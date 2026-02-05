Кредит на €90 млрд делает Украину сильнее за столом переговоров, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Совет Европейского Союза за решение о финансовой поддержке нашего государства.
Как сообщает Цензор НЕТт, об этом говорится в его посте в сети X.
Речь идет о согласовании правовых рамок для предоставления Украине помощи в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Глава государства подчеркнул, что это решение имеет ключевое значение для безопасности страны.
Финансовая поддержка и безопасность
Зеленский выразил надежду, что все последующие этапы реализации решения будут приняты максимально быстро. По его словам, эти средства являются финансовой гарантией стабильности Украины.
Президент подчеркнул важность поддержки на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре.
"Европа демонстрирует, что Украина будет иметь долгосрочную поддержку", – отметил он.
Значение решения для Европы
По словам Зеленского, помощь ЕС укрепляет Украину в различных направлениях и усиливает ее позиции во время переговоров. Он также подчеркнул, что это вклад в безопасность всей Европы.
Решение Совета ЕС создает правовую основу для имплементации соглашения Европейского Совета. Финансирование предусмотрено в формате кредитной поддержки на два года.
- Ранее мы сообщали, что Франция предоставит Украине дополнительные 70 миллионов евро на поддержку критической инфраструктуры.
За столом переговоров делает сильней армия и логистика / линии обороны или наступательное вооружение ( ракеты, самолеты )
Це не кадр з фільму про Апокаліпсис, це (на фото) Генсек НАТО Марк Рютте стурбовано розглядає вщент зруйновану Дарницьку ТЕЦ у Києві.
А потім у своїй промові у Верховній Раді заявляє, що як тільки буде підписана мирна угода, в Україні з'являться літаки та інша військова підтримка від країн НАТО, які згодні (!) надавати цю підтримку. Точного списку цих країн, звісно немає.
Політична заява - це не юридичний контракт.
Тобто вельми шановний пан Рютте пропонує спочатку підписати документ, а потім хто надумає, хто передумає... Все з'ясується потім.
Це що?
Існує величезна прірва між "ми розгорнемо війська після миру" і ...ми не даємо достатньо зброї зараз, щоб виграти, бо... (боїмося путіна)
А де гарантія, що потім ви його боятись не будете?
Якщо Захід боїться ескалації зараз, немає 100% впевненості ні в яких угодах.
Тобто, пан Рютте хоче сказати, що підписання "мирної угоди" зробить країни НАТО сміливими?