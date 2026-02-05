Кредит на €90 млрд делает Украину сильнее за столом переговоров, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Совет Европейского Союза за решение о финансовой поддержке нашего государства.

Речь идет о согласовании правовых рамок для предоставления Украине помощи в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Глава государства подчеркнул, что это решение имеет ключевое значение для безопасности страны.

Финансовая поддержка и безопасность

Зеленский выразил надежду, что все последующие этапы реализации решения будут приняты максимально быстро. По его словам, эти средства являются финансовой гарантией стабильности Украины.

Президент подчеркнул важность поддержки на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре.

"Европа демонстрирует, что Украина будет иметь долгосрочную поддержку", – отметил он.

Значение решения для Европы

По словам Зеленского, помощь ЕС укрепляет Украину в различных направлениях и усиливает ее позиции во время переговоров. Он также подчеркнул, что это вклад в безопасность всей Европы.

Решение Совета ЕС создает правовую основу для имплементации соглашения Европейского Совета. Финансирование предусмотрено в формате кредитной поддержки на два года.

