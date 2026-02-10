1400 багатоповерхівок у Києві наразі без тепла: Кличко анонсував позики під 0% на генератори

У Києві сьогодні майже 1400 житлових будинків без теплопостачання.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Де немає тепла?

Зокрема, як зазначається, без тепла понад 1100 багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах, в які неможливо подати тепло через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ. І ще понад 200 будинків - у різних районах, де сталися аварійні пошкодження, які усувають комунальники й енергетики.

"Щоб підтримати мешканців столиці в цій кризовій ситуації сьогодні Київрада має ухвалити рішення про надання позики для придбання генераторів на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування", - акцентує увагу він.

Механізм закупівлі генераторів

За його словами, більшість багатоповерхівок Києва не мають достатніх ресурсів для оперативної закупівлі автономних джерел живлення. Тому йдеться про запровадження спрощеного та оперативного механізму фінансової підтримки співвласників багатоквартирних будинків.

"А саме - надання цільових безпроцентних позик на придбання генераторів за рахунок коштів КП "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва". Ці позики – винятково на генератори. Отримати їх зможуть ОСББ, ЖБК, кооперативні будинки, співвласники будинків, де не створені ОСББ та ЖБК. Позику надаватимуть під 0% річних терміном до одного року", - уточнив Кличко.

