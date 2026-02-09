Ар’єв викрив схему торгівлі з Іраном та РФ за участі людей Міндіча: продавали кукурудзу та ввозили підсанкційні добрива

У 2025 році з України здійснювалися поставки кукурудзи в напрямку Ірану, а у зворотному напрямку – завозилося добриво карбамід, ймовірно, російського та іранського походження.

Про це йдеться у розслідуванні народного депутата від "Європейської Солідарності" Володимира Ар'єва, повідомляє Цензор.НЕТ.

Деталі схеми

"2025 рік - в Іран з України постачається кукурудза, а звідти мінеральні добрива - карбамід. З Росії теж іде карбамід. Все це було заховано під схемою. Ділки думали замести сліди, але не вийшло. На документах все наче добре: українська кукурудза іде в Туреччину або Оман. З Оману в Україну йдуть добрива - карбамід. Але насправді ці країни лише "перевалочні пункти"", - зазначає парламентар.

За даними суднових трекерів депутат відстежив маршрути трьох балкерів: Lotus Rising, Majesty та King M.



Два кораблі - Lotus Rising та Majesty здійснювали регулярні рейси між Одесою та іранським портом Імам Хомейні.

Своєю чергою суховантаж King M доходив до Оману, після чого вимикав транспондер у безпосередній близькості до іранських вод.

"Чому я вирішив, що це саме українські компанії і особи стоять за цими оборудками? Все просто - я зробив запити на Державну митну службу. У першому випадку вони надали мені всю інформацію про вантажі, які судно King M завозило в Україну і вивозило з неї. Тут все чітко доведено - туди кукурудзу, звідти - карбамід. Проте всю цю інформацію митники поставили під гриф "Для службового користування". Так само і щодо інших двох суден - Lotus Rising та Majesty", - розповів Ар'єв.

Причина утаємничення - у документах фігурує компанія-оператор та особи, через які реалізовувалася схема.

"Офіційно швейцарська компанія - Arista Trade AG. Її фактичним власником і керівником є український бізнесмен Михайло Воронич. Настільки талановитий, що у віці 33 років підім'яв під себе більшість експорту кукурудзи, яку скуповує у виробників, звозить на вищезгадані кораблі та везе в Іран. Ви вірите, що він може це зробити без "Карлсона" з даху?", - говорить нардеп.

Як розповів депутат, у 2025 році державне підприємство Одеський припортовий завод уклало з компаніями Воронича контракти на перевалку зерна і прямі комерційні угоди, попри те що інші учасники тендерів пропонували вигідніші умови для держави.

Причетність людей Міндіча

"Тут ми підійшли до питання, а хто ж той "Карлсон", що живе на даху. Це - Тімур Міндіч. Друг президента Зеленського, громадянин Ізраїля і підозрюваний НАБУ внаслідок операції "Мідас"", - сказав депутат.

За словами Ар'єва, "смотрящим" від Міндіча на Одеському припортовому заводі є Олександр Мужель ("Француз"). Він фігурує в матеріалах НАБУ разом із самим Міндічем та колишнім заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою.

Крім цього, виконувач обовʼязків директора ОПЗ Юрій Ковальський також вважається людиною Міндіча і підписував документи за ключовими тендерами.

Депутат зазначив, що саме підпис Ковальського стоїть на свіжому листі щодо тендера на перевалку зерна, де перемогла фірма Воронича.

Іншим контролером ОПЗ досі є Олег Кіпер - голова Одеської ОВА та близький друг ексголови ОП Андрія Єрмака, додає Ар'єв.

Походження карбаміду

Щодо походження карбаміду: у митних деклараціях зазначено країну Оман, однак ціна товару – близько 350 доларів за тонну – не відповідає вартості оманської продукції, яка стартує від 420 доларів.

Як зазначає депутат, за такою ціною - 350 доларів за тонну можна придбати іранські та російські підсанкційні добрива.

Фахівці аграрного ринку, з якими поспілкувався Ар'єв, підтвердили йому, що саме Оман і Туреччина системно використовуються як майданчики перевалки російського карбаміду.

"А те, що його продала в Україну фірма з ОАЕ, де росіяни цілком привільно роблять бізнес, лише укріплює підозри щодо походження товару", - сказав депутат.

Він зазначив, що компанія із ОАЕ має всі ознаки "ширми".

Отримувач добрив в Україні - сумнівна фірма

Кінцевим отримувачем добрив в Україні стала компанія із Волині - ТОВ "ІМПОРТ СІТІ ХАБ". Згідно із реєстраційними даними, володіє цією компанією - Платко Оксана Олександрівна. Ще донедавна Платко була ФОПом із роздрібної торгівлі лотків на ринку.

"Всі ознаки підставної особи, бо далі всі зв'язки перериваються", - зауважує Ар'єв.

Депутат нарахував щонайменше три рейси за цією схемою. Судна продовжують курсувати між Одесою та Перською затокою - туди з кукурудзою, а звідти - з добривом.

Це, за словами народного обранця, свідчить про наявність досі діючого політичного "даху".

Ар'єв розповів, що він двічі звертався щодо викладених у своєму розслідуванні фактів до Служби безпеки України. Проте отримав лише відповіді формального характеру.

"Тут два варіанти: або вони все знають і так, а, отже, "дахують", або ігнорують очевидні факти з тої ж причини", - вважає депутат.

Ризик санкцій США

Парламентар наголошує, що згадані схеми - це не лише питання корупції.

"Цими оборудками люди з кола президентського друга Міндіча підставляють Україну під американські санкції - країна, яка торгує з Іраном отримує 25% мита на постачання своєї продукції в США", - підсумовує Ар'єв своє розслідування, над яким працював кілька місяців.

