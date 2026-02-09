РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5081 посетитель онлайн
Новости Торговля кукурузой с Ираном Ввоз подсанкционных удобрений в Украину
7 605 32

Арьев разоблачил схему торговли с Ираном и РФ с участием лиц, связанных с Миндичем: продавали кукурузу и ввозили подсанкционные удобрения

Арьев обнародовал факты сотрудничества лиц из окружения власти с режимами, подпадающими под санкции

В 2025 году из Украины осуществлялись поставки кукурузы в направлении Ирана, а в обратном направлении – завозилось удобрение карбамид, вероятно, российского и иранского происхождения.

Об этом говорится в расследовании народного депутата от "Европейской Солидарности" Владимира Арьева, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали схемы

"2025 год – в Иран из Украины поставляется кукуруза, а оттуда минеральные удобрения – карбамид. Из России тоже идет карбамид. Все это было скрыто под схемой. Дельцы думали замести следы, но не получилось. На документах все вроде бы хорошо: украинская кукуруза идет в Турцию или Оман. Из Омана в Украину идут удобрения - карбамид. Но на самом деле эти страны лишь "перевалочные пункты", - отмечает парламентарий.

По данным судовых трекеров, депутат отследил маршруты трех балкеров: Lotus Rising, Majesty и King M.

движение кораблей
Скриншот из видео 

Два корабля - Lotus Rising и Majesty осуществляли регулярные рейсы между Одессой и иранским портом Имам Хомейни.

В свою очередь сухогруз King M доходил до Омана, после чего отключал транспондер в непосредственной близости от иранских вод.

"Почему я решил, что именно украинские компании и лица стоят за этими махинациями? Все просто — я направил запросы в Государственную таможенную службу. В первом случае они предоставили мне всю информацию о грузах, которые судно King M завозило в Украину и вывозило из нее. Здесь все четко доказано - туда кукурузу, оттуда - карбамид. Однако всю эту информацию таможенники поставили под гриф "Для служебного пользования". То же самое и в отношении двух других судов - Lotus Rising и Majesty", - рассказал Арьев.

Причина секретности - в документах фигурирует компания-оператор и лица, через которых реализовывалась схема.

"Официально швейцарская компания - Arista Trade AG. Ее фактическим владельцем и руководителем является украинский бизнесмен Михаил Вороныч. Настолько талантливый, что в возрасте 33 лет подмял под себя большую часть экспорта кукурузы, которую скупает у производителей, свозит на вышеупомянутые корабли и везет в Иран. Вы верите, что он может это сделать без "Карлсона" с крыши?" - говорит нардеп.

Как рассказал депутат, в 2025 году государственное предприятие Одесский припортовый завод заключило с компаниями Воронича контракты на перевалку зерна и прямые коммерческие соглашения, несмотря на то что другие участники тендеров предлагали более выгодные условия для государства.

Читайте также: Новым коридором из черноморских портов прошло 200 грузовых судов

Причастность людей Миндича 

"Здесь мы подошли к вопросу, а кто же тот "Карлсон", который живет на крыше. Это - Тимур Миндич. Друг президента Зеленского, гражданин Израиля и подозреваемый НАБУ вследствие операции "Мидас", - сказал депутат.

По словам Ареева, "смотрящим" от Миндича на Одесском припортовом заводе является Александр Мужель ("Француз"). Он фигурирует в материалах НАБУ вместе с самим Миндичем и бывшим заместителем руководителя Офиса президента Ростиславом Шурмой.

Кроме этого, исполняющий обязанности директора ОПЗ Юрий Ковальский также считается человеком Миндича и подписывал документы по ключевым тендерам.

Депутат отметил, что именно подпись Ковальского стоит на свежем письме по тендеру на перевалку зерна, где победила фирма Воронича.

Другим контролером ОПЗ до сих пор является Олег Кипер - глава Одесской ОВА и близкий друг экс-главы ОП Андрея Ермака, добавляет Ареев.

