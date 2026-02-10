Власники бізнесу у Києві зобов’язані прибирати сніг кожні 1,5 години: які штрафи за ігнорування

У Києві власники бізнесу повинні прибирати сніг біля своїх закладів протягом 30 хвилин після початку снігопаду. Інакше –– їм загрожує штраф.

Про це повідомляють у Департаменті територіального контролю міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у Києві, за результатами перевірок 9 лютого, внесли 292 приписи та склали 43 протоколи щодо балансоутримувачів, які не забезпечили належне утримання закріплених територій.

Також інспектори розповсюдили 213 пам’яток із рекомендаціями щодо дотримання правил благоустрою взимку.

Які дедлайни від КМДА?

Крім того, у Департаменті вкотре нагадують, що підприємства, організації та установи будь-якої форми власності зобовʼязані оперативно прибирати балансові території від снігу та ожеледі.

Прилегла територія обмежується бортовим каменем проїжджої частини вздовж підприємств або на відстані 10 метрів від фасадів будинків, споруд, огорож та інших елементів благоустрою.

Відповідно до Правил благоустрою міста Києва підприємства, організації та установи зобов’язані:

  • очищати дахи та козирки, огороджувати небезпечні ділянки, вивозити сніг протягом доби;
  • прибирати тротуари не пізніше 30 хв після початку снігопаду, повторювати прибирання кожні 1,5 години, щоб уникнути ожеледиці;
  • ліквідовувати слизькість фракційним способом чистим піском без солі.

Штрафи за порушення правил

Також заборонено скидати сніг на проїжджу частину, тротуари, зелені зони та у водойми.

За невиконання цих правил передбачене накладення штрафів від 340 до 1700 грн.

+22
А ще власники бізнесу повинні купити засоби ППО для міста проживання, надати зі свого генератору країні частину електріки, віддати прибуток зеленим ***** урода, бо не вистачає міндічам та батальону монако на красиве життя, кормити та поїти всіх перехожих, бо їх рабоче місце- це пункт незламності, та заплатити податки державі на 2 роки вперед. Тричі
10.02.2026 17:58 Відповісти
+17
перекладаю - іпіться самі
10.02.2026 17:43 Відповісти
+15
30 хвилин після початку снігопаду - а якщо він вночі в комендантську годину ?

що за дурня?!
10.02.2026 17:44 Відповісти
що маємо, то маємо, той хто таке придумав , лопатою не кидає..
10.02.2026 17:47 Відповісти
Може є уточнення, що саме в дозволені робочі години...
Бо тоді тримати цілодобовий гарнізон - баба Параска з лопатою
10.02.2026 19:58 Відповісти
Як казав отой аферист -льонька кацманавт, не я цей сніг розкидав, не я буду і його прибирати!! Десь довгий, довго сміявся в очі мудрим КИЯНАМ!, після такого ….
Непокаране зло привладне, вчергове повернулося до Українців!!!
10.02.2026 17:47 Відповісти
Також заборонено скидати сніг на проїжджу частину, тротуари, зелені зони та у водойми. Джерело: https://censor.net/ua/n3599895

А куди можна скидати?
10.02.2026 17:49 Відповісти
Так написано - вивозити.
10.02.2026 17:54 Відповісти
Якого останнього року сніг вивозили з українських міст?
10.02.2026 19:13 Відповісти
Купляєш теплову пушку- і розтоплюєш.
10.02.2026 22:10 Відповісти
А ще власники бізнесу повинні купити засоби ППО для міста проживання, надати зі свого генератору країні частину електріки, віддати прибуток зеленим ***** урода, бо не вистачає міндічам та батальону монако на красиве життя, кормити та поїти всіх перехожих, бо їх рабоче місце- це пункт незламності, та заплатити податки державі на 2 роки вперед. Тричі
10.02.2026 17:58 Відповісти
Это, чтобы всем было понятно, выперднуло зелёное быдло из КМДА, которое поставлено говнокварталом мешать Кличку.
10.02.2026 18:07 Відповісти
а хто Віталіка буде штрафувати?
10.02.2026 18:41 Відповісти
Обалдеть... Очень удобно. Повышенные налоги заплати, помещение арендуй, электрогенератор купи, за городские власти уборку снега проведи и вывоз мусора организуй. Если нарушить заплати ещё и штраф. А если коммунальные службы убирают как попало то это просто снег пошёл неожиданно зимой.
10.02.2026 18:51 Відповісти
коли власник магазину заздалегідь поставив два дорожні ковпаки біля входу для вигрузки товару з авто , на другорядній паралельно основній дорозі проїздній частині , то прибігла міська варта (поліція мерів міста) і заставила прибрати бо то не ваше , ваше тільки метр від будівлі , а як бляха чистити сніг то 10 метрів повинні . Йдіть ви найух ≪добродії≫ .
10.02.2026 19:08 Відповісти
Про бізнес все зрозуміло. Замість бізнесу мають займатися тільки прибиранням снігу та боротися з ожеледицею. А ось про відповідальність комунальних служб вийшло якось невразливо.
10.02.2026 20:30 Відповісти
Так гроші будуть красти, в ви- прибирати. За свій рахунок.
10.02.2026 22:12 Відповісти
Нічого не зрозумів. В комунальних служб - своя зона відповідальності. А в бізнесу своя.

Коли бізнес "влаштовувався" в межах міста (отримував дозвіл на будівництво своєї споруди торгівельно-розважальної чи виробничої), бізнес що, не враховував необхідні витрати "на благоустрій"? Очевидно, що повинен був враховувати. Сніжок "раптово" трапився, а "бізнес" не винайняв заздалегідь двірника собі, не купив машинку для прибирання снігу та льоду, не поставив ящик з тонною піску вартістю 500 грн?!?

Не хочеться "бізнесу" прибирати навколо власної будівлі в місті - може валити в область і будуватись посеред поля, як, наприклад, ТОВ Олбрізсервіс. Возити робітників за міста за 10-50 кілометрів, за власний кошт тягнути електрику за 5-10 кілометрів тощо... Зате ніякого прибирання снігу навколо паркану!!!
10.02.2026 23:06 Відповісти
Пропоную всім контролюючим органам власним прикладом показати, як то робиться. Лопату в руки, і грибемо безкоштовно замість нікому не потрібних паперів. Це буде суттєва допомога малому та середньому бізнесу, та й звичайним громадянам. Приписи писати розвелося дох&їще контролерів, а от робити немає кому.
10.02.2026 22:23 Відповісти
Мені оце цікаво, коли КМДА реально почне штрафи ті виписувати масово і постійно і кожні 3 години за кожну неприбрану ділянку тротуарів і придомових, а також в судовому порядку вимагати їх сплати? Ідіотична ідея сама по собі - через ЗМІ "нагадувати" про норми закону і благати їх виконувати. Тут або КМДА - просто формені ідіоти, або вибори вже почались і "жучити" не можна, бо тоді віталіка ніхто ніколи вже не вибере в черговий раз.
10.02.2026 22:59 Відповісти
Цікаво що на деяких офіційних парковках беруть гроші, а машини буксують їзза не прибраного снігу .
11.02.2026 07:20 Відповісти
 
 