УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9103 відвідувача онлайн
Новини Трамп створює Раду миру
998 7

Італія не приєднається до "Ради миру" Трампа через Конституцію, - глава МЗС Таяні

таяні

Італія наразі не може приєднатися до "Ради миру", ініційованої президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив міністр закордонних справ Антоніо Таяні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами очільника МЗС, існує "нездоланна конституційна перешкода", яка унеможливлює участь країни в цьому органі.

"Ми не можемо приєднатися до "Ради миру", оскільки на боці Італії існує нездоланна конституційна перешкода", - пояснив Таяні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща не приєднається до "Ради миру" Трампа, - Туск

Водночас він наголосив, що Італія готова долучатися до міжнародних ініціатив, спрямованих на відновлення та забезпечення миру на Близькому Сході.

"Якщо нам потрібно працювати над зусиллями з відновлення, спрямованими на забезпечення миру на Близькому Сході, ми готові це зробити", - додав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ЄС готують альтернативу через спротив Угорщини щодо України

  • Згідно з Конституцією Італії, держава може вступати до міжнародних організацій лише на рівних умовах з іншими країнами. У Римі вважають, що чинний статут "Ради миру" не відповідає цій вимозі, оскільки надає президентові США широкі виконавчі повноваження в межах органу.

Автор: 

Італія (1686) Трамп Дональд (8850) Таяні Антоніо (88)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відмазка норм👍
показати весь коментар
11.02.2026 17:47 Відповісти
Весьма разумное положение Конституции(там, где она не на паузе).
показати весь коментар
11.02.2026 17:55 Відповісти
Гарну відмазку найшли щоб з безглуздим дідом в одній палаті не сидіти
показати весь коментар
11.02.2026 18:07 Відповісти
Тому що це Рада педофілів
показати весь коментар
11.02.2026 18:34 Відповісти
Хороша відмазка. Ті країни, які не змогли відмовитись, тепер думають "А що, так можна було???"
показати весь коментар
11.02.2026 18:40 Відповісти
Європа тихенько посилає Трампа в еротичне турне.
показати весь коментар
11.02.2026 19:19 Відповісти
прозріли ?...або шось запідозрили ...
показати весь коментар
11.02.2026 20:04 Відповісти
 
 