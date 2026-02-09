Российский БПЛА атаковал Херсон: ранены подросток и мужчина
Вечером российские войска нанесли удар дроном по Днепровскому району. Вследствие атаки пострадали два человека — 14-летний подросток и 40-летний мужчина.
Об этом сообщает Херсонская ГВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Около 20:00 российские террористы с дрона нанесли удар по Днепровскому району", — говорится в сообщении.
Ранены люди
Пострадали два человека - 14-летний парень и 40-летний мужчина.
У ребенка - минно-взрывная травма и осколочное ранение грудной клетки. У мужчины также минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги. Сейчас оба пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают им необходимую помощь.
