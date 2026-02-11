РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7284 посетителя онлайн
Новости Угроза агрессии рф для Европы
2 304 18

Норвегия не исключает возможности вторжения РФ под предлогом "защиты" ядерных объектов, - главнокомандующий ВС Кристофферсен

норвегия,россия

Министр обороны Норвегии Эйрик Кристофферсен предположил, что Россия может осуществить вторжение в страну под предлогом "защиты" собственного ядерного потенциала, расположенного на Кольском полуострове недалеко от границы с Норвегией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы не исключаем захват своей территории Россией как части ее плана защиты собственного ядерного потенциала, который является единственным, что у них осталось, и который на самом деле угрожает США", - заявил Кристофферсен.

Он отметил, что Россия не имеет таких завоевательных целей в отношении Норвегии, как против Украины или других бывших советских территорий. В то же время значительная часть российского ядерного арсенала расположена недалеко от норвежской границы, что потенциально делает страну важной в случае конфликта с НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания удвоит военное присутствие в Норвегии из-за угрозы РФ в Арктике, - BBC

Кристофферсен добавил, что норвежская разведка не видит аналогичных угроз в отношении Гренландии, в отличие от активности России в традиционной части Арктики, в частности подводной.

Министр также подчеркнул, что урок войны в Украине показывает: оккупировать страну легко, а удержать ее очень трудно. "Завоевать территорию часто очень легко, но удержать оккупацию очень, очень трудно. И я думаю, что все экспансионистские государства пережили это", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша создала резерв повышенной готовности для быстрой мобилизации

Автор: 

Норвегия (802) россия (98990)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Тоді скоріше б😸. Реально скільки років бачу в мріях як москва рівняється з болотом 🔥🔥🔥🔥
показать весь комментарий
11.02.2026 12:52 Ответить
+2
допоки ********* воює проти України, то ні на кого ***** іншого у Європі відкрито напасти не у змозі - на *********і просто фізично немає необхідного ресурсу та потенціалу
а от після закінчення війни в Україні - варіант...
показать весь комментарий
11.02.2026 12:34 Ответить
+2
для снарядів потрібні стволи, о/с
самою артою окупацією не зробиш, потрібні інші ресурси
те, шо кацапи активно виготовляють ракети та снаряди - не секрет, а от для повноцінного нападу потрібен людський ресурс, який наразі весь практично воює з Україною
показать весь комментарий
11.02.2026 12:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Завоювати територію часто дуже легко, але утримати окупацію дуже, дуже важко. І я думаю, що всі експансіоністські держави пережили це", - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3600017

Тобто вони готові до окупації? Браво. В якще боротися? Ніяких поступок? Ну хоча б тиск, тиск буде?🤡
показать весь комментарий
11.02.2026 12:31 Ответить
А як же боротися?* Вибачте опечатка 😸
показать весь комментарий
11.02.2026 12:32 Ответить
допоки ********* воює проти України, то ні на кого ***** іншого у Європі відкрито напасти не у змозі - на *********і просто фізично немає необхідного ресурсу та потенціалу
а от після закінчення війни в Україні - варіант...
показать весь комментарий
11.02.2026 12:34 Ответить
Росія продовжує активно нарощувати виробництво снарядів, що може означати підготовку до війни за межами України, - розвідка Естонії.

У 2025 році РФ виготовила 7 млн ***********, мін і ракет, що майже вдвічі більше, ніж в 2024 - 4,5 млн.

