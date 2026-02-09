Екіпаж гелікоптера Мі-24 загинув під час бойового завдання

Під час бойового завдання загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 11 окремої бригади армійської авіації "Херсон".

Про це повідомляється на сторінці бригади в соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Екіпаж загинув під час бойового завдання 

"З болем повідомляємо про непоправну втрату. З бойового завдання не повернулися наші побратими — екіпаж гелікоптера Мі-24. Лише найкращі сини України здатні так героїчно боронити Батьківщину і відчайдушно битися в небі з окупантом. Вони були справжніми патріотами, гідними Людьми та Офіцерами з великої літери. Ця втрата є великим болем... Для нас вони навіки залишаться в небі", - йдеться у повідомленні.

Місце та час трагедії у бригаді не уточнили.

У бригаді також висловили співчуття рідним та близьким полеглих українських захисників.

Горе і біль через загибель наших Героїв 😪😪😪
09.02.2026 20:26 Відповісти
Вічна пам'ять героям і захисникам України.
09.02.2026 20:30 Відповісти
Співчуття рідним і друзям Вічна память полеглим ,які віддали своє життя за Україну.
09.02.2026 20:32 Відповісти
Горе і біль через загибель наших Героїв 😪😪😪
09.02.2026 20:26 Відповісти
Недопрацьовання задачі в штабі???
09.02.2026 21:24 Відповісти
нажаль багато варіантів...
09.02.2026 20:30 Відповісти
Вічна пам'ять героям і захисникам України.
09.02.2026 20:30 Відповісти
Співчуття рідним і друзям Вічна память полеглим ,які віддали своє життя за Україну.
09.02.2026 20:32 Відповісти
Гелікоптери вже відвоювали своє. Їх давно треба перестати використовувати на щось інше ніж транспортування або полювання за шахедами.
09.02.2026 20:37 Відповісти
Хто вам таку маячну повідомив? Гелікоптер - це батарея підвищеної мобільності , яка може атакувати ворога в самих неспеодіваних місцях, навіть не проходимих для звичайної артилерії.
09.02.2026 20:53 Відповісти
Поки не буде на озброєнні ПТРК "Штурм-В" або на кшталт Фаланги - все це С-8 як непотріб виглядає...
09.02.2026 21:03 Відповісти
С 8 вже нема ...
10.02.2026 06:21 Відповісти
С-13 і С-24 теж не варіант(((
10.02.2026 09:25 Відповісти
Вони робили по шахедах вночі в умовах ніякої погоди в польських окулярах...думаю ти зрозумієш що сталося... Вічна Пам'ять Героям 💔
11.02.2026 06:10 Відповісти
Для того, що ви розповідаєте, потрібно 2 умови. Відсутність ППО у ворога, і беспосередньо зайти на ціль. А оскільки зараз у кожній роті є ПЗРК, то і зайти на ціль не вийде. А як іх зараз використовують - залп нурсами з кабрірування(не знаю як українською це слово), так це витрата *********** і ресурсу техніки.
Тому, за теперішніх умов гелікоптери це дорогі мішені.
09.02.2026 22:32 Відповісти
НУРС - головна зброя гелікоптерів і штурмовиків навіть в развинутих країнах.
09.02.2026 22:38 Відповісти
"розвинуті країни" якщо не робитимуть нагальних висновків будуть переведені кацапами в спільноту "народних республік" в найближчі 10 років.
09.02.2026 23:56 Відповісти
Так. Але НУРС можливо використовувати тільки безпосередньо тримаючи ціль в прицілі. А зайти на ціль в ******** війні = смерть. Бо цілі зазвичай прикриті ППО, чи ПЗРК в піхоти, чи банально СУ-35 пустить Р-37 за 200 км. Гелікоптери зараз у війні армія-армія втрачають сенс, як і танки. Проти чуваків в тапках з калашами на тойотах - так. Проти армії - ні.
11.02.2026 11:54 Відповісти
Більшість пострілів НУРС іде по балістичний траекторії . До лампочки ті ПЗРК чи ППО.
11.02.2026 17:06 Відповісти
Ти ідійот?
10.02.2026 06:19 Відповісти
Світла і вічна пам'ять ! Дякуємо за мужність, та наш захист !
09.02.2026 20:38 Відповісти
Низький уклін воїнам. Вічна пам'ять. Не забудемо. Не пробачимо
09.02.2026 20:46 Відповісти
Вічного польоту! Честь!
09.02.2026 20:56 Відповісти
Низький уклін та подяка воїнам. На жаль війна-****.
09.02.2026 20:57 Відповісти
😢
09.02.2026 21:01 Відповісти
Слава Героям! Смерть рашистам!
09.02.2026 21:07 Відповісти
Сум та біль. Вічна пам'ять Героям. 😭
09.02.2026 21:13 Відповісти
Величезна втрата і біль .
Вічна пам'ять Героям.
09.02.2026 21:26 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Героям...
09.02.2026 21:59 Відповісти
Героям Воїнам Слава !!! Вони стали Ангелами , які будуть відбивати і надалі русняве зло , в небі України !!! 🙏😢🇺🇦
09.02.2026 22:12 Відповісти
Героям Слава !
09.02.2026 22:22 Відповісти
ХТО ВИНЕН !!!??? ЧИ ТАК САМО ЯК З МОНАСТИРСЬКИМ !?)
10.02.2026 06:46 Відповісти
Треба не скривати,а повідомляти про обставини загибелі,щоби люди знали чого та хто міг бути винним(демократія).Великий сум та жаль від непоправної втрати!Щирі співчуття рідним та близьким!
10.02.2026 11:01 Відповісти
 
 