Російський БпЛА атакував Херсон: поранені підліток і чоловік
Увечері російські війська завдали удару дроном по Дніпровському району. Внаслідок атаки постраждали двоє людей — 14-річний підліток і 40-річний чоловік.
Про це повідомляє Херсонська МВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 20.00 російські терористи з дрона вдарили по Дніпровському району", - ідеться в повідомленні.
Поранено людей
Постраждали двоє людей - 14-річний хлопець і 40-річний чоловік.
У дитини - мінно-вибухова травма та уламкове поранення грудної клітини. В чоловіка також мінно-вибухова травма та уламкові поранення ноги. Наразі обоє потерпілих ушпиталені. Медики надають їм необхідну допомогу.
