На фронте произошло 137 боестолкновений. Самым горячим остается Покровское направление, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 137 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22 часа 6 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Удары по Украине

Противник нанес один ракетный удар, применив 7 ракет, 59 авиационных ударов, сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 4631 дрон-камикадзе и осуществил 2358 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес два авиаудара, осуществил 75 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Прилепка.

По данным Генштаба, на Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили пять атак оккупантов в районах Дробышево, Ставков, Лимана и Твердохлебово. Одно боевое столкновеление продолжается.

На Славянском направлении наши защитники отбили 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Ямполя, Платоновки, Кривой Луки и в районах Дроновки, Закитного, Резниковки.

На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня девять раз атаковали в сторону позиций наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Щербиновка, Бересток, Ильиновка, Софиевка и Новопавловка. Три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении враг осуществил 40 атак. По уточненной информации, оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вольное, Затишье, Мирноград, Новоалександровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Дачное, Филия, Шевченко и в сторону Торецкого. Шесть боев продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 46 оккупантов и ранили 30; уничтожили или подавили 156 беспилотных летательных аппаратов, повредили одну ББМ и 6 автомобилей. Поражено 12 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили пять атак оккупантов в районах Ивановки, Злагоды, Зеленого Гая и Вербового.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов – в районах Гуляйполя и в сторону Зеленого, Святопетровки, Прилук, Староукраинки и в сторону ычного. Шесть боевых столкновений продолжаются.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников, в районе Приморского. Бои продолжаются.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

Отмечается, что на других направлениях существенных изменений в обстановке пока не произошло.