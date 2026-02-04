Кредит на €90 млрд робить Україну сильнішою за столом перемовин, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував Раді Європейського Союзу за рішення щодо фінансової підтримки нашої держави.

Йдеться про погодження правових рамок для надання Україні допомоги обсягом 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки. Глава держави наголосив, що це рішення має ключове значення для безпеки країни.

Зеленський висловив сподівання, що всі наступні етапи реалізації рішення будуть ухвалені максимально швидко. За його словами, ці кошти є фінансовою гарантією стабільності України.

Президент підкреслив важливість підтримки на тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Європа демонструє, що Україна матиме довгострокову підтримку", — зазначив він.

За словами Зеленського, допомога ЄС посилює Україну в різних напрямах та зміцнює її позиції під час переговорів. Він також наголосив, що це внесок у безпеку всієї Європи.

Рішення Ради ЄС створює правову основу для імплементації угоди Європейської Ради. Фінансування передбачене у форматі кредитної підтримки на два роки.

Топ коментарі
Остапа понесло від просроченого коксу...не від своїх ракет, не супермотивованим військом, а Карл, кредиту від Європи, Карл!!!
05.02.2026 00:00 Відповісти
Що ти мелеш бовдур, з криворізькою зеленою "дипломатією" від цього кредиту зостануться ріжки да ніжки а вершки попливуть у вигляді двушок на москву..
05.02.2026 00:01 Відповісти
А ВерховногоЛідора і його друзів- багатшими, значно багатшими
05.02.2026 00:04 Відповісти
Обоснуй.!!!
За столом переговоров делает сильней армия и логистика / линии обороны или наступательное вооружение ( ракеты, самолеты )
05.02.2026 00:07 Відповісти
Ядрьоний кокс в носі його робить сильнішим!
05.02.2026 00:23 Відповісти
Вовка пам"ятаєш клятву Трампу- "зараз мій прокурор я тобі здам сина Байдена"
Ну там пішли зустрічі Єрмака з Джуліані, приїзд до Києва Панрнаса ...
от тільки незадача - ьпарнас видсидів своє за показання в СЕНАТІ й зараз розповідає ще й про це ,окрім того, що раніше повідав про свою роботу на перший термін Трампа.

Та шо там ловушки кремля для Трампа ,а для тебе з Бакановим?на сцеені маслякова з ****** у першому ряді - "Владімір Владіміріч вазьмітє украіну к себє за далгі хатя би"
05.02.2026 00:09 Відповісти
члєнограй гастролював на райському островє ?

05.02.2026 00:12 Відповісти
та ні , але його папа Бєня в файлах Епштейна є - але какая разніца - лапфи ФСБ й там й там . Прослухайте Парнаса у Рашкіна
05.02.2026 02:36 Відповісти
той кредіт робить сильнішим також ЗЄльоне сємєйство -

грошей не тільки онукам вистачить, а й цілим 12-ти колінам ізраілевим

05.02.2026 00:10 Відповісти
В нього вже слина тече на цей кредит і заготував дякувальники.."тут можна прибарахлітса"
05.02.2026 00:17 Відповісти
Судячи по коментам, люди його терплять, поки він мовчить)) Невже його політтехнологи не бачать цього моменту, що коли він починає щось вєщать,людей обриває?))) Але в 2019 бігали з тими наклейками як довбані зомбаки. Чи це не ті самі люди?
05.02.2026 00:26 Відповісти
Я точно не бігав з плакатами, тим більше казав що з цього нічого доброго не вийде, навпаки, але нарід нікого не слухав.
05.02.2026 00:36 Відповісти
Я ж не мав на увазі буквально всіх, хто тут відписався)
05.02.2026 00:42 Відповісти
І в чому проявилась ця сила?
05.02.2026 00:41 Відповісти
05.02.2026 00:50 Відповісти
Цей вибір 2019 року українці будуть вихаркувати кров'ю та сплатою за кредитами не одне покоління.
05.02.2026 00:59 Відповісти
05.02.2026 01:03 Відповісти
Повідай нам інтереси Європи .
05.02.2026 02:07 Відповісти
Рашка військовий потенціал лише нарощує.Україна веде війну з обмеженими ресурсами,тому перевірити озброєння в повному обсязі неможливо!Європа багато вложилася в Україну і відступати вже пізно плюс потрібно буде розмістити десь під 20-30млн біженців.Війна ніяк невигідна Європі,оскільки шкодить економіці.
05.02.2026 02:46 Відповісти
«мирна угода тільки нашкодить»
Дайте ссилку на цю фразу
05.02.2026 04:51 Відповісти
Сам придумав?
05.02.2026 07:43 Відповісти
Аж щелепа відвисла
05.02.2026 01:11 Відповісти
Бариг, за столом "деребану"
05.02.2026 03:55 Відповісти
Пропоную допомогти РДК розвʼязати громадянську війну в раше , бо це вони мають повалити режим кгбистів хутина .
також допомогти РДК зруйнувати енергопостачання до МАЦКВИ ракетами беспилотниками і іншими методами

