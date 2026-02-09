Російський БпЛА атакував Херсон: поранені підліток і чоловік

Увечері російські війська завдали удару дроном по Дніпровському району. Внаслідок атаки постраждали двоє людей — 14-річний підліток і 40-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська МВА.

"Близько 20.00 російські терористи з дрона вдарили по Дніпровському району", - ідеться в повідомленні.



Постраждали двоє людей - 14-річний хлопець і 40-річний чоловік.

У дитини - мінно-вибухова травма та уламкове поранення грудної клітини. В чоловіка також мінно-вибухова травма та уламкові поранення ноги. Наразі обоє потерпілих ушпиталені. Медики надають їм необхідну допомогу.

