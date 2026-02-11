Норвегія не виключає можливості вторгнення РФ під приводом "захисту" ядерних об’єктів, - головком ЗС Крістофферсен

Міністр оборони Норвегії Ейрік Крістофферсен припустив, що Росія може здійснити вторгнення в країну під приводом "захисту" власного ядерного потенціалу, розташованого на Кольському півострові неподалік кордону з Норвегією.

"Ми не виключаємо захоплення своєї території Росією як частини її плану захисту власного ядерного потенціалу, який є єдиним, що у них залишилося, і який насправді загрожує США", - заявив Крістофферсен.

Він зазначив, що Росія не має таких завойовницьких цілей щодо Норвегії, як проти України чи інших колишніх радянських територій. Водночас значна частина російського ядерного арсеналу розташована неподалік норвезького кордону, що потенційно робить країну важливою у випадку конфлікту з НАТО.

Крістофферсен додав, що норвезька розвідка не бачить аналогічних загроз щодо Гренландії, на відміну від активності Росії у традиційній частині Арктики, зокрема підводної.

Міністр також наголосив, що урок війни в Україні показує: окупувати країну легко, а утримати її дуже важко. "Завоювати територію часто дуже легко, але утримати окупацію дуже, дуже важко. І я думаю, що всі експансіоністські держави пережили це", - додав він.

