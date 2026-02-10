РУС
Новости Ситуация с отоплением в Киеве
1 180 7

1400 многоэтажек в Киеве сейчас без тепла: Кличко анонсировал займы под 0% на генераторы

Нет отопления в Киеве

В Киеве сегодня почти 1400 жилых домов без теплоснабжения.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Где нет тепла?

В частности, как отмечается, без тепла более 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах, в которые невозможно подать тепло из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ. И еще более 200 домов - в разных районах, где произошли аварийные повреждения, которые устраняют коммунальщики и энергетики.

"Чтобы поддержать жителей столицы в этой кризисной ситуации, сегодня Киевсовет должен принять решение о предоставлении займа для приобретения генераторов на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены", - акцентирует внимание он.

Читайте также: Более 1400 многоэтажек Киева сейчас без отопления, - Зеленский

Механизм закупки генераторов

По его словам, большинство многоэтажек Киева не имеют достаточных ресурсов для оперативной закупки автономных источников питания. Поэтому речь идет о введении упрощенного и оперативного механизма финансовой поддержки совладельцев многоквартирных домов.

"А именно - предоставление целевых беспроцентных займов на приобретение генераторов за счет средств КП "Фонд модернизации и развития жилищного фонда города Киева". Эти займы - исключительно на генераторы. Получить их смогут ОСМД, ЖСК, кооперативные дома, совладельцы домов, где не созданы ОСМД и ЖСК. Займ будет предоставляться под 0% годовых сроком до одного года", - уточнил Кличко.

Читайте также: Пункты обогрева и генераторы: Киев готовится к морозам и аварийным отключениям, - Кличко

Автор: 

Киев (26793) Кличко Виталий (4751) Тарифы на отопление (814)
Невеликий в киян вибір
показать весь комментарий
10.02.2026 13:52 Ответить
Кличко анонсував позики під 0% на генератори
---------------------------------------------------------------
Так ты лучше раздай генераторы и домашние станции, которые пришли из Европы как гуманитарная бесплатная помощь.
Что, в Киев не поступала? Так поищи у своих сотрудников и их родственников, а также на торговых площадках.
Ах, ты и твоя администрация не знаете как зайти на Olx и в Tik-Tok?
показать весь комментарий
10.02.2026 14:02 Ответить
А ты не хочешь задать такой же вопрос своему кумиру, зеленскому?! И спросить у него за трёх уровневую защиту критических обьектов на которых были выделены деньги?! Или то другое?
показать весь комментарий
10.02.2026 14:12 Ответить
Завезли партію гуманіторочки, і зарпз під 0% продадуть все!
показать весь комментарий
10.02.2026 15:05 Ответить
 
 