Смотрите также: Журналисты УП нашли Миндича и Цукермана в Израиле. ВИДЕО

Происхождение карбамида

Что касается происхождения карбамида: в таможенных декларациях указана страна Оман, однако цена товара – около 350 долларов за тонну – не соответствует стоимости оманской продукции, которая стартует от 420 долларов.

Как отмечает депутат, по такой цене – 350 долларов за тонну – можно приобрести иранские и российские подсанкционные удобрения. 

Специалисты аграрного рынка, с которыми пообщался Ареев, подтвердили ему, что именно Оман и Турция системно используются как площадки перевалки российского карбамида.

"А то, что его продала в Украину фирма из ОАЭ, где россияне вполне свободно ведут бизнес, только укрепляет подозрения относительно происхождения товара", - сказал депутат.

Он отметил, что компания из ОАЭ имеет все признаки "ширмы".

Читайте также: Минюст инициирует конфискацию украинских активов "Беларускалия"

Получатель удобрений в Украине - сомнительная фирма 

Конечным получателем удобрений в Украине стала компания из Волыни - ООО "ИМПОРТ СИТИ ХАБ". Согласно регистрационным данным, владеет этой компанией - Платко Оксана Александровна. Еще недавно Платко была ФЛП по розничной торговле лотками на рынке.

"Все признаки подставного лица, потому что дальше все связи прерываются", - отмечает Ареев.

Депутат насчитал как минимум три рейса по этой схеме. Суда продолжают курсировать между Одессой и Персидским заливом - туда с кукурузой, а оттуда - с удобрениями.

Это, по словам народного избранника, свидетельствует о наличии до сих пор действующей политической "крыши".

Арьев рассказал, что он дважды обращался по поводу изложенных в своем расследовании фактов в Службу безопасности Украины. Однако получил только ответы формального характера.

"Здесь два варианта: либо они все знают и так, а, следовательно, "крышуют", либо игнорируют очевидные факты по той же причине", - считает депутат.

ответ СБУ

ответ СБУ

Смотрите также: Порты Одесской области обеспечили 89% экспорта украинского зерна в январе, железная дорога – только 8%. ИНФОГРАФИКА

Риск санкций США 

Парламентарий отмечает, что упомянутые схемы - это не только вопрос коррупции.

"Этими махинациями люди из окружения президентского друга Миндича подставляют Украину под американские санкции - страна, которая торгует с Ираном, получает 25% пошлины на поставку своей продукции в США", - подытоживает Арьев свое расследование, над которым работал несколько месяцев.

Читайте также: Украинским морским коридором уже прошло более 146 миллионов тонн грузов

Автор: 

Арьев Владимир (683) Иран (2180) россия (98966) торговля (994) удобрения (57) Миндич Тимур (199) Одесский порт (7)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Коротше кажучи двушки на москву це тільки верхівка айсбергу у міндича і ко, цікаво а скільки бізнесів у сирка і потужнього в росії?
показать весь комментарий
09.02.2026 23:21 Ответить
+20
будь ласка, пане Арьєв, там де Іран докладніше !
сподіваюсь Моссаду буде цікаво...

.
показать весь комментарий
09.02.2026 23:24 Ответить
+19
Да уж. "Наш пострел везде поспел". В каком еще дерьме не отметились Зеленский со своими гельминтами?
показать весь комментарий
09.02.2026 23:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коротше кажучи двушки на москву це тільки верхівка айсбергу у міндича і ко, цікаво а скільки бізнесів у сирка і потужнього в росії?
показать весь комментарий
09.02.2026 23:21 Ответить
Ну, в потужного три кінокомпанії в РФ. Це ще до виборів всі знали.
Але... За Зеленського і голосувало саме проросійське населення.
показать весь комментарий
10.02.2026 06:23 Ответить
будь ласка, пане Арьєв, там де Іран докладніше !
сподіваюсь Моссаду буде цікаво...

