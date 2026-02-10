Уничтожено 110 вражеских БПЛА из 125, есть попадания в 6 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 10 февраля 2026 года войска РФ атаковали Украину 125 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 70 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА в 6 локациях, а также падение обломков в 2 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.

