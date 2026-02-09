РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8296 посетителей онлайн
Новости Потери Украины
12 411 35

Экипаж вертолета Ми-24 погиб во время боевого задания

во время выполнения боевого задания погибли авиаторы 11-й бригады

Во время боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24 11 отдельной бригады армейской авиации "Херсон".

Об этом сообщается на странице бригады в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Экипаж погиб во время боевой задачи

"С болью сообщаем о непоправимой потере. Из боевой задачи не вернулись наши побратимы — экипаж вертолета Ми-24. Лишь лучшие сыновья Украины способны так героически защищать Родину и отчаянно биться в небе с оккупантом. Они были настоящими патриотами и достойными Людьми и Офицерами с большой буквы. Эта потеря - большая боль... Для нас они навеки останутся в небе", - говорится в сообщении.

Место и время трагедии в бригаде не уточнили.

В бригаде выразили соболезнования родным и близким павших украинских защитников.

Смотрите также: Экипаж украинского вертолета Ми-8 из пулемета "Minigun" сбил вражеский "Shahed-136". ВИДЕО

Автор: 

смерть (9351) потери (4688) вертолёт (1142)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+65
Горе і біль через загибель наших Героїв 😪😪😪
показать весь комментарий
09.02.2026 20:26 Ответить
+45
Вічна пам'ять героям і захисникам України.
показать весь комментарий
09.02.2026 20:30 Ответить
+35
Співчуття рідним і друзям Вічна память полеглим ,які віддали своє життя за Україну.
показать весь комментарий
09.02.2026 20:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Горе і біль через загибель наших Героїв 😪😪😪
показать весь комментарий
09.02.2026 20:26 Ответить
Недопрацьовання задачі в штабі???
показать весь комментарий
09.02.2026 21:24 Ответить
нажаль багато варіантів...
показать весь комментарий
09.02.2026 20:30 Ответить
Вічна пам'ять героям і захисникам України.
показать весь комментарий
09.02.2026 20:30 Ответить
Співчуття рідним і друзям Вічна память полеглим ,які віддали своє життя за Україну.
показать весь комментарий
09.02.2026 20:32 Ответить
Гелікоптери вже відвоювали своє. Їх давно треба перестати використовувати на щось інше ніж транспортування або полювання за шахедами.
показать весь комментарий
09.02.2026 20:37 Ответить
Хто вам таку маячну повідомив? Гелікоптер - це батарея підвищеної мобільності , яка може атакувати ворога в самих неспеодіваних місцях, навіть не проходимих для звичайної артилерії.
показать весь комментарий
09.02.2026 20:53 Ответить
Поки не буде на озброєнні ПТРК "Штурм-В" або на кшталт Фаланги - все це С-8 як непотріб виглядає...
показать весь комментарий
09.02.2026 21:03 Ответить
С 8 вже нема ...
показать весь комментарий
10.02.2026 06:21 Ответить
С-13 і С-24 теж не варіант(((
показать весь комментарий
10.02.2026 09:25 Ответить
Вони робили по шахедах вночі в умовах ніякої погоди в польських окулярах...думаю ти зрозумієш що сталося... Вічна Пам'ять Героям 💔
показать весь комментарий
11.02.2026 06:10 Ответить
Для того, що ви розповідаєте, потрібно 2 умови. Відсутність ППО у ворога, і беспосередньо зайти на ціль. А оскільки зараз у кожній роті є ПЗРК, то і зайти на ціль не вийде. А як іх зараз використовують - залп нурсами з кабрірування(не знаю як українською це слово), так це витрата *********** і ресурсу техніки.
Тому, за теперішніх умов гелікоптери це дорогі мішені.
показать весь комментарий
09.02.2026 22:32 Ответить
НУРС - головна зброя гелікоптерів і штурмовиків навіть в развинутих країнах.
показать весь комментарий
09.02.2026 22:38 Ответить
"розвинуті країни" якщо не робитимуть нагальних висновків будуть переведені кацапами в спільноту "народних республік" в найближчі 10 років.
показать весь комментарий
09.02.2026 23:56 Ответить
Так. Але НУРС можливо використовувати тільки безпосередньо тримаючи ціль в прицілі. А зайти на ціль в ******** війні = смерть. Бо цілі зазвичай прикриті ППО, чи ПЗРК в піхоти, чи банально СУ-35 пустить Р-37 за 200 км. Гелікоптери зараз у війні армія-армія втрачають сенс, як і танки. Проти чуваків в тапках з калашами на тойотах - так. Проти армії - ні.
показать весь комментарий
11.02.2026 11:54 Ответить
Більшість пострілів НУРС іде по балістичний траекторії . До лампочки ті ПЗРК чи ППО.
показать весь комментарий
11.02.2026 17:06 Ответить
Ти ідійот?
показать весь комментарий
10.02.2026 06:19 Ответить
Світла і вічна пам'ять ! Дякуємо за мужність, та наш захист !
показать весь комментарий
09.02.2026 20:38 Ответить
Низький уклін воїнам. Вічна пам'ять. Не забудемо. Не пробачимо
показать весь комментарий
09.02.2026 20:46 Ответить
Вічного польоту! Честь!
показать весь комментарий
09.02.2026 20:56 Ответить
Низький уклін та подяка воїнам. На жаль війна-****.
показать весь комментарий
09.02.2026 20:57 Ответить
😢
показать весь комментарий
09.02.2026 21:01 Ответить
Слава Героям! Смерть рашистам!
показать весь комментарий
09.02.2026 21:07 Ответить
Сум та біль. Вічна пам'ять Героям. 😭
показать весь комментарий
09.02.2026 21:13 Ответить
Величезна втрата і біль .
Вічна пам'ять Героям.
показать весь комментарий
09.02.2026 21:26 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Героям...
показать весь комментарий
09.02.2026 21:59 Ответить
Героям Воїнам Слава !!! Вони стали Ангелами , які будуть відбивати і надалі русняве зло , в небі України !!! 🙏😢🇺🇦
показать весь комментарий
09.02.2026 22:12 Ответить
Героям Слава !
показать весь комментарий
09.02.2026 22:22 Ответить
ХТО ВИНЕН !!!??? ЧИ ТАК САМО ЯК З МОНАСТИРСЬКИМ !?)
показать весь комментарий
10.02.2026 06:46 Ответить
Треба не скривати,а повідомляти про обставини загибелі,щоби люди знали чого та хто міг бути винним(демократія).Великий сум та жаль від непоправної втрати!Щирі співчуття рідним та близьким!
показать весь комментарий
10.02.2026 11:01 Ответить
 
 