.
показать весь комментарий
09.02.2026 23:24 Ответить
Свого часу, за участь у брехні та злочинах ригоАНАЛІВ якунОвоща, стрілялися Кравченко Кирпа калашников та дивно убилися Чечетов і Кушнарьов!?!?!
В СБУ, ДБР, ФІНМОНІТОРИНГУ, ГПУ НБУ, Держкомземі, ФДМУ, НацПоліціі, посадові особи причетні до брехні та очевидних фактів злочинів осіб з Урядового кварталу і зеленського, теж вчинять прикре самогубство?????
показать весь комментарий
10.02.2026 00:10 Ответить
Моссад знає набагато більше про земляків, що ошиваються в Урядовому кварталі України і за кордоном, та вчиняють злочинні дії!!!
Кучма, з піскуном та іншими прокурорськими за кордоном з родичами і наливайченко, можуть це підтвердити….
показать весь комментарий
10.02.2026 00:14 Ответить
Щоб вистояти зараз, треба натравити на Ішака Мосад.
показать весь комментарий
10.02.2026 00:58 Ответить
Чим далі в ліс тим більші зелені поганки.
показать весь комментарий
09.02.2026 23:28 Ответить
А потім це саме буде робитись і з нашою зброєю, якою Зеленсткий дозволив торгувати.
показать весь комментарий
10.02.2026 06:21 Ответить
Да уж. "Наш пострел везде поспел". В каком еще дерьме не отметились Зеленский со своими гельминтами?
показать весь комментарий
09.02.2026 23:30 Ответить
Після такого ще можуть бути точкові санкції для самої України! От верховний лідор Всесвіту накерував так накерував!
показать весь комментарий
09.02.2026 23:32 Ответить
Война требует колоссальных средств. На вооружение, боеприпасы, содержание защитников и т.д. А эти гниды в это время воруют себе на карман. Это как-раз тот случай когда воровство на самом верху - убивает.
показать весь комментарий
09.02.2026 23:53 Ответить
Виглядає так що ребе при обряді брит-міле відтяв цьому сукиному сину і совість . Або воно взагалі безголове,під коксом чи шаманізмом Ондрюши. Про внутрішні проблеми ні пари з вуст. Зачарований? Ні,просто гнида та мразь.
Лєнка навіть від цього г..на відмовилась.
показать весь комментарий
10.02.2026 09:29 Ответить
А ви хочете щоб Міндіч ракети зробив, які полетять на його цінних партнерів. Чекайте.
показать весь комментарий
09.02.2026 23:34 Ответить
Буде смішно коли на Країну Мрій накладуть санкції.. а з росіі знімуть руками трампоса...
Хоча смішно не довго буде - а до пір коли погасять останню електрогенерацію.
Тоді заМріяні кріпаки щось почнуть підозрювати...
показать весь комментарий
10.02.2026 00:57 Ответить
Зеля хороший, то все Бояре мутят воду во пруду
показать весь комментарий
09.02.2026 23:37 Ответить
"Іншим контролером ОПЗ досі є Олег Кіпер - голова Одеської ОВА та близький друг ексголови ОП Андрія Єрмака, додає Ар'єв....

Парламентар наголошує, що згадані схеми - це не лише питання корупції.

"Цими оборудками люди з кола президентського друга Міндіча підставляють Україну під американські санкції... "

Джерело: https://censor.net/ua/n3599749
показать весь комментарий
10.02.2026 00:06 Ответить
США і ЄС мають вводити персональні санкції і відкривати кримінальні провадження проти всіх цих міндічей, єрмаків, кіперів, щоб вони не мали повного спокою і впевненості в завтрашньому дні навіть злинявши у відстійник всіх міндіче-кіперовських злодіїв.
показать весь комментарий
10.02.2026 00:14 Ответить
Ну що ж... слідкуємо за реакцією зелені, якщо слиною будуть бризкатися і казати що то все неправда фейки ші і нам підкинули то щось там є, якщо буде мовчазний підрахуї щоденні то теж..
показать весь комментарий
10.02.2026 00:18 Ответить
Це ж Потужно! Ставте лайк!! Міндіч розширює економічні зв'язки...
Треба ж наскирдувати 800 млрд $ на відновлення . Інвест фонд "Інцест-трейдінг".
показать весь комментарий
10.02.2026 00:54 Ответить
Александр Галкин, русский бизнесмен с нечистой репутацией, получил ВНЖ Латвии, обосновался в курортной Юрмале.

