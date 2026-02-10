Россия и Украина меняют тактику дронов из-за появления "танков-ежей", - Forbes

Индустрия дронов

Россия и Украина адаптируют тактику применения беспилотников и вооружения в ответ на распространение так называемых "танков-ежей" — бронемашин с импровизированной защитой от FPV-дронов.

Бронетехника - танки, БМП и самоходная артиллерия - остается основой наступательных и оборонительных операций обеих армий, однако массовое применение дронов существенно ограничило ее эффективность.

"Танки-ежи" стали очередным этапом эволюции защиты брони. Речь идет о металлических шипах, проволоке или пучках стальных тросов, выступающих на 30-60 сантиметров от корпуса и заставляющих FPV-дроны детонировать или терять управление еще до контакта с машиной.

Подобные конструкции зафиксировали как на российских танках Т-72 и Т-90 в районах Донецкой и Запорожской областей, так и на украинской бронетехнике, в частности на БТР M113. В соцсетях распространяются видео, где военные обеих сторон сваривают такую защиту в полевых условиях.

В ответ стороны начали применять многослойные дронные атаки: сначала FPV-дрон повреждает защитную конструкцию, после чего по цели наносят удар более тяжелым боеприпасом или баражующим дроном. Также испытывают взрывообразующие пенетраторы, способные пробивать броню при детонации на расстоянии.

Недостатки "танков-ежей"

В то же время "танки-ежи" имеют существенные недостатки - дополнительная масса снижает скорость и маневренность, затрудняет преодоление препятствий и увеличивает нагрузку на трансмиссию. Аналитики отмечают, что такие решения носят временный характер, поскольку каждое новое защитное решение быстро порождает способы его преодоления.

