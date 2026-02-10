Владельцы бизнеса в Киеве обязаны убирать снег каждые 1,5 часа: какие штрафы за игнорирование
В Киеве владельцы бизнеса должны убирать снег возле своих заведений в течение 30 минут после начала снегопада. В противном случае им грозит штраф.
Об этом сообщают в Департаменте территориального контроля города Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в Киеве, по результатам проверок 9 февраля, внесли 292 предписания и составили 43 протокола в отношении балансодержателей, которые не обеспечили надлежащее содержание закрепленных территорий.
Также инспекторы распространили 213 памятных записок с рекомендациями по соблюдению правил благоустройства зимой.
Какие дедлайны от КГГА?
Кроме того, в Департаменте в очередной раз напоминают, что предприятия, организации и учреждения любой формы собственности обязаны оперативно убирать балансовые территории от снега и гололеда.
Прилегающая территория ограничивается бортовым камнем проезжей части вдоль предприятий или на расстоянии 10 метров от фасадов домов, сооружений, ограждений и других элементов благоустройства.
В соответствии с Правилами благоустройства города Киева предприятия, организации и учреждения обязаны:
- очищать крыши и козырьки, ограждать опасные участки, вывозить снег в течение суток;
- убирать тротуары не позднее 30 минут после начала снегопада, повторять уборку каждые 1,5 часа, чтобы избежать гололеда;
- ликвидировать скользкость фракционным способом чистым песком без соли.
Штрафы за нарушение правил
Также запрещено сбрасывать снег на проезжую часть, тротуары, зеленые зоны и в водоемы.
За невыполнение этих правил предусмотрено наложение штрафов от 340 до 1700 грн.
що за дурня?!
Бо тоді тримати цілодобовий гарнізон - баба Параска з лопатою
Непокаране зло привладне, вчергове повернулося до Українців!!!
А куди можна скидати?
Коли бізнес "влаштовувався" в межах міста (отримував дозвіл на будівництво своєї споруди торгівельно-розважальної чи виробничої), бізнес що, не враховував необхідні витрати "на благоустрій"? Очевидно, що повинен був враховувати. Сніжок "раптово" трапився, а "бізнес" не винайняв заздалегідь двірника собі, не купив машинку для прибирання снігу та льоду, не поставив ящик з тонною піску вартістю 500 грн?!?
Не хочеться "бізнесу" прибирати навколо власної будівлі в місті - може валити в область і будуватись посеред поля, як, наприклад, ТОВ Олбрізсервіс. Возити робітників за міста за 10-50 кілометрів, за власний кошт тягнути електрику за 5-10 кілометрів тощо... Зате ніякого прибирання снігу навколо паркану!!!