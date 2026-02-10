Знешкоджено 110 ворожих БпЛА зі 125, є влучання на 6 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 10 лютого 2026 року війська РФ атакували Україну 125 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 70 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Наслідки

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!"- наголошують Повітряні сили.

