Уничтожено 110 вражеских БПЛА из 125, есть попадания в 6 локациях, - Воздушные силы
В ночь на 10 февраля 2026 года войска РФ атаковали Украину 125 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 70 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Последствия
Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА в 6 локациях, а также падение обломков в 2 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль