Білорусь запускає виробництво артснарядів і боєприпасів для "Градів", - Лукашенко
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про запуск у країні власного виробництва боєприпасів, зокрема 152-мм артилерійських снарядів, боєприпасів для РСЗВ типу "Град" та пострілів для гранатометів.
Про це повідосляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруські ЗМІ.
За словами Лукашенка, у війні проти України ключову роль, на його думку, й надалі відіграють "звичайні" засоби ураження, зокрема артилерія та реактивні системи залпового вогню, а витрати таких боєприпасів залишаються дуже високими. Саме тому Білорусь вирішила створити власні виробничі потужності.
"Як і раніше, під час війни в Україні ми бачимо, що велику роль відіграють звичайні засоби озброєння - артилерія, 152-міліметрові боєприпаси до неї, а також дуже ефективно себе зарекомендували установки "Град"… Тому ухвалили рішення будувати в нас відповідні виробництва", - заявив Лукашенко.
Виробництво патронів
Він також повідомив, що в Білорусі вже налагодили виробництво власних патронів і планують розпочати виготовлення пострілів для гранатометів.
"Свого часу перед нами стояло питання виробництва власних патронів - ми його вирішили… Тому постріли для гранатометів мають бути свої", - додав він.
Лукашенко наголосив, що такі боєприпаси можуть довго зберігатися на складах, та пригрозив підлеглим відповідальністю у разі зриву строків запуску виробництва.
"Борони вас Боже зірвати цей захід за термінами", - заявив він.
