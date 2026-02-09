УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4837 відвідувачів онлайн
Новини Торгівля кукурудзою з Іраном Ввезення підсанкційних добрив в Україну
8 026 32

Ар’єв викрив схему торгівлі з Іраном та РФ за участі людей Міндіча: продавали кукурудзу та ввозили підсанкційні добрива

Ар’єв оприлюднив факти співпраці осіб з оточення влади з підсанкційними режимами

У 2025 році з України здійснювалися поставки кукурудзи в напрямку Ірану, а у зворотному напрямку – завозилося добриво карбамід, ймовірно, російського та іранського походження.

Про це йдеться у розслідуванні народного депутата від "Європейської Солідарності" Володимира Ар'єва, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі схеми

"2025 рік - в Іран з України постачається кукурудза, а звідти мінеральні добрива - карбамід. З Росії теж іде карбамід. Все це було заховано під схемою. Ділки думали замести сліди, але не вийшло. На документах все наче добре: українська кукурудза іде в Туреччину або Оман. З Оману в Україну йдуть добрива - карбамід. Але насправді ці країни лише "перевалочні пункти"", - зазначає парламентар.

За даними суднових трекерів депутат відстежив маршрути трьох балкерів: Lotus Rising, Majesty та King M.

рух кораблів
Скриншот з відео 

Два кораблі -  Lotus Rising та Majesty здійснювали регулярні рейси між Одесою та іранським портом Імам Хомейні.

Своєю чергою суховантаж King M доходив до Оману, після чого вимикав транспондер у безпосередній близькості до іранських вод.

"Чому я вирішив, що це саме українські компанії і особи стоять за цими оборудками? Все просто - я зробив запити на Державну митну службу. У першому випадку вони надали мені всю інформацію про вантажі, які судно King M завозило в Україну і вивозило з неї. Тут все чітко доведено - туди кукурудзу, звідти - карбамід. Проте всю цю інформацію митники поставили під гриф "Для службового користування". Так само і щодо інших двох суден - Lotus Rising та Majesty", - розповів Ар'єв.

Причина утаємничення - у документах фігурує компанія-оператор та особи, через які реалізовувалася схема.

"Офіційно швейцарська компанія - Arista Trade AG. Її фактичним власником і керівником є український бізнесмен Михайло Воронич. Настільки талановитий, що у віці 33 років підім'яв під себе більшість експорту кукурудзи, яку скуповує у виробників, звозить на вищезгадані кораблі та везе в Іран. Ви вірите, що він може це зробити без "Карлсона" з даху?", - говорить нардеп.

Як розповів депутат, у 2025 році державне підприємство Одеський припортовий завод уклало з компаніями Воронича контракти на перевалку зерна і прямі комерційні угоди, попри те що інші учасники тендерів пропонували вигідніші умови для держави.

Читайте також: Новим коридором з чорноморських портів пройшло 200 вантажне судно

Причетність людей Міндіча 

"Тут ми підійшли до питання, а хто ж той "Карлсон", що живе на даху. Це - Тімур Міндіч. Друг президента Зеленського, громадянин Ізраїля і підозрюваний НАБУ внаслідок операції "Мідас"", - сказав депутат.

За словами Ар'єва, "смотрящим" від Міндіча на Одеському припортовому заводі є Олександр Мужель ("Француз"). Він фігурує в матеріалах НАБУ разом із самим Міндічем та колишнім заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою.

Крім цього, виконувач обовʼязків директора ОПЗ Юрій Ковальський також вважається людиною Міндіча і підписував документи за ключовими тендерами.

Депутат зазначив, що саме підпис Ковальського стоїть на свіжому листі щодо тендера на перевалку зерна, де перемогла фірма Воронича.

Іншим контролером ОПЗ досі є Олег Кіпер - голова Одеської ОВА та близький друг ексголови ОП Андрія Єрмака, додає Ар'єв.

Дивіться також: Журналісти УП знайшли Міндіча та Цукермана в Ізраїлі. ВIДЕО

Походження карбаміду

Щодо походження карбаміду: у митних деклараціях зазначено країну Оман, однак ціна товару – близько 350 доларів за тонну – не відповідає вартості оманської продукції, яка стартує від 420 доларів.

