Росія та Україна змінюють тактику дронів через появу "танків-їжаків", - Forbes
Росія та Україна адаптують тактику застосування безпілотників і озброєння у відповідь на поширення так званих "танків-їжаків" - бронемашин із імпровізованим захистом від FPV-дронів.
Це це інформує Цензор.НЕТ, пише Forbes.
Бронетехніка - танки, БМП і самохідна артилерія - залишається основою наступальних і оборонних операцій обох армій, однак масове застосування дронів суттєво обмежило її ефективність.
"Танки-їжаки" стали черговим етапом еволюції захисту броні. Йдеться про металеві шипи, дроти або пучки сталевих тросів, що виступають на 30-60 сантиметрів від корпусу й змушують FPV-дрони детонувати або втрачати керування ще до контакту з машиною.
Подібні конструкції зафіксували як на російських танках Т-72 і Т-90 у районах Донецької та Запорізької областей, так і на українській бронетехніці, зокрема на БТР M113. У соцмережах поширюються відео, де військові обох сторін зварюють такий захист у польових умовах.
У відповідь сторони почали застосовувати багатошарові дронові атаки: спершу FPV-дрон пошкоджує захисну конструкцію, після чого по цілі завдають удар важчим боєприпасом або баражувальним дроном. Також випробовують вибухоутворюючі пенетратори, здатні пробивати броню при детонації на відстані.
Недоліки "танків-їжаків"
Водночас "танки-їжаки" мають суттєві недоліки - додаткова маса знижує швидкість і маневреність, ускладнює подолання перешкод і збільшує навантаження на трансмісію. Аналітики зазначають, що такі рішення мають тимчасовий характер, оскільки кожне нове захисне рішення швидко породжує способи його подолання.
