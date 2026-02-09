Экипаж вертолета Ми-24 погиб во время боевого задания

Во время боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24 11 отдельной бригады армейской авиации "Херсон".

Об этом сообщается на странице бригады в соцсети Facebook.

Экипаж погиб во время боевой задачи

"С болью сообщаем о непоправимой потере. Из боевой задачи не вернулись наши побратимы — экипаж вертолета Ми-24. Лишь лучшие сыновья Украины способны так героически защищать Родину и отчаянно биться в небе с оккупантом. Они были настоящими патриотами и достойными Людьми и Офицерами с большой буквы. Эта потеря - большая боль... Для нас они навеки останутся в небе", - говорится в сообщении.

Место и время трагедии в бригаде не уточнили.

В бригаде выразили соболезнования родным и близким павших украинских защитников.

