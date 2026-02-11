Норвегия не исключает возможности вторжения РФ под предлогом "защиты" ядерных объектов, - главнокомандующий ВС Кристофферсен

Министр обороны Норвегии Эйрик Кристофферсен предположил, что Россия может осуществить вторжение в страну под предлогом "защиты" собственного ядерного потенциала, расположенного на Кольском полуострове недалеко от границы с Норвегией.

"Мы не исключаем захват своей территории Россией как части ее плана защиты собственного ядерного потенциала, который является единственным, что у них осталось, и который на самом деле угрожает США", - заявил Кристофферсен.

Он отметил, что Россия не имеет таких завоевательных целей в отношении Норвегии, как против Украины или других бывших советских территорий. В то же время значительная часть российского ядерного арсенала расположена недалеко от норвежской границы, что потенциально делает страну важной в случае конфликта с НАТО.

Кристофферсен добавил, что норвежская разведка не видит аналогичных угроз в отношении Гренландии, в отличие от активности России в традиционной части Арктики, в частности подводной.

Министр также подчеркнул, что урок войны в Украине показывает: оккупировать страну легко, а удержать ее очень трудно. "Завоевать территорию часто очень легко, но удержать оккупацию очень, очень трудно. И я думаю, что все экспансионистские государства пережили это", - добавил он.

