Італія не приєднається до "Ради миру" Трампа через Конституцію, - глава МЗС Таяні

Італія наразі не може приєднатися до "Ради миру", ініційованої президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив міністр закордонних справ Антоніо Таяні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами очільника МЗС, існує "нездоланна конституційна перешкода", яка унеможливлює участь країни в цьому органі.

"Ми не можемо приєднатися до "Ради миру", оскільки на боці Італії існує нездоланна конституційна перешкода", - пояснив Таяні.

Водночас він наголосив, що Італія готова долучатися до міжнародних ініціатив, спрямованих на відновлення та забезпечення миру на Близькому Сході.

"Якщо нам потрібно працювати над зусиллями з відновлення, спрямованими на забезпечення миру на Близькому Сході, ми готові це зробити", - додав міністр.

