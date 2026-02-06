На фронті відбулося 137 боєзіткнень. Найгарячішим залишається Покровський напрямок, - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 137 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 6 лютого, передає Цензор.НЕТ.

Удари по Україні

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 7 ракет, 59 авіаційних ударів, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 4631 дрон-камікадзе та здійснив 2358 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав двох авіаударів, здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Приліпка.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни зупиняли п’ять атак окупантів в районах Дробишевого, Ставків, Лиману та Твердохлібового. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали 11 спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Платонівки, Кривої Луки та в районах Дронівки, Закітного, Різниківки.

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні дев’ять разів атакували у бік позицій наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Бересток, Іллінівка, Софіївка та Новопавлівка. Три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 40 атак. За уточненою інформацією, окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Затишок, Мирноград, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Дачне, Філія, Шевченко та у бік Торецького. Шість боїв досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 46 окупантів та поранили 30; знищили, або подавили 156 безпілотних літальних апаратів, пошкодили одну ББМ та 6 автомобілів. Уражено 12 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили п’ять атак окупантів, у районах Іванівки, Злагоди, Зеленого Гаю та Вербового.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів – у районах Гуляйполя та у бік Зеленого, Святопетрівки, Прилук, Староукраїнки та у бік Залізничного. Шість боєзіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників, в районі Приморського. Бої тривають.

На Придніпровському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано.

Зазначається, що на інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувалось.