Владельцы бизнеса в Киеве обязаны убирать снег каждые 1,5 часа: какие штрафы за игнорирование

В Киеве владельцы бизнеса должны убирать снег возле своих заведений в течение 30 минут после начала снегопада. В противном случае им грозит штраф.

Об этом сообщают в Департаменте территориального контроля города Киева

Так, в Киеве, по результатам проверок 9 февраля, внесли 292 предписания и составили 43 протокола в отношении балансодержателей, которые не обеспечили надлежащее содержание закрепленных территорий.

Также инспекторы распространили 213 памятных записок с рекомендациями по соблюдению правил благоустройства зимой.

Какие дедлайны от КГГА?

Кроме того, в Департаменте в очередной раз напоминают, что предприятия, организации и учреждения любой формы собственности обязаны оперативно убирать балансовые территории от снега и гололеда.

Прилегающая территория ограничивается бортовым камнем проезжей части вдоль предприятий или на расстоянии 10 метров от фасадов домов, сооружений, ограждений и других элементов благоустройства.

В соответствии с Правилами благоустройства города Киева предприятия, организации и учреждения обязаны:

  • очищать крыши и козырьки, ограждать опасные участки, вывозить снег в течение суток;
  • убирать тротуары не позднее 30 минут после начала снегопада, повторять уборку каждые 1,5 часа, чтобы избежать гололеда;
  • ликвидировать скользкость фракционным способом чистым песком без соли.

Штрафы за нарушение правил

Также запрещено сбрасывать снег на проезжую часть, тротуары, зеленые зоны и в водоемы.

За невыполнение этих правил предусмотрено наложение штрафов от 340 до 1700 грн.

КГГА (3049) Киев (26799) уборка (63) снегопад (794)
+22
А ще власники бізнесу повинні купити засоби ППО для міста проживання, надати зі свого генератору країні частину електріки, віддати прибуток зеленим ***** урода, бо не вистачає міндічам та батальону монако на красиве життя, кормити та поїти всіх перехожих, бо їх рабоче місце- це пункт незламності, та заплатити податки державі на 2 роки вперед. Тричі
10.02.2026 17:58 Ответить
+17
перекладаю - іпіться самі
10.02.2026 17:43 Ответить
+15
30 хвилин після початку снігопаду - а якщо він вночі в комендантську годину ?

що за дурня?!
10.02.2026 17:44 Ответить
що маємо, то маємо, той хто таке придумав , лопатою не кидає..
10.02.2026 17:47 Ответить
Може є уточнення, що саме в дозволені робочі години...
Бо тоді тримати цілодобовий гарнізон - баба Параска з лопатою
10.02.2026 19:58 Ответить
Як казав отой аферист -льонька кацманавт, не я цей сніг розкидав, не я буду і його прибирати!! Десь довгий, довго сміявся в очі мудрим КИЯНАМ!, після такого ….
Непокаране зло привладне, вчергове повернулося до Українців!!!
10.02.2026 17:47 Ответить
А куди можна скидати?

А куди можна скидати?
10.02.2026 17:49 Ответить
Так написано - вивозити.
10.02.2026 17:54 Ответить
Якого останнього року сніг вивозили з українських міст?
10.02.2026 19:13 Ответить
Купляєш теплову пушку- і розтоплюєш.
10.02.2026 22:10 Ответить
10.02.2026 18:02 Ответить
Это, чтобы всем было понятно, выперднуло зелёное быдло из КМДА, которое поставлено говнокварталом мешать Кличку.
10.02.2026 18:07 Ответить
10.02.2026 18:58 Ответить
а хто Віталіка буде штрафувати?
10.02.2026 18:41 Ответить
Обалдеть... Очень удобно. Повышенные налоги заплати, помещение арендуй, электрогенератор купи, за городские власти уборку снега проведи и вывоз мусора организуй. Если нарушить заплати ещё и штраф. А если коммунальные службы убирают как попало то это просто снег пошёл неожиданно зимой.
10.02.2026 18:51 Ответить
коли власник магазину заздалегідь поставив два дорожні ковпаки біля входу для вигрузки товару з авто , на другорядній паралельно основній дорозі проїздній частині , то прибігла міська варта (поліція мерів міста) і заставила прибрати бо то не ваше , ваше тільки метр від будівлі , а як бляха чистити сніг то 10 метрів повинні . Йдіть ви найух ≪добродії≫ .
10.02.2026 19:08 Ответить
Про бізнес все зрозуміло. Замість бізнесу мають займатися тільки прибиранням снігу та боротися з ожеледицею. А ось про відповідальність комунальних служб вийшло якось невразливо.
10.02.2026 20:30 Ответить
Так гроші будуть красти, в ви- прибирати. За свій рахунок.
10.02.2026 22:12 Ответить
Нічого не зрозумів. В комунальних служб - своя зона відповідальності. А в бізнесу своя.

Коли бізнес "влаштовувався" в межах міста (отримував дозвіл на будівництво своєї споруди торгівельно-розважальної чи виробничої), бізнес що, не враховував необхідні витрати "на благоустрій"? Очевидно, що повинен був враховувати. Сніжок "раптово" трапився, а "бізнес" не винайняв заздалегідь двірника собі, не купив машинку для прибирання снігу та льоду, не поставив ящик з тонною піску вартістю 500 грн?!?

Не хочеться "бізнесу" прибирати навколо власної будівлі в місті - може валити в область і будуватись посеред поля, як, наприклад, ТОВ Олбрізсервіс. Возити робітників за міста за 10-50 кілометрів, за власний кошт тягнути електрику за 5-10 кілометрів тощо... Зате ніякого прибирання снігу навколо паркану!!!
10.02.2026 23:06 Ответить
Пропоную всім контролюючим органам власним прикладом показати, як то робиться. Лопату в руки, і грибемо безкоштовно замість нікому не потрібних паперів. Це буде суттєва допомога малому та середньому бізнесу, та й звичайним громадянам. Приписи писати розвелося дох&їще контролерів, а от робити немає кому.
10.02.2026 22:23 Ответить
Мені оце цікаво, коли КМДА реально почне штрафи ті виписувати масово і постійно і кожні 3 години за кожну неприбрану ділянку тротуарів і придомових, а також в судовому порядку вимагати їх сплати? Ідіотична ідея сама по собі - через ЗМІ "нагадувати" про норми закону і благати їх виконувати. Тут або КМДА - просто формені ідіоти, або вибори вже почались і "жучити" не можна, бо тоді віталіка ніхто ніколи вже не вибере в черговий раз.
10.02.2026 22:59 Ответить
Цікаво що на деяких офіційних парковках беруть гроші, а машини буксують їзза не прибраного снігу .
11.02.2026 07:20 Ответить
 
 