Власники бізнесу у Києві зобов’язані прибирати сніг кожні 1,5 години: які штрафи за ігнорування

У Києві власники бізнесу повинні прибирати сніг біля своїх закладів протягом 30 хвилин після початку снігопаду. Інакше –– їм загрожує штраф.

Про це повідомляють у Департаменті територіального контролю міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у Києві, за результатами перевірок 9 лютого, внесли 292 приписи та склали 43 протоколи щодо балансоутримувачів, які не забезпечили належне утримання закріплених територій.

Також інспектори розповсюдили 213 пам’яток із рекомендаціями щодо дотримання правил благоустрою взимку.

Які дедлайни від КМДА?

Крім того, у Департаменті вкотре нагадують, що підприємства, організації та установи будь-якої форми власності зобовʼязані оперативно прибирати балансові території від снігу та ожеледі.

Прилегла територія обмежується бортовим каменем проїжджої частини вздовж підприємств або на відстані 10 метрів від фасадів будинків, споруд, огорож та інших елементів благоустрою.

Відповідно до Правил благоустрою міста Києва підприємства, організації та установи зобов’язані:

очищати дахи та козирки, огороджувати небезпечні ділянки, вивозити сніг протягом доби;

прибирати тротуари не пізніше 30 хв після початку снігопаду, повторювати прибирання кожні 1,5 години, щоб уникнути ожеледиці;

ліквідовувати слизькість фракційним способом чистим піском без солі.

Штрафи за порушення правил

Також заборонено скидати сніг на проїжджу частину, тротуари, зелені зони та у водойми.

За невиконання цих правил передбачене накладення штрафів від 340 до 1700 грн.