Открыв на своего брата, Николая Галкина структуру по оптовой торговле зерном в РФ и в Украине, Александр отжимает урожай пшеницы на неподконтрольной Украине территориях Донбасса, и вывозит ЖД составами в РФ, через своего подельника Ушеровича Бориса Ефимовича, либо морем зерновозами в Сирию и дальше местным диктаторам для поддержки режимов лояльными Кремлю.

Крым для Александра Галкина выступает перевалочным пунктом для большинства похищенных на Украине грузов, а главный маршрут вывоза украденного зерна проходит через Севастополь, на элеваторы в Джанкое и в Октябрьском или напрямую в порт Севастополя. Часть зерна оседает на рынках Крыма и Краснодарского края, но основной объем отправляется на экспорт.

Контрабанда украинского зерна идёт через Крым в Турцию, Сирию, Ливан, Ливию, Саудовскую Аравию и т. д. Чтобы скрыть источник груза, Александр Галкин прибегает к «отмыванию» зерна: погрузка производится в море без захода в порт, украинское зерно перемешивается с грузами из других источников, сухогрузы отключают транспондеры, чтобы скрыть свои перемещения.

Полученные от незаконной деятельности деньги, Александр Галкин отмывает на Кипре и переводит в Великобританию и ЕС, посредством множественных «прачечных», по типу «Молдавского Ландромата». Через многочисленные фирмы-прокладки на Кипре, зарегистрированные Б.Е.Ушеровичем, А.А. Галкин контролирует многомиллионный оборот ворованного зерна и впоследствии обналичивает доход, полученный преступным путем в странах ЕС, уже как чистый доход от своей инвестиционной деятельности.