Загалом від 24 лютого 2022 року виробництво снарядів у Росії зросло в 17 разів.
показать весь комментарий
11.02.2026 12:35 Ответить
для снарядів потрібні стволи, о/с
самою артою окупацією не зробиш, потрібні інші ресурси
те, шо кацапи активно виготовляють ракети та снаряди - не секрет, а от для повноцінного нападу потрібен людський ресурс, який наразі весь практично воює з Україною
показать весь комментарий
11.02.2026 12:39 Ответить
Я не естонська розвідка) та думаю, що на умовну Естонію чи Норвегію 100 тис кацапів вистачить, тут питання в самому НАТО та їх реакції.
показать весь комментарий
11.02.2026 12:42 Ответить
позиція кацапів з глибокого ********** на пропозицію гурульова щодо тотальної мобілізації:
"Я работаю художником гравёром в ритуальных услугах, столько памятников я не помню. Просто валом, сезон закрывали уже в декабре. Ну потому что бетонные работы в Сибири холодно, памятники не ставят. Начнём в апреле, нового материала подвезут. Портреты надписи, эпитафии в форме, с наградами, а что толку? Этим мужикам плодиться и размножаться, а они червей кормят.
Кладбища в деревеньках уже расширились раза в три. Новыми!
А он ещё хочет в эту мясорубку?
Как же далеки чиновники от людей.
Пока коренное население идёт на войну, к нам приежают самые отмороженные КигризоТаджикоУзбеки. и будут строить свой шариат.
Свято место пусто не бывает. Так это получается геноцид, коренного населения."
нема там кому наразі здійснювати окупацію Європи
показать весь комментарий
11.02.2026 12:45 Ответить
Та глибокий ********* ***** пофік, вони погоди не створять, а великі міста відносно спокійно себе почувають.
показать весь комментарий
11.02.2026 12:48 Ответить
буде мобілізація на ********** - спокій сі скінчиться
як вважаєте, чому ***** ще досі не оголосив загальну мобілізацію? це ж значно дешевше і простіше, аніж набирати контракт?
показать весь комментарий
11.02.2026 12:50 Ответить
Норвегія - основний стратегічний партнер США, дуже важливий для США
у разі як рипнуться кацапи - підійте авіаносна група та усе сі скінчиться майже не розпочавшись
у штатів наразі є не тіко томагавки, оно ***** боїться навіть пукнути при згадках за чергове затримане США тіньове корито
показать весь комментарий
11.02.2026 12:49 Ответить
Тоді скоріше б😸. Реально скільки років бачу в мріях як москва рівняється з болотом 🔥🔥🔥🔥
показать весь комментарий
11.02.2026 12:52 Ответить
Стоп стоп. Норвегія має Союз с сусідами. Не з Нато а саме з іншими Скандинавами!!
Подивіться карту!! Там невеликий перешийок Норвегії біля рашки. Все інше то Фінляндія та Швеція.
Вони одразу на трьох нападуть ???
( При тому що шведи і фінни історично дуже добре вміли їх опіzдюлівати )
Чи будуть наступати з півночі на південь вузькою смужкою сотні кілометрів мерзлоти ???
показать весь комментарий
11.02.2026 14:10 Ответить
Ну і відповідно член Нато також.
Яке кволе але Потужно постачає навіть Україні, яка немає шансів в ці роки бути члєнкинею Нато.
показать весь комментарий
11.02.2026 14:11 Ответить
Нажаль життя після 2 світової розслабило. Як показує практика ситі та щасливі люди не воюють, а росія завжди зла та голодна. Та дай Бог я ж кажу щоб дали по зубах росії і московія запалала вічним вогнем.
показать весь комментарий
11.02.2026 14:13 Ответить
Амінь!! 🙏🙏🙏
Візуалізуємо, молимо, бажаємо !!
показать весь комментарий
11.02.2026 14:22 Ответить
Тернет: Норвегія та США активно розширюють оборонну співпрацю, збільшуючи доступ Пентагону до норвезьких військових об'єктів. Станом на 2024 рік домовлено про доступ до 12 військових баз (аеродроми, порти, бази сухопутних військ), включаючи базу ПС Сула. Чисельність військових США є ротаційною, забезпечуючи посилену присутність НАТО в регіоні, загалом не менше 25-30 тис. військовослужбовців армії США
До них відносяться авіабази, військово-морські бази та порти від півдня до Арктики. Включають авіабази https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=entpr&q=Rygge&mstk=AUtExfD9QQp2TV0Qdc-GK_XUWi-uF78DT6LMwsOKjwcf4MfXRrT0HX9JU3BAVrSo1XGKj66den27JWfZH1LnC704-B6qB4Wflcei8y_1g9sqs7V6I9Rr6OQKiXX8IjlpKndDh_eFLbtKwq4pauzyT5PjqWSlkeCwEuqHBAFYREhlaccHDXM&csui=3&ved=2ahUKEwjUn9u2vtGSAxWIKhAIHQK1MtgQgK4QegQIAxAC Rygge, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=entpr&q=Sola&mstk=AUtExfD9QQp2TV0Qdc-GK_XUWi-uF78DT6LMwsOKjwcf4MfXRrT0HX9JU3BAVrSo1XGKj66den27JWfZH1LnC704-B6qB4Wflcei8y_1g9sqs7V6I9Rr6OQKiXX8IjlpKndDh_eFLbtKwq4pauzyT5PjqWSlkeCwEuqHBAFYREhlaccHDXM&csui=3&ved=2ahUKEwjUn9u2vtGSAxWIKhAIHQK1MtgQgK4QegQIAxAD Sola, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=entpr&q=Evenes&mstk=AUtExfD9QQp2TV0Qdc-GK_XUWi-uF78DT6LMwsOKjwcf4MfXRrT0HX9JU3BAVrSo1XGKj66den27JWfZH1LnC704-B6qB4Wflcei8y_1g9sqs7V6I9Rr6OQKiXX8IjlpKndDh_eFLbtKwq4pauzyT5PjqWSlkeCwEuqHBAFYREhlaccHDXM&csui=3&ved=2ahUKEwjUn9u2vtGSAxWIKhAIHQK1MtgQgK4QegQIAxAE Evenes та Ramsund. Війська США знаходяться в Норвегії на ротаційній основі (морська піхота, спецпризначенці, персонал ВПС), що дозволяє швидко нарощувати сили у разі потреби, не створюючи постійних американських баз у традиційному розумінні.
так шо із шансами нападу на Норвегію у кацапів не дуже альо...
показать весь комментарий
11.02.2026 15:01 Ответить
без китаю ,русня не рипнеться до Норвегії ...
показать весь комментарий
11.02.2026 13:44 Ответить
не зрозумів. Гренландію з двох сторін атакуватимуть чи що? І Трамп і *****?
Гренландія не здається!
https://www.youtube.com/watch?v=d1ln5Pqbh5c
это один из трех роликов, которые я видел
зайцы-камикадзе против авианосцев
А Гренландия в любом случае победит!
показать весь комментарий
11.02.2026 22:01 Ответить
 
 