Як зазначає депутат, за такою ціною - 350 доларів за тонну можна придбати іранські та російські підсанкційні добрива. 

Фахівці аграрного ринку, з якими поспілкувався Ар'єв, підтвердили йому, що саме Оман і Туреччина системно використовуються як майданчики перевалки російського карбаміду.

"А те, що його продала в Україну фірма з ОАЕ, де росіяни цілком привільно роблять бізнес, лише укріплює підозри щодо походження товару", - сказав депутат.

Він зазначив, що компанія із ОАЕ має всі ознаки "ширми".

Читайте також: Мін’юст ініціює конфіскацію українських активів "Білоруськалію"

Отримувач добрив в Україні - сумнівна фірма 

Кінцевим отримувачем добрив в Україні стала компанія із Волині - ТОВ "ІМПОРТ СІТІ ХАБ". Згідно із реєстраційними даними, володіє цією компанією - Платко Оксана Олександрівна. Ще донедавна Платко була ФОПом із роздрібної торгівлі лотків на ринку.

"Всі ознаки підставної особи, бо далі всі зв'язки перериваються", - зауважує Ар'єв.

Депутат нарахував щонайменше три рейси за цією схемою. Судна продовжують курсувати між Одесою та Перською затокою - туди з кукурудзою, а звідти - з добривом.

Це, за словами народного обранця, свідчить про наявність досі діючого політичного "даху".

Ар'єв розповів, що він двічі звертався щодо викладених у своєму розслідуванні фактів до Служби безпеки України. Проте отримав лише відповіді формального характеру.

"Тут два варіанти: або вони все знають і так, а, отже, "дахують", або ігнорують очевидні факти з тої ж причини", - вважає депутат.

відповідь СБУ

відповідь СБУ

Дивіться також: Порти Одещини забезпечили 89% експорту українського зерна у січні, залізниця – лише 8%. ІНФОГРАФІКА

Ризик санкцій США 

Парламентар наголошує, що згадані схеми - це не лише питання корупції.

"Цими оборудками люди з кола президентського друга Міндіча підставляють Україну під американські санкції - країна, яка торгує з Іраном отримує 25% мита на постачання своєї продукції в США", - підсумовує Ар'єв своє розслідування, над яким працював кілька місяців.

Читайте також: Українським морським коридором вже пройшло понад 146 мільйонів тонн вантажів

Автор: 

Ар’єв Володимир (348) Іран (3395) росія (70023) торгівля (1578) добрива (264) Міндіч Тімур (321) Одеський порт (39)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Коротше кажучи двушки на москву це тільки верхівка айсбергу у міндича і ко, цікаво а скільки бізнесів у сирка і потужнього в росії?
показати весь коментар
09.02.2026 23:21 Відповісти
+20
будь ласка, пане Арьєв, там де Іран докладніше !
сподіваюсь Моссаду буде цікаво...

.
показати весь коментар
09.02.2026 23:24 Відповісти
+19
Да уж. "Наш пострел везде поспел". В каком еще дерьме не отметились Зеленский со своими гельминтами?
показати весь коментар
09.02.2026 23:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коротше кажучи двушки на москву це тільки верхівка айсбергу у міндича і ко, цікаво а скільки бізнесів у сирка і потужнього в росії?
показати весь коментар
09.02.2026 23:21 Відповісти
Ну, в потужного три кінокомпанії в РФ. Це ще до виборів всі знали.
Але... За Зеленського і голосувало саме проросійське населення.
показати весь коментар
10.02.2026 06:23 Відповісти
будь ласка, пане Арьєв, там де Іран докладніше !
сподіваюсь Моссаду буде цікаво...

