Италия не присоединится к "Совету мира" Трампа из-за Конституции, - глава МИД Таяни

Италия пока не может присоединиться к "Совету мира", инициированному президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил министр иностранных дел Антонио Таяни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам главы МИД, существует "непреодолимое конституционное препятствие", которое делает невозможным участие страны в этом органе.

"Мы не можем присоединиться к "Совету мира", поскольку со стороны Италии существует непреодолимое конституционное препятствие", - пояснил Таяни.

В то же время он подчеркнул, что Италия готова присоединяться к международным инициативам, направленным на восстановление и обеспечение мира на Ближнем Востоке.

"Если нам нужно работать над усилиями по восстановлению, направленными на обеспечение мира на Ближнем Востоке, мы готовы это сделать", - добавил министр.

