На фронте зафиксировано 62 боестолкновения, половина из них - на Покровском направлении, - Генштаб

На сегодняшний день количество вражеских атак на фронте составляет 62.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 6 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Удары по Украине

Продолжают страдать от российских обстрелов приграничные районы Украины. Сегодня пострадал ряд населенных пунктов, среди которых:

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 51 обстрел населенных пунктов и позиций наших подразделений, в частности один – из реактивной системы залпового огня. Нанес два авиаудара с применением 7 КАБов.

Читайте: В отношении командиров, допустивших потерю Сиверска, предоставив ложные данные, приняты меры, - Сырский

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в сторону населенного пункта Прилепка. Одно боестолкновение продолжается.

По данным Генштаба, на Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили три атаки захватчиков в сторону Дробышево, Ставков и Лимана. Продолжается одна попытка врага улучшить свое положение.

На Славянском направлении россияне пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Ямполя, Платоновки и Кривой Луки. Одно из трех боевых столкновений продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

Читайте также: Ситуация в Купянске - в нашу пользу, - Трегубов

На Константиновском направлении оккупанты осуществили девять наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Щербиновка, Бересток, Ильиновка, Софиевка. Продолжаются три атаки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 31 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Вольное, Затишье, Новый Донбасс, Мирноград, Новоалександровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Дачное, Филия. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 28 атак.

На Александровском направлении агрессор трижды атаковал в направлениях Ивановки и Злагоды. Активных боевых столкновений пока нет. Враг нанес авиаудар в районе Покровского.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 9 атак оккупантов, в районе Гуляйполя и в сторону Зеленого, Святопетровки, Прилук, Староукраинки. Четыре боестолкновения еще продолжаются. Враг нанес семь авиаударов по районам Самойловки, Воскресенки, Гуляйпольского, Воздвижовки, Зализного, Каменки и Барвиновки.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Приморского.

Читайте: Покровское направление: РФ бьет по логистике и закидывает группы в тыл ВСУ, - 152 ОЕБр

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не произошло.