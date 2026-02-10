1400 многоэтажек в Киеве сейчас без тепла: Кличко анонсировал займы под 0% на генераторы

В Киеве сегодня почти 1400 жилых домов без теплоснабжения.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко.

Где нет тепла?

В частности, как отмечается, без тепла более 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах, в которые невозможно подать тепло из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ. И еще более 200 домов - в разных районах, где произошли аварийные повреждения, которые устраняют коммунальщики и энергетики.

"Чтобы поддержать жителей столицы в этой кризисной ситуации, сегодня Киевсовет должен принять решение о предоставлении займа для приобретения генераторов на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены", - акцентирует внимание он.

Механизм закупки генераторов

По его словам, большинство многоэтажек Киева не имеют достаточных ресурсов для оперативной закупки автономных источников питания. Поэтому речь идет о введении упрощенного и оперативного механизма финансовой поддержки совладельцев многоквартирных домов.

"А именно - предоставление целевых беспроцентных займов на приобретение генераторов за счет средств КП "Фонд модернизации и развития жилищного фонда города Киева". Эти займы - исключительно на генераторы. Получить их смогут ОСМД, ЖСК, кооперативные дома, совладельцы домов, где не созданы ОСМД и ЖСК. Займ будет предоставляться под 0% годовых сроком до одного года", - уточнил Кличко.

