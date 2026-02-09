Російський Су-30 із бойовим озброєнням наблизився до кордонів НАТО

Російський винищувач Су-30СМ2 здійснив демонстративний політ поблизу повітряного простору країн НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання "Мілітарний".

Інцидент стався наприкінці січня у Балтійському регіоні. Російський літак був перехоплений іспанськими винищувачами EF-18M, які виконують місію НАТО з охорони неба.

За даними спостерігачів, Су-30 ніс бойове озброєння, не характерне для таких польотів. На борту перебували протикорабельні ракети та касетні авіабомби.

Демонстративний політ біля кордонів НАТО

Особливістю польоту стала відсутність ракет класу "повітря-повітря". Це означає, що літак не мав стандартних засобів самозахисту.

Зазвичай російські літаки під час таких місій або не мають озброєння, або використовують навчальні макети. Це знижує ризик випадкової ескалації у повітрі.

Цього разу Росія, ймовірно, свідомо пішла на демонстрацію сили та психологічний тиск. "Такі польоти мають радше політичний і психологічний характер, ніж військову доцільність", — пишуть аналітики.

Яке озброєння ніс Су-30

Су-30СМ2 був оснащений двома протикорабельними ракетами Х-31А. Це надзвукові ракети з дальністю ураження до 70 кілометрів.

Також на борту перебували дві касетні авіабомби РБК-500 радянського зразка. Вони призначені для ураження піхоти та легкої техніки.

Експерти зазначають, що проти сучасних флотів НАТО таке озброєння має обмежену ефективність.

