Италия не присоединится к "Совету мира" Трампа из-за Конституции, - глава МИД Таяни

Италия пока не может присоединиться к "Совету мира", инициированному президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил министр иностранных дел Антонио Таяни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам главы МИД, существует "непреодолимое конституционное препятствие", которое делает невозможным участие страны в этом органе.

"Мы не можем присоединиться к "Совету мира", поскольку со стороны Италии существует непреодолимое конституционное препятствие", - пояснил Таяни.

В то же время он подчеркнул, что Италия готова присоединяться к международным инициативам, направленным на восстановление и обеспечение мира на Ближнем Востоке.

"Если нам нужно работать над усилиями по восстановлению, направленными на обеспечение мира на Ближнем Востоке, мы готовы это сделать", - добавил министр.

  • Согласно Конституции Италии, государство может вступать в международные организации только на равных условиях с другими странами. В Риме считают, что действующий устав "Совета мира" не соответствует этому требованию, поскольку предоставляет президенту США широкие исполнительные полномочия в пределах органа.

Відмазка норм👍
11.02.2026 17:47
Весьма разумное положение Конституции(там, где она не на паузе).
11.02.2026 17:55
Гарну відмазку найшли щоб з безглуздим дідом в одній палаті не сидіти
11.02.2026 18:07
Тому що це Рада педофілів
11.02.2026 18:34
Хороша відмазка. Ті країни, які не змогли відмовитись, тепер думають "А що, так можна було???"
11.02.2026 18:40
Європа тихенько посилає Трампа в еротичне турне.
11.02.2026 19:19
прозріли ?...або шось запідозрили ...
11.02.2026 20:04
 
 