Получивший возможность находиться на территории Евросоюза Александр Галкин, условиях полного запрета импорта электроники военного и двойного назначения в РФ, поставляет комплектующие армии России через Казахстан. В частности, для Генштаба Вооруженных сил РФ, Галкин поставляет комплектующие для связи между подразделениями и системы управления боем, причем с наценкой в 300%.
показать весь комментарий
10.02.2026 00:58 Ответить
Це все ІПСО! Хочуть кинути тінь на нашого Лідера!
показать весь комментарий
10.02.2026 04:17 Ответить
Племінного Найвеличнішого
показать весь комментарий
10.02.2026 08:30 Ответить
В них на першому місці жадібність і тупість. А державність країни, в якій проживають, взагалі відсутня.
показать весь комментарий
10.02.2026 04:42 Ответить
Це краплина в морі....те що творили ці зелені почвари неможливо навіть уявити....і зараз це гундосе непорозуміння ще відкриває свого хрипатого свинячого рила.....цинічний виродок сучий...
показать весь комментарий
10.02.2026 06:02 Ответить
Зебобіки, це вже торгівля на крові, чи нє, все норм?
показать весь комментарий
10.02.2026 06:17 Ответить
Племінний Лідар нічого не знав...
показать весь комментарий
10.02.2026 08:33 Ответить
тильки само суд зелених треба знищувати а воно ще думае балатуватися на другий термин головне щоб не повтикали
показать весь комментарий
10.02.2026 09:00 Ответить
Порошенко про це першим сказав в інтерв`ю портнікову. Одразу прилетіло по фабриці в Києві, потім по логістичному центру в Яготині.
показать весь комментарий
10.02.2026 09:31 Ответить
На бездіяльність СБУ до суду подавав нардеп?
показать весь комментарий
10.02.2026 09:37 Ответить
«Зекоманда» (2019-26), яка ("тримає світ!" - Н.Мосейчук): шефіри*, єрмаки, стефанчуки, міндічі, цукермани, галущенко-гринчук, колюбаєви, кісєлі, чернишови-володін-горбатюк-сушон-копистира, баруля-маслякови-борзови, мецгери, калугіни, шоли, зонтови-вовки, павлюки, миронюки, стасенки, кириленки, діденки, синюки, голик-бойко-жуков, резніченко-хланта, караманіц-кравцов-кравченки, дейнеки-козловський-журило, гмирін-мельник, стефанішини, маркарова-волинець, шапран-кіпери, баканови-лазаренко-беляєви-лазутін, наумов-акст, кацуби-гузенки-гордієнко-шарій, арахамія-каськів-гусейнова-кодецький-вінграновський-льовочкіни, татаров-микитась-забуранна, левченко-гогілашвілі, коломойський-дубілети, боголюбов-джапарова, шурми-божко, крупи, гринкевичі, кравченко-вдовиченко-сердюк-шевчук, федієнко-дмітрієв, тищенки-блінови-комарницький-андрієвська, ілащук-ринжуки-агоєв, веселі, богдан-труба, наталуха-шкрум, саакашвілі-ясько, хомчак-коваленко, д.кулеба-павелецька, мендель-кухта, іванов-петров-пронюткін-немерюк-чорний, арутюнянц-климовець-мішалов-сахаров-тимощук, зарівна-власюк, пальчевський-кірякулов, г.бондар-вавриш, культенко-солодкий, аваков-котвіцький, абрамовський р., арестович о., арістов ю., бабак с., бабій р., бахматов м., безугла м., бережна т., білоус о., богданець а., богуцька є., божик в., божков о., брагар є., бужанський м., василевська-смаглюк о., василів і., васильєв і., васильковський і., ватрас в., венедіктова і., веніславський ф., вербицький д., верещук і., вірастюк в., володіна д., гайдай с., галушко м., гевко в., герус а., гетманцев д., глиняна т., гота а., гринчук о., гунько а., гурін д., данілов о., демченко р., деркач а., діденко ю., дирдін м., дмитрук а., дроздова ю., дубінський о., дума о., ємець і., жидков в., жумаділов а., задорожний а., задорожній м., іванісов р., ісаєнко р., (кабанов о.), казак д., камельчук ю., каптєлов є., карандєєв р., касай г., качура о., кінзбурська в., клочко а., ковальов а., (ковальов о.), колісник а., колюх в., копитін і., кормишкіна і., корнієнко о., корявченков ю., костін а., костюк ю., костюх а., котін п., кошовий є., кравець о., кравець р., (кравчук л.), кривошеєв і., кудерчук м., кузнєцов о., кузьміних с., кулеба о., кулініч о., куницький о., куртєв в., кушнір і., лаба м., леонов о., лерос г., лещенко с., литвин д., литвиненко с., ляшенко а., магомедов р., мазурашу г., малюська д., маріковський о., марченко л., милованов т., (монастирський д.), мосейчук а., мосейчук н., мотовиловець а., нагорняк с., найєм м., негулевський і., нікітіна м., ніколаєнко а., новіков і., одарченко а., палиця і., пашковський м., петруняк є., пивоваров є., підласа р., пікалов о., подоляк м., позняков д., (поляков а.), (портнов а.), пронін ф., радуцький м., разумков д., резніков о., роднянський о., рувін о., руденко о., рябошапка р., савченко о., саладуха о., (саламаха о.), свириденко в., свириденко ю., семінський о., сенниченко д., (сивохо с.), ситниченко є., скічко о., скороход а., сметанін г., смілянський і., смик о., смирнов а., соболевський ю., сова о., сольський м., степанов м., столар в., сторожук в., стрелковський в., таран а., тарасов о., тимошенко к., ткач ю., ткаченко м., ткаченко о., ткаченко т., торохтій б., третьякова г., трофімов с., трубіцин в., трухін о., умєров р., (фокін в.), халімон п., хейл о., хмельницький б., холодов а., хоменко о., чивурін с., чорноморов а., шаповалов в., (швець с.), шевченко є., шевченко к., шейко ю., шило а., шкарлет с., шкіль м., шмигаль д., шуляк о., юрченко о., якименко п., яковлєв а., яременко б., яценко в. + … // *: жирн. - за кордоном; курсив - підозр., як порушн. закону; підкресл. - друзі та діл. партнери зел-ського
показать весь комментарий
10.02.2026 10:46 Ответить
 
 