.
показати весь коментар
09.02.2026 23:24 Відповісти
Свого часу, за участь у брехні та злочинах ригоАНАЛІВ якунОвоща, стрілялися Кравченко Кирпа калашников та дивно убилися Чечетов і Кушнарьов!?!?!
В СБУ, ДБР, ФІНМОНІТОРИНГУ, ГПУ НБУ, Держкомземі, ФДМУ, НацПоліціі, посадові особи причетні до брехні та очевидних фактів злочинів осіб з Урядового кварталу і зеленського, теж вчинять прикре самогубство?????
показати весь коментар
10.02.2026 00:10 Відповісти
Моссад знає набагато більше про земляків, що ошиваються в Урядовому кварталі України і за кордоном, та вчиняють злочинні дії!!!
Кучма, з піскуном та іншими прокурорськими за кордоном з родичами і наливайченко, можуть це підтвердити….
показати весь коментар
10.02.2026 00:14 Відповісти
Щоб вистояти зараз, треба натравити на Ішака Мосад.
показати весь коментар
10.02.2026 00:58 Відповісти
Чим далі в ліс тим більші зелені поганки.
показати весь коментар
09.02.2026 23:28 Відповісти
А потім це саме буде робитись і з нашою зброєю, якою Зеленсткий дозволив торгувати.
показати весь коментар
10.02.2026 06:21 Відповісти
Да уж. "Наш пострел везде поспел". В каком еще дерьме не отметились Зеленский со своими гельминтами?
показати весь коментар
09.02.2026 23:30 Відповісти
Після такого ще можуть бути точкові санкції для самої України! От верховний лідор Всесвіту накерував так накерував!
показати весь коментар
09.02.2026 23:32 Відповісти
Война требует колоссальных средств. На вооружение, боеприпасы, содержание защитников и т.д. А эти гниды в это время воруют себе на карман. Это как-раз тот случай когда воровство на самом верху - убивает.
показати весь коментар
09.02.2026 23:53 Відповісти
Виглядає так що ребе при обряді брит-міле відтяв цьому сукиному сину і совість . Або воно взагалі безголове,під коксом чи шаманізмом Ондрюши. Про внутрішні проблеми ні пари з вуст. Зачарований? Ні,просто гнида та мразь.
Лєнка навіть від цього г..на відмовилась.
показати весь коментар
10.02.2026 09:29 Відповісти
А ви хочете щоб Міндіч ракети зробив, які полетять на його цінних партнерів. Чекайте.
показати весь коментар
09.02.2026 23:34 Відповісти
Буде смішно коли на Країну Мрій накладуть санкції.. а з росіі знімуть руками трампоса...
Хоча смішно не довго буде - а до пір коли погасять останню електрогенерацію.
Тоді заМріяні кріпаки щось почнуть підозрювати...
показати весь коментар
10.02.2026 00:57 Відповісти
Зеля хороший, то все Бояре мутят воду во пруду
показати весь коментар
09.02.2026 23:37 Відповісти
"Іншим контролером ОПЗ досі є Олег Кіпер - голова Одеської ОВА та близький друг ексголови ОП Андрія Єрмака, додає Ар'єв....

Парламентар наголошує, що згадані схеми - це не лише питання корупції.

"Цими оборудками люди з кола президентського друга Міндіча підставляють Україну під американські санкції... "

Джерело: https://censor.net/ua/n3599749
показати весь коментар
10.02.2026 00:06 Відповісти
США і ЄС мають вводити персональні санкції і відкривати кримінальні провадження проти всіх цих міндічей, єрмаків, кіперів, щоб вони не мали повного спокою і впевненості в завтрашньому дні навіть злинявши у відстійник всіх міндіче-кіперовських злодіїв.
показати весь коментар
10.02.2026 00:14 Відповісти
Ну що ж... слідкуємо за реакцією зелені, якщо слиною будуть бризкатися і казати що то все неправда фейки ші і нам підкинули то щось там є, якщо буде мовчазний підрахуї щоденні то теж..
показати весь коментар
10.02.2026 00:18 Відповісти
Це ж Потужно! Ставте лайк!! Міндіч розширює економічні зв'язки...
Треба ж наскирдувати 800 млрд $ на відновлення . Інвест фонд "Інцест-трейдінг".
показати весь коментар
10.02.2026 00:54 Відповісти
Александр Галкин, русский бизнесмен с нечистой репутацией, получил ВНЖ Латвии, обосновался в курортной Юрмале.

