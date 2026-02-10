Білорусь запускає виробництво артснарядів і боєприпасів для "Градів", - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про запуск у країні власного виробництва боєприпасів, зокрема 152-мм артилерійських снарядів, боєприпасів для РСЗВ типу "Град" та пострілів для гранатометів.

За словами Лукашенка, у війні проти України ключову роль, на його думку, й надалі відіграють "звичайні" засоби ураження, зокрема артилерія та реактивні системи залпового вогню, а витрати таких боєприпасів залишаються дуже високими. Саме тому Білорусь вирішила створити власні виробничі потужності.

"Як і раніше, під час війни в Україні ми бачимо, що велику роль відіграють звичайні засоби озброєння - артилерія, 152-міліметрові боєприпаси до неї, а також дуже ефективно себе зарекомендували установки "Град"… Тому ухвалили рішення будувати в нас відповідні виробництва", - заявив Лукашенко.

Виробництво патронів 

Він також повідомив, що в Білорусі вже налагодили виробництво власних патронів і планують розпочати виготовлення пострілів для гранатометів.

"Свого часу перед нами стояло питання виробництва власних патронів - ми його вирішили… Тому постріли для гранатометів мають бути свої", - додав він.

Лукашенко наголосив, що такі боєприпаси можуть довго зберігатися на складах, та пригрозив підлеглим відповідальністю у разі зриву строків запуску виробництва.

"Борони вас Боже зірвати цей захід за термінами", - заявив він.

Топ коментарі
+10
Во,бк для рашки клєпає.А ми дипвідносин навіть не розірвали і посольство в мінську досі працює
10.02.2026 13:35 Відповісти
+8
Законні військові цілі!
10.02.2026 13:46 Відповісти
+6
Та ні - там все тривіальніше... Просто до Луки "дійшло", що кацапи його "кинули", в черговий раз, і заповнювать своїми снарядами спустілі, після березневого наступу, 2022 року, білоруські склади і арсенали, не будуть... Лука ж тоді їм повідкривав ворота, і весь місяць кацапи тягли звідти не тільки **********, але й пальне для наземної техніки, та авіації... Та й потім він відправляв у Росію ешелони з ************ та озброєнням і технікою...
10.02.2026 13:53 Відповісти
Коментувати
Все для кацапів - підер на всю голову
10.02.2026 13:33 Відповісти
10.02.2026 13:53 Відповісти
Головне, щоб знову не почав відправляти..
10.02.2026 13:55 Відповісти
Хто його зна... Лука ж уже не "гаспадар" , в БРСР... Все кацапам розпродав... А щодо *********** переданих - так це інформація майже "з перших рук". У знайомого рідня на Гомельщині живе. Вони зв"язки підтримують... А їх син у 2022-му служив на складах ***********. Так розказував, що багато "місць зберігання", після березня 2022-го, спустіли... А кожне місце - це кілька вагонів...
10.02.2026 14:05 Відповісти
А ми які снаряди випускаємо? Ракети до с300 хоча би було би дуже доречно, вони набагато дешевші ніж патріот
10.02.2026 13:34 Відповісти
Ти вважаєш, що можна випускати все, що забажав?
10.02.2026 13:54 Відповісти
В Україні запустили ліцензійне виробництво 155-мм ***********, по 100 тисяч на рік - у Czechoslovak Group розкрили деталі.
10.02.2026 14:08 Відповісти
10.02.2026 13:35 Відповісти
Зеленський повідомив самозванця про операцію проти вагнерівців, а самозванний попередив зеленського про снаряди для ******????
10.02.2026 13:43 Відповісти
Якийсь не рівноцінний обмін
10.02.2026 13:50 Відповісти
10.02.2026 13:46 Відповісти
Білорусія це приклад того як транзитну країну яка багатіла з транзиту диктатор (лукашенко) перетворив на "союзну з *********** державу". Іншими словами, на тупик і дрімучу, віддалалену, прикордонну провінцію **********. Заблоковані кодони дуже замутили китайських інвесторів, бо в самій білорусі 9,6 мільйонів голодранців які купують мало китайського барахла...
10.02.2026 13:50 Відповісти
Якщо ,бульбофюрер,будеш ***** передавати,то' розкрутишся на звіздюлину.Ти й так вже в списках осіб в міжнародному трибуналі.
10.02.2026 13:58 Відповісти
Мозирь все-таки турбує.
10.02.2026 14:25 Відповісти
Мені дуже шкода, але в України появились додаткові воєнні цілі на території Білорусії. ЖАЛЬ.
10.02.2026 14:34 Відповісти
Для касапів робитиме, тому ці заводи на бульбостані мають бути законою ціллю для ЗСУ
10.02.2026 15:54 Відповісти
а в цей самий час, влада України продовжує тісні дипломатичні, торгівельні та інші стосунки із бульбафюрером та цого злочиним режимом
10.02.2026 15:55 Відповісти
Треба Дуже борг повернутиразе&₴ти їхню енерг.
10.02.2026 18:09 Відповісти
 
 