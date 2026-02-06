На фронте зафиксировано 62 боестолкновения, половина из них - на Покровском направлении, - Генштаб
На сегодняшний день количество вражеских атак на фронте составляет 62.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 6 февраля, передает Цензор.НЕТ.
Удары по Украине
Продолжают страдать от российских обстрелов приграничные районы Украины. Сегодня пострадал ряд населенных пунктов, среди которых:
- Хриповка, Блешня, Архиповка Черниговской области;
- Безсаловка, Рыжевка, Искрисковщина, Будки, Рогизное, Стариково, Студенок, Казачье, Дорошовка, Середина Буда, Нововасильевка, Шпиль, Зноб-Новгородское Сумской области.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 51 обстрел населенных пунктов и позиций наших подразделений, в частности один – из реактивной системы залпового огня. Нанес два авиаудара с применением 7 КАБов.
Ситуация на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в сторону населенного пункта Прилепка. Одно боестолкновение продолжается.
По данным Генштаба, на Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отбили три атаки захватчиков в сторону Дробышево, Ставков и Лимана. Продолжается одна попытка врага улучшить свое положение.
На Славянском направлении россияне пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Ямполя, Платоновки и Кривой Луки. Одно из трех боевых столкновений продолжается до сих пор.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении оккупанты осуществили девять наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Щербиновка, Бересток, Ильиновка, Софиевка. Продолжаются три атаки.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 31 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Вольное, Затишье, Новый Донбасс, Мирноград, Новоалександровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Дачное, Филия. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 28 атак.
На Александровском направлении агрессор трижды атаковал в направлениях Ивановки и Злагоды. Активных боевых столкновений пока нет. Враг нанес авиаудар в районе Покровского.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 9 атак оккупантов, в районе Гуляйполя и в сторону Зеленого, Святопетровки, Прилук, Староукраинки. Четыре боестолкновения еще продолжаются. Враг нанес семь авиаударов по районам Самойловки, Воскресенки, Гуляйпольского, Воздвижовки, Зализного, Каменки и Барвиновки.
На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Приморского.
На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не произошло.