Открыв на своего брата, Николая Галкина структуру по оптовой торговле зерном в РФ и в Украине, Александр отжимает урожай пшеницы на неподконтрольной Украине территориях Донбасса, и вывозит ЖД составами в РФ, через своего подельника Ушеровича Бориса Ефимовича, либо морем зерновозами в Сирию и дальше местным диктаторам для поддержки режимов лояльными Кремлю.

Крым для Александра Галкина выступает перевалочным пунктом для большинства похищенных на Украине грузов, а главный маршрут вывоза украденного зерна проходит через Севастополь, на элеваторы в Джанкое и в Октябрьском или напрямую в порт Севастополя. Часть зерна оседает на рынках Крыма и Краснодарского края, но основной объем отправляется на экспорт.

Контрабанда украинского зерна идёт через Крым в Турцию, Сирию, Ливан, Ливию, Саудовскую Аравию и т. д. Чтобы скрыть источник груза, Александр Галкин прибегает к «отмыванию» зерна: погрузка производится в море без захода в порт, украинское зерно перемешивается с грузами из других источников, сухогрузы отключают транспондеры, чтобы скрыть свои перемещения.

Полученные от незаконной деятельности деньги, Александр Галкин отмывает на Кипре и переводит в Великобританию и ЕС, посредством множественных «прачечных», по типу «Молдавского Ландромата». Через многочисленные фирмы-прокладки на Кипре, зарегистрированные Б.Е.Ушеровичем, А.А. Галкин контролирует многомиллионный оборот ворованного зерна и впоследствии обналичивает доход, полученный преступным путем в странах ЕС, уже как чистый доход от своей инвестиционной деятельности.

