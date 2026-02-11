Норвегія не виключає можливості вторгнення РФ під приводом "захисту" ядерних об’єктів, - головком ЗС Крістофферсен
Міністр оборони Норвегії Ейрік Крістофферсен припустив, що Росія може здійснити вторгнення в країну під приводом "захисту" власного ядерного потенціалу, розташованого на Кольському півострові неподалік кордону з Норвегією.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми не виключаємо захоплення своєї території Росією як частини її плану захисту власного ядерного потенціалу, який є єдиним, що у них залишилося, і який насправді загрожує США", - заявив Крістофферсен.
Він зазначив, що Росія не має таких завойовницьких цілей щодо Норвегії, як проти України чи інших колишніх радянських територій. Водночас значна частина російського ядерного арсеналу розташована неподалік норвезького кордону, що потенційно робить країну важливою у випадку конфлікту з НАТО.
Крістофферсен додав, що норвезька розвідка не бачить аналогічних загроз щодо Гренландії, на відміну від активності Росії у традиційній частині Арктики, зокрема підводної.
Міністр також наголосив, що урок війни в Україні показує: окупувати країну легко, а утримати її дуже важко. "Завоювати територію часто дуже легко, але утримати окупацію дуже, дуже важко. І я думаю, що всі експансіоністські держави пережили це", - додав він.
Тобто вони готові до окупації? Браво. В якще боротися? Ніяких поступок? Ну хоча б тиск, тиск буде?🤡
а от після закінчення війни в Україні - варіант...
У 2025 році РФ виготовила 7 млн ***********, мін і ракет, що майже вдвічі більше, ніж в 2024 - 4,5 млн.
Загалом від 24 лютого 2022 року виробництво снарядів у Росії зросло в 17 разів.
самою артою окупацією не зробиш, потрібні інші ресурси
те, шо кацапи активно виготовляють ракети та снаряди - не секрет, а от для повноцінного нападу потрібен людський ресурс, який наразі весь практично воює з Україною
"Я работаю художником гравёром в ритуальных услугах, столько памятников я не помню. Просто валом, сезон закрывали уже в декабре. Ну потому что бетонные работы в Сибири холодно, памятники не ставят. Начнём в апреле, нового материала подвезут. Портреты надписи, эпитафии в форме, с наградами, а что толку? Этим мужикам плодиться и размножаться, а они червей кормят.
Кладбища в деревеньках уже расширились раза в три. Новыми!
А он ещё хочет в эту мясорубку?
Как же далеки чиновники от людей.
Пока коренное население идёт на войну, к нам приежают самые отмороженные КигризоТаджикоУзбеки. и будут строить свой шариат.
Свято место пусто не бывает. Так это получается геноцид, коренного населения."
нема там кому наразі здійснювати окупацію Європи
як вважаєте, чому ***** ще досі не оголосив загальну мобілізацію? це ж значно дешевше і простіше, аніж набирати контракт?
у разі як рипнуться кацапи - підійте авіаносна група та усе сі скінчиться майже не розпочавшись
у штатів наразі є не тіко томагавки, оно ***** боїться навіть пукнути при згадках за чергове затримане США тіньове корито
Подивіться карту!! Там невеликий перешийок Норвегії біля рашки. Все інше то Фінляндія та Швеція.
Вони одразу на трьох нападуть ???
( При тому що шведи і фінни історично дуже добре вміли їх опіzдюлівати )
Чи будуть наступати з півночі на південь вузькою смужкою сотні кілометрів мерзлоти ???
Яке кволе але Потужно постачає навіть Україні, яка немає шансів в ці роки бути члєнкинею Нато.
До них відносяться авіабази, військово-морські бази та порти від півдня до Арктики. Включають авіабази Rygge, Sola, Evenes та Ramsund. Війська США знаходяться в Норвегії на ротаційній основі (морська піхота, спецпризначенці, персонал ВПС), що дозволяє швидко нарощувати сили у разі потреби, не створюючи постійних американських баз у традиційному розумінні.
так шо із шансами нападу на Норвегію у кацапів не дуже альо...
