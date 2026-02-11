2 418 18

Норвегія не виключає можливості вторгнення РФ під приводом "захисту" ядерних об’єктів, - головком ЗС Крістофферсен

норвегія,росія

Міністр оборони Норвегії Ейрік Крістофферсен припустив, що Росія може здійснити вторгнення в країну під приводом "захисту" власного ядерного потенціалу, розташованого на Кольському півострові неподалік кордону з Норвегією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не виключаємо захоплення своєї території Росією як частини її плану захисту власного ядерного потенціалу, який є єдиним, що у них залишилося, і який насправді загрожує США", - заявив Крістофферсен.

Він зазначив, що Росія не має таких завойовницьких цілей щодо Норвегії, як проти України чи інших колишніх радянських територій. Водночас значна частина російського ядерного арсеналу розташована неподалік норвезького кордону, що потенційно робить країну важливою у випадку конфлікту з НАТО.

Крістофферсен додав, що норвезька розвідка не бачить аналогічних загроз щодо Гренландії, на відміну від активності Росії у традиційній частині Арктики, зокрема підводної.

Міністр також наголосив, що урок війни в Україні показує: окупувати країну легко, а утримати її дуже важко. "Завоювати територію часто дуже легко, але утримати окупацію дуже, дуже важко. І я думаю, що всі експансіоністські держави пережили це", - додав він.

Норвегія (904) росія (70060)
+3
Тоді скоріше б😸. Реально скільки років бачу в мріях як москва рівняється з болотом 🔥🔥🔥🔥
11.02.2026 12:52 Відповісти
допоки ********* воює проти України, то ні на кого ***** іншого у Європі відкрито напасти не у змозі - на *********і просто фізично немає необхідного ресурсу та потенціалу
а от після закінчення війни в Україні - варіант...
11.02.2026 12:34 Відповісти
для снарядів потрібні стволи, о/с
самою артою окупацією не зробиш, потрібні інші ресурси
те, шо кацапи активно виготовляють ракети та снаряди - не секрет, а от для повноцінного нападу потрібен людський ресурс, який наразі весь практично воює з Україною
11.02.2026 12:39 Відповісти
Тобто вони готові до окупації? Браво. В якще боротися? Ніяких поступок? Ну хоча б тиск, тиск буде?🤡
11.02.2026 12:31 Відповісти
А як же боротися?* Вибачте опечатка 😸
11.02.2026 12:32 Відповісти
11.02.2026 12:34 Відповісти
Росія продовжує активно нарощувати виробництво снарядів, що може означати підготовку до війни за межами України, - розвідка Естонії.

У 2025 році РФ виготовила 7 млн ***********, мін і ракет, що майже вдвічі більше, ніж в 2024 - 4,5 млн.

Загалом від 24 лютого 2022 року виробництво снарядів у Росії зросло в 17 разів.
11.02.2026 12:35 Відповісти
11.02.2026 12:39 Відповісти
Я не естонська розвідка) та думаю, що на умовну Естонію чи Норвегію 100 тис кацапів вистачить, тут питання в самому НАТО та їх реакції.
11.02.2026 12:42 Відповісти
позиція кацапів з глибокого ********** на пропозицію гурульова щодо тотальної мобілізації:
"Я работаю художником гравёром в ритуальных услугах, столько памятников я не помню. Просто валом, сезон закрывали уже в декабре. Ну потому что бетонные работы в Сибири холодно, памятники не ставят. Начнём в апреле, нового материала подвезут. Портреты надписи, эпитафии в форме, с наградами, а что толку? Этим мужикам плодиться и размножаться, а они червей кормят.
Кладбища в деревеньках уже расширились раза в три. Новыми!
А он ещё хочет в эту мясорубку?
Как же далеки чиновники от людей.
Пока коренное население идёт на войну, к нам приежают самые отмороженные КигризоТаджикоУзбеки. и будут строить свой шариат.
Свято место пусто не бывает. Так это получается геноцид, коренного населения."
нема там кому наразі здійснювати окупацію Європи
11.02.2026 12:45 Відповісти
Та глибокий ********* ***** пофік, вони погоди не створять, а великі міста відносно спокійно себе почувають.
11.02.2026 12:48 Відповісти
буде мобілізація на ********** - спокій сі скінчиться
як вважаєте, чому ***** ще досі не оголосив загальну мобілізацію? це ж значно дешевше і простіше, аніж набирати контракт?
11.02.2026 12:50 Відповісти
Норвегія - основний стратегічний партнер США, дуже важливий для США
у разі як рипнуться кацапи - підійте авіаносна група та усе сі скінчиться майже не розпочавшись
у штатів наразі є не тіко томагавки, оно ***** боїться навіть пукнути при згадках за чергове затримане США тіньове корито
11.02.2026 12:49 Відповісти
11.02.2026 12:52 Відповісти
Стоп стоп. Норвегія має Союз с сусідами. Не з Нато а саме з іншими Скандинавами!!
Подивіться карту!! Там невеликий перешийок Норвегії біля рашки. Все інше то Фінляндія та Швеція.
Вони одразу на трьох нападуть ???
( При тому що шведи і фінни історично дуже добре вміли їх опіzдюлівати )
Чи будуть наступати з півночі на південь вузькою смужкою сотні кілометрів мерзлоти ???
11.02.2026 14:10 Відповісти
Ну і відповідно член Нато також.
Яке кволе але Потужно постачає навіть Україні, яка немає шансів в ці роки бути члєнкинею Нато.
11.02.2026 14:11 Відповісти
Нажаль життя після 2 світової розслабило. Як показує практика ситі та щасливі люди не воюють, а росія завжди зла та голодна. Та дай Бог я ж кажу щоб дали по зубах росії і московія запалала вічним вогнем.
11.02.2026 14:13 Відповісти
Амінь!! 🙏🙏🙏
Візуалізуємо, молимо, бажаємо !!
11.02.2026 14:22 Відповісти
Тернет: Норвегія та США активно розширюють оборонну співпрацю, збільшуючи доступ Пентагону до норвезьких військових об'єктів. Станом на 2024 рік домовлено про доступ до 12 військових баз (аеродроми, порти, бази сухопутних військ), включаючи базу ПС Сула. Чисельність військових США є ротаційною, забезпечуючи посилену присутність НАТО в регіоні, загалом не менше 25-30 тис. військовослужбовців армії США
До них відносяться авіабази, військово-морські бази та порти від півдня до Арктики. Включають авіабази Rygge, Sola, Evenes та Ramsund. Війська США знаходяться в Норвегії на ротаційній основі (морська піхота, спецпризначенці, персонал ВПС), що дозволяє швидко нарощувати сили у разі потреби, не створюючи постійних американських баз у традиційному розумінні.
так шо із шансами нападу на Норвегію у кацапів не дуже альо...
11.02.2026 15:01 Відповісти
без китаю ,русня не рипнеться до Норвегії ...
11.02.2026 13:44 Відповісти
не зрозумів. Гренландію з двох сторін атакуватимуть чи що? І Трамп і *****?
Гренландія не здається!
https://www.youtube.com/watch?v=d1ln5Pqbh5c
это один из трех роликов, которые я видел
зайцы-камикадзе против авианосцев
А Гренландия в любом случае победит!
11.02.2026 22:01 Відповісти
 
 