Получивший возможность находиться на территории Евросоюза Александр Галкин, условиях полного запрета импорта электроники военного и двойного назначения в РФ, поставляет комплектующие армии России через Казахстан. В частности, для Генштаба Вооруженных сил РФ, Галкин поставляет комплектующие для связи между подразделениями и системы управления боем, причем с наценкой в 300%.
показати весь коментар
10.02.2026 00:58 Відповісти
Це все ІПСО! Хочуть кинути тінь на нашого Лідера!
показати весь коментар
10.02.2026 04:17 Відповісти
Племінного Найвеличнішого
показати весь коментар
10.02.2026 08:30 Відповісти
В них на першому місці жадібність і тупість. А державність країни, в якій проживають, взагалі відсутня.
показати весь коментар
10.02.2026 04:42 Відповісти
Це краплина в морі....те що творили ці зелені почвари неможливо навіть уявити....і зараз це гундосе непорозуміння ще відкриває свого хрипатого свинячого рила.....цинічний виродок сучий...
показати весь коментар
10.02.2026 06:02 Відповісти
Зебобіки, це вже торгівля на крові, чи нє, все норм?
показати весь коментар
10.02.2026 06:17 Відповісти
Племінний Лідар нічого не знав...
показати весь коментар
10.02.2026 08:33 Відповісти
тильки само суд зелених треба знищувати а воно ще думае балатуватися на другий термин головне щоб не повтикали
показати весь коментар
10.02.2026 09:00 Відповісти
Порошенко про це першим сказав в інтерв`ю портнікову. Одразу прилетіло по фабриці в Києві, потім по логістичному центру в Яготині.
показати весь коментар
10.02.2026 09:31 Відповісти
На бездіяльність СБУ до суду подавав нардеп?
показати весь коментар
10.02.2026 09:37 Відповісти
«Зекоманда» (2019-26), яка ("тримає світ!" - Н.Мосейчук): шефіри*, єрмаки, стефанчуки, міндічі, цукермани, галущенко-гринчук, колюбаєви, кісєлі, чернишови-володін-горбатюк-сушон-копистира, баруля-маслякови-борзови, мецгери, калугіни, шоли, зонтови-вовки, павлюки, миронюки, стасенки, кириленки, діденки, синюки, голик-бойко-жуков, резніченко-хланта, караманіц-кравцов-кравченки, дейнеки-козловський-журило, гмирін-мельник, стефанішини, маркарова-волинець, шапран-кіпери, баканови-лазаренко-беляєви-лазутін, наумов-акст, кацуби-гузенки-гордієнко-шарій, арахамія-каськів-гусейнова-кодецький-вінграновський-льовочкіни, татаров-микитась-забуранна, левченко-гогілашвілі, коломойський-дубілети, боголюбов-джапарова, шурми-божко, крупи, гринкевичі, кравченко-вдовиченко-сердюк-шевчук, федієнко-дмітрієв, тищенки-блінови-комарницький-андрієвська, ілащук-ринжуки-агоєв, веселі, богдан-труба, наталуха-шкрум, саакашвілі-ясько, хомчак-коваленко, д.кулеба-павелецька, мендель-кухта, іванов-петров-пронюткін-немерюк-чорний, арутюнянц-климовець-мішалов-сахаров-тимощук, зарівна-власюк, пальчевський-кірякулов, г.бондар-вавриш, культенко-солодкий, аваков-котвіцький, абрамовський р., арестович о., арістов ю., бабак с., бабій р., бахматов м., безугла м., бережна т., білоус о., богданець а., богуцька є., божик в., божков о., брагар є., бужанський м., василевська-смаглюк о., василів і., васильєв і., васильковський і., ватрас в., венедіктова і., веніславський ф., вербицький д., верещук і., вірастюк в., володіна д., гайдай с., галушко м., гевко в., герус а., гетманцев д., глиняна т., гота а., гринчук о., гунько а., гурін д., данілов о., демченко р., деркач а., діденко ю., дирдін м., дмитрук а., дроздова ю., дубінський о., дума о., ємець і., жидков в., жумаділов а., задорожний а., задорожній м., іванісов р., ісаєнко р., (кабанов о.), казак д., камельчук ю., каптєлов є., карандєєв р., касай г., качура о., кінзбурська в., клочко а., ковальов а., (ковальов о.), колісник а., колюх в., копитін і., кормишкіна і., корнієнко о., корявченков ю., костін а., костюк ю., костюх а., котін п., кошовий є., кравець о., кравець р., (кравчук л.), кривошеєв і., кудерчук м., кузнєцов о., кузьміних с., кулеба о., кулініч о., куницький о., куртєв в., кушнір і., лаба м., леонов о., лерос г., лещенко с., литвин д., литвиненко с., ляшенко а., магомедов р., мазурашу г., малюська д., маріковський о., марченко л., милованов т., (монастирський д.), мосейчук а., мосейчук н., мотовиловець а., нагорняк с., найєм м., негулевський і., нікітіна м., ніколаєнко а., новіков і., одарченко а., палиця і., пашковський м., петруняк є., пивоваров є., підласа р., пікалов о., подоляк м., позняков д., (поляков а.), (портнов а.), пронін ф., радуцький м., разумков д., резніков о., роднянський о., рувін о., руденко о., рябошапка р., савченко о., саладуха о., (саламаха о.), свириденко в., свириденко ю., семінський о., сенниченко д., (сивохо с.), ситниченко є., скічко о., скороход а., сметанін г., смілянський і., смик о., смирнов а., соболевський ю., сова о., сольський м., степанов м., столар в., сторожук в., стрелковський в., таран а., тарасов о., тимошенко к., ткач ю., ткаченко м., ткаченко о., ткаченко т., торохтій б., третьякова г., трофімов с., трубіцин в., трухін о., умєров р., (фокін в.), халімон п., хейл о., хмельницький б., холодов а., хоменко о., чивурін с., чорноморов а., шаповалов в., (швець с.), шевченко є., шевченко к., шейко ю., шило а., шкарлет с., шкіль м., шмигаль д., шуляк о., юрченко о., якименко п., яковлєв а., яременко б., яценко в. + … // *: жирн. - за кордоном; курсив - підозр., як порушн. закону; підкресл. - друзі та діл. партнери зел-ського
показати весь коментар
10.02.2026 10:46 Відповісти
 
 