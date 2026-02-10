Молдова передаст Украине гуманитарную помощь с генераторами и пожарной техникой, - премьер Мунтяну
Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну сообщил, что правительство страны утвердило новый пакет гуманитарной помощи для Украины.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с первым вице-премьер-министром - министром экономики Украины Юлией Свириденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам Мунтяну, партия гуманитарной помощи уже отправилась в Киев и включает пожарные автомобили, электрогенераторы, средства индивидуальной защиты, медицинские товары и продукты питания.
Глава правительства Молдовы также осудил российские атаки на критическую инфраструктуру Украины, которые приводят к перебоям с электроснабжением, отоплением и водой.
Он подчеркнул, что Молдова решительно осуждает войну России против Украины и ежедневные удары по украинским городам и регионам, в результате которых гибнут мирные жители.
Кроме того, Мунтяну подчеркнул, что европейская интеграция Украины является важным фактором стабильности, безопасности и европейского будущего всего региона.
- Напомним, премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну прибыл с визитом в Киев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль