Екіпаж гелікоптера Мі-24 загинув під час бойового завдання
Під час бойового завдання загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 11 окремої бригади армійської авіації "Херсон".
Про це повідомляється на сторінці бригади в соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
Екіпаж загинув під час бойового завдання
"З болем повідомляємо про непоправну втрату. З бойового завдання не повернулися наші побратими — екіпаж гелікоптера Мі-24. Лише найкращі сини України здатні так героїчно боронити Батьківщину і відчайдушно битися в небі з окупантом. Вони були справжніми патріотами, гідними Людьми та Офіцерами з великої літери. Ця втрата є великим болем... Для нас вони навіки залишаться в небі", - йдеться у повідомленні.
Місце та час трагедії у бригаді не уточнили.
У бригаді також висловили співчуття рідним та близьким полеглих українських захисників.
Тому, за теперішніх умов гелікоптери це дорогі мішені.
Вічна пам'ять Героям.