтримку критичної інфраструктури.

