1 876 18

Беларусь запускает производство артснарядов и боеприпасов для "Градов", - Лукашенко

лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о запуске в стране собственного производства боеприпасов, в частности 152-мм артиллерийских снарядов, боеприпасов для РСЗО типа "Град" и выстрелов для гранатометов.

По словам Лукашенко, в войне против Украины ключевую роль, по его мнению, по-прежнему играют "обычные" средства поражения, в частности артиллерия и реактивные системы залпового огня, а расходы таких боеприпасов остаются очень высокими. Именно поэтому Беларусь решила создать собственные производственные мощности.

"Как и раньше, во время войны в Украине мы видим, что большую роль играют обычные средства вооружения - артиллерия, 152-миллиметровые боеприпасы к ней, а также очень эффективно зарекомендовали себя установки "Град"... Поэтому приняли решение строить у нас соответствующие производства", - заявил Лукашенко.

Производство патронов 

Он также сообщил, что в Беларуси уже наладили производство собственных патронов и планируют начать изготовление выстрелов для гранатометов.

"В свое время перед нами стоял вопрос производства собственных патронов - мы его решили... Поэтому выстрелы для гранатометов должны быть свои", - добавил он.

Лукашенко подчеркнул, что такие боеприпасы могут долго храниться на складах, и пригрозил подчиненным ответственностью в случае срыва сроков запуска производства.

"Боже упаси вас сорвать эту меру по срокам", - заявил он.

боеприпасы (2458) Лукашенко Александр (3677) артиллерия (699)
