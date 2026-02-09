Екіпаж гелікоптера Мі-24 загинув під час бойового завдання

Під час бойового завдання загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 11 окремої бригади армійської авіації "Херсон".

Про це повідомляється на сторінці бригади в соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"З болем повідомляємо про непоправну втрату. З бойового завдання не повернулися наші побратими — екіпаж гелікоптера Мі-24. Лише найкращі сини України здатні так героїчно боронити Батьківщину і відчайдушно битися в небі з окупантом. Вони були справжніми патріотами, гідними Людьми та Офіцерами з великої літери. Ця втрата є великим болем... Для нас вони навіки залишаться в небі", - йдеться у повідомленні.

Місце та час трагедії у бригаді не уточнили.

У бригаді також висловили співчуття рідним та близьким полеглих українських захисників.

