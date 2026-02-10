Владельцы бизнеса в Киеве обязаны убирать снег каждые 1,5 часа: какие штрафы за игнорирование

В Киеве владельцы бизнеса должны убирать снег возле своих заведений в течение 30 минут после начала снегопада. В противном случае им грозит штраф.

Об этом сообщают в Департаменте территориального контроля города Киева.

Так, в Киеве, по результатам проверок 9 февраля, внесли 292 предписания и составили 43 протокола в отношении балансодержателей, которые не обеспечили надлежащее содержание закрепленных территорий.

Также инспекторы распространили 213 памятных записок с рекомендациями по соблюдению правил благоустройства зимой.

Какие дедлайны от КГГА?

Кроме того, в Департаменте в очередной раз напоминают, что предприятия, организации и учреждения любой формы собственности обязаны оперативно убирать балансовые территории от снега и гололеда.

Прилегающая территория ограничивается бортовым камнем проезжей части вдоль предприятий или на расстоянии 10 метров от фасадов домов, сооружений, ограждений и других элементов благоустройства.

В соответствии с Правилами благоустройства города Киева предприятия, организации и учреждения обязаны:

очищать крыши и козырьки, ограждать опасные участки, вывозить снег в течение суток;

убирать тротуары не позднее 30 минут после начала снегопада, повторять уборку каждые 1,5 часа, чтобы избежать гололеда;

ликвидировать скользкость фракционным способом чистым песком без соли.

Штрафы за нарушение правил

Также запрещено сбрасывать снег на проезжую часть, тротуары, зеленые зоны и в водоемы.

За невыполнение этих правил предусмотрено наложение штрафов от 340 до 1700 грн.

