Арьев разоблачил схему торговли с Ираном и РФ с участием лиц, связанных с Миндичем: продавали кукурузу и ввозили подсанкционные удобрения

В 2025 году из Украины осуществлялись поставки кукурузы в направлении Ирана, а в обратном направлении – завозилось удобрение карбамид, вероятно, российского и иранского происхождения.

Об этом говорится в расследовании народного депутата от "Европейской Солидарности" Владимира Арьева, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали схемы

"2025 год – в Иран из Украины поставляется кукуруза, а оттуда минеральные удобрения – карбамид. Из России тоже идет карбамид. Все это было скрыто под схемой. Дельцы думали замести следы, но не получилось. На документах все вроде бы хорошо: украинская кукуруза идет в Турцию или Оман. Из Омана в Украину идут удобрения - карбамид. Но на самом деле эти страны лишь "перевалочные пункты", - отмечает парламентарий.

По данным судовых трекеров, депутат отследил маршруты трех балкеров: Lotus Rising, Majesty и King M.



Скриншот из видео

Два корабля - Lotus Rising и Majesty осуществляли регулярные рейсы между Одессой и иранским портом Имам Хомейни.

В свою очередь сухогруз King M доходил до Омана, после чего отключал транспондер в непосредственной близости от иранских вод.

"Почему я решил, что именно украинские компании и лица стоят за этими махинациями? Все просто — я направил запросы в Государственную таможенную службу. В первом случае они предоставили мне всю информацию о грузах, которые судно King M завозило в Украину и вывозило из нее. Здесь все четко доказано - туда кукурузу, оттуда - карбамид. Однако всю эту информацию таможенники поставили под гриф "Для служебного пользования". То же самое и в отношении двух других судов - Lotus Rising и Majesty", - рассказал Арьев.

Причина секретности - в документах фигурирует компания-оператор и лица, через которых реализовывалась схема.

"Официально швейцарская компания - Arista Trade AG. Ее фактическим владельцем и руководителем является украинский бизнесмен Михаил Вороныч. Настолько талантливый, что в возрасте 33 лет подмял под себя большую часть экспорта кукурузы, которую скупает у производителей, свозит на вышеупомянутые корабли и везет в Иран. Вы верите, что он может это сделать без "Карлсона" с крыши?" - говорит нардеп.

Как рассказал депутат, в 2025 году государственное предприятие Одесский припортовый завод заключило с компаниями Воронича контракты на перевалку зерна и прямые коммерческие соглашения, несмотря на то что другие участники тендеров предлагали более выгодные условия для государства.

Причастность людей Миндича

"Здесь мы подошли к вопросу, а кто же тот "Карлсон", который живет на крыше. Это - Тимур Миндич. Друг президента Зеленского, гражданин Израиля и подозреваемый НАБУ вследствие операции "Мидас", - сказал депутат.

По словам Ареева, "смотрящим" от Миндича на Одесском припортовом заводе является Александр Мужель ("Француз"). Он фигурирует в материалах НАБУ вместе с самим Миндичем и бывшим заместителем руководителя Офиса президента Ростиславом Шурмой.

Кроме этого, исполняющий обязанности директора ОПЗ Юрий Ковальский также считается человеком Миндича и подписывал документы по ключевым тендерам.

Депутат отметил, что именно подпись Ковальского стоит на свежем письме по тендеру на перевалку зерна, где победила фирма Воронича.

Другим контролером ОПЗ до сих пор является Олег Кипер - глава Одесской ОВА и близкий друг экс-главы ОП Андрея Ермака, добавляет Ареев.

Происхождение карбамида

Что касается происхождения карбамида: в таможенных декларациях указана страна Оман, однако цена товара – около 350 долларов за тонну – не соответствует стоимости оманской продукции, которая стартует от 420 долларов.

Как отмечает депутат, по такой цене – 350 долларов за тонну – можно приобрести иранские и российские подсанкционные удобрения.

Специалисты аграрного рынка, с которыми пообщался Ареев, подтвердили ему, что именно Оман и Турция системно используются как площадки перевалки российского карбамида.

"А то, что его продала в Украину фирма из ОАЭ, где россияне вполне свободно ведут бизнес, только укрепляет подозрения относительно происхождения товара", - сказал депутат.

Он отметил, что компания из ОАЭ имеет все признаки "ширмы".

Получатель удобрений в Украине - сомнительная фирма

Конечным получателем удобрений в Украине стала компания из Волыни - ООО "ИМПОРТ СИТИ ХАБ". Согласно регистрационным данным, владеет этой компанией - Платко Оксана Александровна. Еще недавно Платко была ФЛП по розничной торговле лотками на рынке.

"Все признаки подставного лица, потому что дальше все связи прерываются", - отмечает Ареев.

Депутат насчитал как минимум три рейса по этой схеме. Суда продолжают курсировать между Одессой и Персидским заливом - туда с кукурузой, а оттуда - с удобрениями.

Это, по словам народного избранника, свидетельствует о наличии до сих пор действующей политической "крыши".

Арьев рассказал, что он дважды обращался по поводу изложенных в своем расследовании фактов в Службу безопасности Украины. Однако получил только ответы формального характера.

"Здесь два варианта: либо они все знают и так, а, следовательно, "крышуют", либо игнорируют очевидные факты по той же причине", - считает депутат.

Риск санкций США

Парламентарий отмечает, что упомянутые схемы - это не только вопрос коррупции.

"Этими махинациями люди из окружения президентского друга Миндича подставляют Украину под американские санкции - страна, которая торгует с Ираном, получает 25% пошлины на поставку своей продукции в США", - подытоживает Арьев свое расследование, над которым работал несколько месяцев.

