Молдова передасть Україні гуманітарну допомогу з генераторами та пожежною технікою, - прем’єр Мунтяну

Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну повідомив, що уряд країни затвердив новий пакет гуманітарної допомоги для України.

Про це він заявив під час пресконференції з першою віцепрем’єр-міністеркою - міністеркою економіки України Юлією Свириденко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Мунтяну, партія гуманітарної допомоги вже вирушила до Києва та включає пожежні автомобілі, електрогенератори, засоби індивідуального захисту, медичні товари та харчові продукти.

Глава уряду Молдови також засудив російські атаки на критичну інфраструктуру України, які призводять до перебоїв з електропостачанням, опаленням і водою.

Він наголосив, що Молдова рішуче засуджує війну Росії проти України та щоденні удари по українських містах і регіонах, унаслідок яких гинуть мирні жителі.

Крім того, Мунтяну підкреслив, що європейська інтеграція України є важливим чинником стабільності, безпеки та європейського майбутнього всього регіону.