а Україна буде соблюдати енергетичне перемірья
05.02.2026 04:48 Відповісти
05.02.2026 05:01 Відповісти
Рютте , коли Україна буде в НАТО ?
05.02.2026 05:03 Відповісти
Коли Україна позбудеться 'какая разніца'', міндичів, цукерманів, баканових, наумових, юзиків, чернишових, галушенків, деркачів, дубінських, коломойських, голобородьків.., повернеться в правове поле( до Конституції) поверне опозиційні телеканали та зробить інші дії, які записані в Конституції України.
05.02.2026 08:47 Відповісти
Очередной Будапешт
05.02.2026 05:06 Відповісти
Це не кадр з фільму про Апокаліпсис, це (на фото) Генсек НАТО Марк Рютте стурбовано розглядає вщент зруйновану Дарницьку ТЕЦ у Києві.

А потім у своїй промові у Верховній Раді заявляє, що як тільки буде підписана мирна угода, в Україні з'являться літаки та інша військова підтримка від країн НАТО, які згодні (!) надавати цю підтримку. Точного списку цих країн, звісно немає.

Політична заява - це не юридичний контракт.

Тобто вельми шановний пан Рютте пропонує спочатку підписати документ, а потім хто надумає, хто передумає... Все з'ясується потім.

Це що?

Існує величезна прірва між "ми розгорнемо війська після миру" і ...ми не даємо достатньо зброї зараз, щоб виграти, бо... (боїмося путіна)

А де гарантія, що потім ви його боятись не будете?

Якщо Захід боїться ескалації зараз, немає 100% впевненості ні в яких угодах.

Тобто, пан Рютте хоче сказати, що підписання "мирної угоди" зробить країни НАТО сміливими?
05.02.2026 05:23 Відповісти
Пані, не подобаються пропозиції Рюте, не ведіться на них. Відмовтеся і використовуйте надійний захист від ракет ''асфальт'', який виробляв Голобородько відразу після виборів, закатавши в нього більше 500 мільярдів бюджетних грошей, в тому числі і оборонних, на які мали виготовляти ракети і системи ППО. Чи Європа має об'явити війну росії та ввести сюди свої війська? Одним словом - винні США і Європа, а наш Лідор на висоті? Все робить правильно?
05.02.2026 08:52 Відповісти
Бабки це сенс перебування зєльоного гундоса на посаді президента. Якщо перестануть давати гроші бубочка протягом місяця здасть справи стефанчуку і злиняє в країну, з якою в України не має договору про видачу злочинців.
05.02.2026 06:01 Відповісти
Буде Великий Розпил !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
05.02.2026 07:18 Відповісти
Тупа мразото!
05.02.2026 08:00 Відповісти
Остап Ибрагимович, когда мы будем делить наши деньги?
05.02.2026 08:32 Відповісти
Тварюка цинічна. Буде чим двушки гнати кацапам...
05.02.2026 09:28 Відповісти
А можна огидну неголену пику отого гобліна більш не публікувати в новинах? Нудить.
05.02.2026 09:29 Відповісти
репарації вертай в Україну , 🤡 оманський , бо милишся русню мишебраттами знову зробити !!!...
05.02.2026 09:41 Відповісти
Цей кредит робить ще сильнішим твоє бажання, ще покерувати.
05.02.2026 10:10 Відповісти
Треба прибрати і не показувати цю обдолбану морду з екранів -вона деморалізує і викликає огиду в Українців більше за всю московську пропаганду.
