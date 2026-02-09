Провокації РФ над Балтією
Російський Су-30 із бойовим озброєнням наблизився до кордонів НАТО

Російський винищувач Су-30СМ2 здійснив демонстративний політ поблизу повітряного простору країн НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання "Мілітарний".

Інцидент стався наприкінці січня у Балтійському регіоні. Російський літак був перехоплений іспанськими винищувачами EF-18M, які виконують місію НАТО з охорони неба.

За даними спостерігачів, Су-30 ніс бойове озброєння, не характерне для таких польотів. На борту перебували протикорабельні ракети та касетні авіабомби.

Демонстративний політ біля кордонів НАТО

Особливістю польоту стала відсутність ракет класу "повітря-повітря". Це означає, що літак не мав стандартних засобів самозахисту.

Зазвичай російські літаки під час таких місій або не мають озброєння, або використовують навчальні макети. Це знижує ризик випадкової ескалації у повітрі.

Цього разу Росія, ймовірно, свідомо пішла на демонстрацію сили та психологічний тиск. "Такі польоти мають радше політичний і психологічний характер, ніж військову доцільність", — пишуть аналітики.

Яке озброєння ніс Су-30

Су-30СМ2 був оснащений двома протикорабельними ракетами Х-31А. Це надзвукові ракети з дальністю ураження до 70 кілометрів.

Також на борту перебували дві касетні авіабомби РБК-500 радянського зразка. Вони призначені для ураження піхоти та легкої техніки.

Експерти зазначають, що проти сучасних флотів НАТО таке озброєння має обмежену ефективність.

НАТО (7165) росія (70023) Балтійське море (51) винищувач (121)
Топ коментарі
поки сита Європа буде спортерігати, кацапи будуть готувати ФАБи
09.02.2026 23:54 Відповісти
Кацапи - це не нація , а бидло і мразь ,
які заслуговують на повне знищення !
10.02.2026 00:06 Відповісти
Провокують Європу в Європа наче солодко спить ще.
10.02.2026 00:09 Відповісти
Тренуються... Паливо спалили не даремно!
09.02.2026 23:50 Відповісти
09.02.2026 23:54 Відповісти
Мадяр проконсультував би...
09.02.2026 23:57 Відповісти
10.02.2026 00:06 Відповісти
Ні, там просто дуже багато радянських людей, гегемону, які ненавидять буржуїв та будують комунізм. Таких і в нас повно, і в Китаї. Це червона зараза, не викорінена свого часу
10.02.2026 07:25 Відповісти
10.02.2026 00:09 Відповісти
Обпісялись? Чи фіксували рівень ескалації ??
10.02.2026 00:46 Відповісти
Пан не бачить різниці між "кацапольот наблизився до границь" і "500 ФАБів за місяць по містам"? І хто в такому разі "обпісявся"?
10.02.2026 01:05 Відповісти
А ПУТИНА НА БОРТУ ТАК И НЕТ ...)))
10.02.2026 01:00 Відповісти
Путіну вже сниться, що бомбить міста Європи. І він від цього на сьомому небі.....
10.02.2026 04:37 Відповісти
Його мета украсти, убить та погубить.
Читайте Біблію, про кого це написано
10.02.2026 07:27 Відповісти
Ну і навіщо нам у ту імпотентна нату?
Щоб консультуватись з ними 72 години?
10.02.2026 07:22 Відповісти
Треба ж якось підтримувати своє "велічіє":

"Мимо тещиного дома
Я без шуток не хожу:
То ей куй в забор просуну,
То ей жопу покажу".
10.02.2026 09:13 Відповісти
А "поблизу" це якесь порушення? Досить облизувати новину,якої не було. До турецького кордону підлітають? Ні? А чому? Туреччина ж навіть не виражала "глибокої стурбованості".
10.02.2026 09:36 Відповісти
 
 