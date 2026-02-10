Білорусь запускає виробництво артснарядів і боєприпасів для "Градів", - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про запуск у країні власного виробництва боєприпасів, зокрема 152-мм артилерійських снарядів, боєприпасів для РСЗВ типу "Град" та пострілів для гранатометів.

За словами Лукашенка, у війні проти України ключову роль, на його думку, й надалі відіграють "звичайні" засоби ураження, зокрема артилерія та реактивні системи залпового вогню, а витрати таких боєприпасів залишаються дуже високими. Саме тому Білорусь вирішила створити власні виробничі потужності.

"Як і раніше, під час війни в Україні ми бачимо, що велику роль відіграють звичайні засоби озброєння - артилерія, 152-міліметрові боєприпаси до неї, а також дуже ефективно себе зарекомендували установки "Град"… Тому ухвалили рішення будувати в нас відповідні виробництва", - заявив Лукашенко.

Виробництво патронів

Він також повідомив, що в Білорусі вже налагодили виробництво власних патронів і планують розпочати виготовлення пострілів для гранатометів.

"Свого часу перед нами стояло питання виробництва власних патронів - ми його вирішили… Тому постріли для гранатометів мають бути свої", - додав він.

Лукашенко наголосив, що такі боєприпаси можуть довго зберігатися на складах, та пригрозив підлеглим відповідальністю у разі зриву строків запуску виробництва.

"Борони вас Боже зірвати цей захід за термінами", - заявив він.

